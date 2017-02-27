Додано: Сер 13 жов, 2021 19:29

akido написав: somilitark написав: А також ви переказали в відповіді мені багато тез пропаганди із-за поребрика,

А також ви переказали в відповіді мені багато тез пропаганди із-за поребрика,



Чи не могли б ви дискутувати без демагогії ? Саме в стилі пропаганди запоребрика усьому що не подобається чіпляти ярлики.



somilitark написав: якої вона якості і як вона відображається в реальності, ви можете наочно побачити навіть сьогодні в кожному табло обмінника по усій країні. якої вона якості і як вона відображається в реальності, ви можете наочно побачити навіть сьогодні в кожному табло обмінника по усій країні.



Не знаю як донести до вас думку що не лише табло обмінника характеризує стан економіки.



Спробую якось простіше. На табло кожного обмінника влітку 2008 були цифри 4.65. На табло кожного обмінника взимку 2013/14 були цифри 8.20.



Ви б, безсумнівно, вважали б що до нового врожаю нічого не станеться, дивлячись на ці табло ?



somilitark написав: Сподіваюсь ви задоволені і я вам грунтовно відповів)) Сподіваюсь ви задоволені і я вам грунтовно відповів))



Я був би дуже задоволений якби з (в цілому) вірної оцінки навколо-економічної ситуації не робилися висновки які протирічать логіці. Чи не могли б ви дискутувати без демагогії ? Саме в стилі пропаганди запоребрика усьому що не подобається чіпляти ярлики.Не знаю як донести до вас думку що не лише табло обмінника характеризує стан економіки.Спробую якось простіше. На табло кожного обмінника влітку 2008 були цифри 4.65. На табло кожного обмінника взимку 2013/14 були цифри 8.20.Ви б, безсумнівно, вважали б що до нового врожаю нічого не станеться, дивлячись на ці табло ?Я був би дуже задоволений якби з (в цілому) вірної оцінки навколо-економічної ситуації не робилися висновки які протирічать логіці.

В нас піраміда ОВДП?Чи це не фейк раша пропаганди? Який ви з повною впевненістю виставляєте як доконаний факт.Ви знаєте поняття галопуюча інфляція? Скільки це в відсотках?Ще один фейк із-за поребрика, але ві бризнули цією маніпуляцією ніби це на 100% істина!Де індекс цін виробника 140%? І що це означає? Якого виробника? Немає такого показника! Чи малось на увазі виробників? Гугл погано перекладає?При чому тут ОВДП 2013-го? Там толком не було ринку ОВДП, там була чиста емісія, а натомість були єврооблігації під 7%, чи для вас немає ніякого значення суть запозичень, коли вони робляться в гривні всередині країни, чи в валюті за кордоном?Ще одна маніпуляція в стилі пропагандистів.Що значить ці тенденції не зміняться, по-перше це все фейки, по-друге ми економіка річних циклів, зараз позитивний цикл до літа, нічого до літа не поміняється, як би не стрибали казкарі. Це з одного боку добре що всіх відомих загнали в валюту, коли можливо осінню умови для гривні будуть гірші, то надмірного попиту від овенів не буде, вони вже запаковані по самі томати валютою.Стосовно курса, він відображає стан економіки, НБУ викупає валюту, немає ніяких перекосів і дисбалансів, як би не скакали на півночі, курс має стабільний фундамент і ніяких обвалів бути не може!Так що в мене є не тільки логіка, а і обгрунтування того, що все принаймні до літа 2022-го буде в межах 27, далі побачимо, якби не маніпулювали поняттями словоблуди зміст від цього не змінюється, ми стали на ноги і впевнено крокуємо, це у всяких медведєвих підгорає, значить все в нас йде дуже добре