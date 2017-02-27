somilitark написав:

Добрий день усім.На фронті обвалізма і професійних ждунів-чекунів таки з'являються нові ідеї.І я маю сказати і зауважити, що на цей раз їхні аргументи мають рацію.Про що говорять обвалісти? запитаєти ви?Так, вони звернули увагу на стан виконання бюджету, зараз він досить непогано перевиконується по доходам, але суттєво відстає видаткова частина.А ви всі знаєте, що бюджет у нас дефіцитний, він розрахований на те, що будуть суттєві запозичення, якіх наразі немає. Із-за цього частина бюджетних витрат зараз на паузі, кажуть, що не профінансовані дорожні роботи, поставки бітуму, війсковим затримують виплати, є заборгованість по субсидіям, є заборгованість по фонду втрати працездатності, можливо ще щось пройшло повз увагою журналістів.Так на чому наголошують рокетчики? На тому факті, що десь гроші візмуться, а візьмуться в бюджеті вони саме в гривні, ця вся масса грошей, по якім недофінансовано бюджет, буде одразу вкинута в економіку, моментально відкатчики і різні бюджетні кровосісі(с) відчутну частину цих грошей захочуть сховати у валюту. Це викличе попит на валюту і курс зросте.Дійсно, я хочу признати, що якщо це збудеться, то вплив на валютний ринок буде. Якої саме сили він буде сказати важко, тут питання коли саме буде викид цих грошей, на сусідньому ресурсі наголошують, що це буде в грудні. Якщо це буде в грудні, то тоді руйнуюча сила цієї гривневої маси не буде дуже сильна, я гадаю що у грудні повертається додому багато заробітчан, вони здають валюту і це скомпенсовує попит на валюту.Друге, не зрозуміло як уряд буде долати проблему бюджета. Він може провести секвестр, тобто урізати видатки. Що саме критично недофінансовано точно теж ніхто не може сказати, структуру цього явища ми теж не знаєм. Можливо щось зріжуть капітально в ноль, можливо щось профінансують на 100%, а можливо щось наполовину.Що задумав уряд я не знаю і як він буде вирішувати цю проблему, але слід визнати, що проблема існує і вона досить вагома.Моя думка по цьому всьому. Третій чинник це провальний аукціон по ОВДП, уряд не хоче піднімати ставки по ОВДП, вони вже на досить високому рівні, на скільки їх треба підвіщувати щоб зацікавити нерезидентів і банки? Тобто відчутних гравців на цьому ринку? Зараз вже приблизно 12.5% по середньостроковим запозиченням і попиту зовсім немає. Скільки треба ставити щоб з'явився попит? Спробувати 14 чи 15%?А це вже скоріше дуже важливий психологічний рівень, 11 по коротким і 12.5 по більш довгим ОВДП це трошки за 10% в моєму розумінні. А ось 15% це привід прогомоніти журналюгам про МММ, піраміду, катастрофу і дефолтні відсотки. Десь щось правдиве буде в цих промовах.Так ось, моє резюме.Ставки поки підвищувати НЕ БУДУТЬ. Бюджет будуть морозити і недовиконувати, Уряд розраховує на квартальні надходження, вони я думаю будуть непогані. Так ось поки що ніяких рішучих рухів ніхто не буде робити. Квартальні податки підтягнуть бюджет за вуха до самоокупності, тимпаче в уряда 42 ярда гривень на рахунках. Поле для маневру є. Критичної необхідності в запозиченнях немає.Ну, а в грудні уряд побачить що там з бюджетом, проведе відкритий чи не дуже секвестр, те що секвестр буде, то для мене це 100%, головне тільки в якому розмірі, так що досить відчутне вкидання гривні по недофінансованим видаткам буде, але воно буде не дуже сильне і вирішальне, такє, щоб переломало валютний ринок в бік девальвації надовго, вкидання гривневої масибуде не більше ніж завжди наприкінці року і його поглинуть заробітчанські гроші.Тому я впевнений, що курса вище ніж 27 ми в цьому році і скоріш за все в першому півріччі 2022-го ми НЕ ПОБАЧИМ! Далі вже заглядати зарано, дуже багато факторів, врожай, ситуація з газом і вугіллям, ситуація у металургів, політична складова. Вже весною чи блище до літа буде все більш зрозуміло на що розраховувати.Так що я зараз не рекомендую продавати валюту чи купувати її, залишатися в тому чому ви знаходитесь, а якщо у вас є гривня, то раджу пильніше придивитися до депозиту чи ОВДП в гривні, які закінчуються десь до середини літа 2022-го.Дякую за увагу, усім гарних вихідних!