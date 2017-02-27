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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8382838383848385

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 100
Менше 26,00
10%
10
26,00-26,50
16%
16
26,50-27,00
36%
36
27,00-27,50
21%
21
27,50-28,00
9%
9
28,00-28,50
2%
2
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
6%
6
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 19:09

  flyman написав:так ковід і все таке, уже з 21го жопня ... причина счітай уже є


Ковід - це дуже зручна штука для тих, хто хоче вкрасти бюджетні гроші та приховати це. Але я не впевнений що з ним зекомпанія вкрала набагато більше ніж планувала.

Так, можна списати на ковід падіння зекономіки (хоча вона почала падати ще восени 2019).

Але по великому рахунку це не потрібно. Кого цікавлять ці нудні відсотки коли наріду все що треба видно по табло обмінника ?
akido
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 19:21

  akido написав:
  flyman написав:так ковід і все таке, уже з 21го жопня ... причина счітай уже є


Ковід - це дуже зручна штука для тих, хто хоче вкрасти бюджетні гроші та приховати це. Але я не впевнений що з ним зекомпанія вкрала набагато більше ніж планувала.

Так, можна списати на ковід падіння зекономіки (хоча вона почала падати ще восени 2019).

Але по великому рахунку це не потрібно. Кого цікавлять ці нудні відсотки коли наріду все що треба видно по табло обмінника ?

думаю, що при поточних цінах на енергоносії, скоро табло буде під ПА30
крім того, якщо холодильник пустий, то мало буде хвилювати цифра на таблі
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 19:21

Якби ви знали паничі...!©

  vitaliian написав:Успіх смотрите когда экономика работает, понемногу получают все кто в этой экономике задействован, от уборщиц до инвесторов и топов. Когда экономика не работает, вертолетные деньги получает в основном верхушка. Какие-то крошки пенсам перепадают в виде пенсий/субсидий и бюджетникам, им зарплату платят независимо от экономики. А остальные медведи лапы сосут.

Так, якби ж то ведмеді сосали, а то ж - пересічні :roll:
І якби ж то ще лапу, а тож ... сосут :roll:
Просто, все це нагадує вислів одного пересічного :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 19:23

  Успіх написав:
  vitaliian написав:Успіх смотрите когда экономика работает, понемногу получают все кто в этой экономике задействован, от уборщиц до инвесторов и топов. Когда экономика не работает, вертолетные деньги получает в основном верхушка. Какие-то крошки пенсам перепадают в виде пенсий/субсидий и бюджетникам, им зарплату платят независимо от экономики. А остальные медведи лапы сосут.

Так, якби ж то ведмеді сосали, а то ж - пересічні :roll:
І якби ж то ще лапу, а тож ... сосут :roll:
Просто, все це нагадує вислів одного пересічного :mrgreen:

Успіх, в тебе особливий случай, ти всі долярчики вклав в бетон, а тепер думаєш про те, як би не смоктати лапу зимою як медвідь.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 19:29

  akido написав:
  somilitark написав:А також ви переказали в відповіді мені багато тез пропаганди із-за поребрика,


Чи не могли б ви дискутувати без демагогії ? Саме в стилі пропаганди запоребрика усьому що не подобається чіпляти ярлики.

  somilitark написав:якої вона якості і як вона відображається в реальності, ви можете наочно побачити навіть сьогодні в кожному табло обмінника по усій країні.


Не знаю як донести до вас думку що не лише табло обмінника характеризує стан економіки.

Спробую якось простіше. На табло кожного обмінника влітку 2008 були цифри 4.65. На табло кожного обмінника взимку 2013/14 були цифри 8.20.

Ви б, безсумнівно, вважали б що до нового врожаю нічого не станеться, дивлячись на ці табло ?

  somilitark написав:Сподіваюсь ви задоволені і я вам грунтовно відповів))


Я був би дуже задоволений якби з (в цілому) вірної оцінки навколо-економічної ситуації не робилися висновки які протирічать логіці.

В нас піраміда ОВДП?
Чи це не фейк раша пропаганди? Який ви з повною впевненістю виставляєте як доконаний факт.
Ви знаєте поняття галопуюча інфляція? Скільки це в відсотках?
Ще один фейк із-за поребрика, але ві бризнули цією маніпуляцією ніби це на 100% істина!
Де індекс цін виробника 140%? І що це означає? Якого виробника? Немає такого показника! Чи малось на увазі виробників? Гугл погано перекладає? :D
При чому тут ОВДП 2013-го? Там толком не було ринку ОВДП, там була чиста емісія, а натомість були єврооблігації під 7%, чи для вас немає ніякого значення суть запозичень, коли вони робляться в гривні всередині країни, чи в валюті за кордоном?
Ще одна маніпуляція в стилі пропагандистів.
Що значить ці тенденції не зміняться, по-перше це все фейки, по-друге ми економіка річних циклів, зараз позитивний цикл до літа, нічого до літа не поміняється, як би не стрибали казкарі. Це з одного боку добре що всіх відомих загнали в валюту, коли можливо осінню умови для гривні будуть гірші, то надмірного попиту від овенів не буде, вони вже запаковані по самі томати валютою.

Стосовно курса, він відображає стан економіки, НБУ викупає валюту, немає ніяких перекосів і дисбалансів, як би не скакали на півночі, курс має стабільний фундамент і ніяких обвалів бути не може!

Так що в мене є не тільки логіка, а і обгрунтування того, що все принаймні до літа 2022-го буде в межах 27, далі побачимо, якби не маніпулювали поняттями словоблуди зміст від цього не змінюється, ми стали на ноги і впевнено крокуємо, це у всяких медведєвих підгорає, значить все в нас йде дуже добре :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 19:37

  Denik написав:
  zРадио написав:PS: Denik, если внутриамериканская инфляция ниже внутриукраинской (а так это и есть на 3-4 п.п.), цены в долларах не могут расти быстрее, чем в гривне

В индексы инфляции в США скорее всего входит больше услуг, чем в Украине. Товары в США подорожали больше...


В продолжение, опубликованы данные по инфляции в США за сентябрь - плато 5,4% г/г с июня. Отдельно продуктовая - 4,6% против нашей 14,3%, энергетическая - 24,8% против нашей 25,1%. Инфляция без учета еды и энергии - 4%, нашего аналога, увы, нет, но, уверен, вы признаете, что переоценили фактор б/у транспорта, взлет в цене которого не оказывает материального влияния на общий уровень цен.

Очевидно так же, что никакой гиперинфляции доллар не подвержен даже в условиях спекулятивных цен на сырье, которое сегодня на биржах пампят, а завтра будут дампить. Люди, избавляющиеся от дешевой валюты в порыве эмоций без нужды и цели, будут наказаны, пополняя в будущем сбережения дорогой валютой

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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 19:49

  akido написав:
  somilitark написав:якої вона якості і як вона відображається в реальності, ви можете наочно побачити навіть сьогодні в кожному табло обмінника по усій країні.

Не знаю як донести до вас думку що не лише табло обмінника характеризує стан економіки.

Неважливо, що на противагу падіння економіки не застосовуються екстрені важелі підтримки. Головне сосанкції та стурбованість.
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