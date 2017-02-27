somilitark написав:А також ви переказали в відповіді мені багато тез пропаганди із-за поребрика,
Чи не могли б ви дискутувати без демагогії ? Саме в стилі пропаганди запоребрика усьому що не подобається чіпляти ярлики.
somilitark написав:якої вона якості і як вона відображається в реальності, ви можете наочно побачити навіть сьогодні в кожному табло обмінника по усій країні.
Не знаю як донести до вас думку що не лише табло обмінника характеризує стан економіки.
Спробую якось простіше. На табло кожного обмінника влітку 2008 були цифри 4.65. На табло кожного обмінника взимку 2013/14 були цифри 8.20.
Ви б, безсумнівно, вважали б що до нового врожаю нічого не станеться, дивлячись на ці табло ?
somilitark написав:Сподіваюсь ви задоволені і я вам грунтовно відповів))
Я був би дуже задоволений якби з (в цілому) вірної оцінки навколо-економічної ситуації не робилися висновки які протирічать логіці.
В нас піраміда ОВДП? Чи це не фейк раша пропаганди? Який ви з повною впевненістю виставляєте як доконаний факт. Ви знаєте поняття галопуюча інфляція? Скільки це в відсотках? Ще один фейк із-за поребрика, але ві бризнули цією маніпуляцією ніби це на 100% істина! Де індекс цін виробника 140%? І що це означає? Якого виробника? Немає такого показника! Чи малось на увазі виробників? Гугл погано перекладає? При чому тут ОВДП 2013-го? Там толком не було ринку ОВДП, там була чиста емісія, а натомість були єврооблігації під 7%, чи для вас немає ніякого значення суть запозичень, коли вони робляться в гривні всередині країни, чи в валюті за кордоном? Ще одна маніпуляція в стилі пропагандистів. Що значить ці тенденції не зміняться, по-перше це все фейки, по-друге ми економіка річних циклів, зараз позитивний цикл до літа, нічого до літа не поміняється, як би не стрибали казкарі. Це з одного боку добре що всіх відомих загнали в валюту, коли можливо осінню умови для гривні будуть гірші, то надмірного попиту від овенів не буде, вони вже запаковані по самі томати валютою.
Стосовно курса, він відображає стан економіки, НБУ викупає валюту, немає ніяких перекосів і дисбалансів, як би не скакали на півночі, курс має стабільний фундамент і ніяких обвалів бути не може!
Так що в мене є не тільки логіка, а і обгрунтування того, що все принаймні до літа 2022-го буде в межах 27, далі побачимо, якби не маніпулювали поняттями словоблуди зміст від цього не змінюється, ми стали на ноги і впевнено крокуємо, це у всяких медведєвих підгорає, значить все в нас йде дуже добре
zРадио написав:PS: Denik, если внутриамериканская инфляция ниже внутриукраинской (а так это и есть на 3-4 п.п.), цены в долларах не могут расти быстрее, чем в гривне
В индексы инфляции в США скорее всего входит больше услуг, чем в Украине. Товары в США подорожали больше...
В продолжение, опубликованы данные по инфляции в США за сентябрь - плато 5,4% г/г с июня. Отдельно продуктовая - 4,6% против нашей 14,3%, энергетическая - 24,8% против нашей 25,1%. Инфляция без учета еды и энергии - 4%, нашего аналога, увы, нет, но, уверен, вы признаете, что переоценили фактор б/у транспорта, взлет в цене которого не оказывает материального влияния на общий уровень цен.
Очевидно так же, что никакой гиперинфляции доллар не подвержен даже в условиях спекулятивных цен на сырье, которое сегодня на биржах пампят, а завтра будут дампить. Люди, избавляющиеся от дешевой валюты в порыве эмоций без нужды и цели, будут наказаны, пополняя в будущем сбережения дорогой валютой
flyman написав:думаю, що при поточних цінах на енергоносії, скоро табло буде під ПА30
Колись буде. Але "скоро" - тільки якщо надрукують купу гривні. Навпаки якщо будуть продовжувати поточну політику, то інфляції можна уникнути на якийсь час - якщо в наріда немає гривні, ніхто не купляє валюту та імпорт. Якщо згортається економіка - потрібно менше імпортного палива, якщо не обігрівати оселі, потрібно менше вугілля та газу. Суцільний профіт.
flyman написав:крім того, якщо холодильник пустий, то мало буде хвилювати цифра на таблі
якщо холодильник пустий хай дивляться серіал "слуга наріда" чи "свати"
Востаннє редагувалось akido в Сер 13 жов, 2021 20:45, всього редагувалось 1 раз.
somilitark написав:Добрий день усім. На фронті обвалізма і професійних ждунів-чекунів таки з'являються нові ідеї. І я маю сказати і зауважити, що на цей раз їхні аргументи мають рацію. Про що говорять обвалісти? запитаєти ви? Так, вони звернули увагу на стан виконання бюджету, зараз він досить непогано перевиконується по доходам, але суттєво відстає видаткова частина. А ви всі знаєте, що бюджет у нас дефіцитний, він розрахований на те, що будуть суттєві запозичення, якіх наразі немає. Із-за цього частина бюджетних витрат зараз на паузі, кажуть, що не профінансовані дорожні роботи, поставки бітуму, війсковим затримують виплати, є заборгованість по субсидіям, є заборгованість по фонду втрати працездатності, можливо ще щось пройшло повз увагою журналістів. Так на чому наголошують рокетчики? На тому факті, що десь гроші візмуться, а візьмуться в бюджеті вони саме в гривні, ця вся масса грошей, по якім недофінансовано бюджет, буде одразу вкинута в економіку, моментально відкатчики і різні бюджетні кровосісі(с) відчутну частину цих грошей захочуть сховати у валюту. Це викличе попит на валюту і курс зросте. Дійсно, я хочу признати, що якщо це збудеться, то вплив на валютний ринок буде. Якої саме сили він буде сказати важко, тут питання коли саме буде викид цих грошей, на сусідньому ресурсі наголошують, що це буде в грудні. Якщо це буде в грудні, то тоді руйнуюча сила цієї гривневої маси не буде дуже сильна, я гадаю що у грудні повертається додому багато заробітчан, вони здають валюту і це скомпенсовує попит на валюту. Друге, не зрозуміло як уряд буде долати проблему бюджета. Він може провести секвестр, тобто урізати видатки. Що саме критично недофінансовано точно теж ніхто не може сказати, структуру цього явища ми теж не знаєм. Можливо щось зріжуть капітально в ноль, можливо щось профінансують на 100%, а можливо щось наполовину. Що задумав уряд я не знаю і як він буде вирішувати цю проблему, але слід визнати, що проблема існує і вона досить вагома. Моя думка по цьому всьому. Третій чинник це провальний аукціон по ОВДП, уряд не хоче піднімати ставки по ОВДП, вони вже на досить високому рівні, на скільки їх треба підвіщувати щоб зацікавити нерезидентів і банки? Тобто відчутних гравців на цьому ринку? Зараз вже приблизно 12.5% по середньостроковим запозиченням і попиту зовсім немає. Скільки треба ставити щоб з'явився попит? Спробувати 14 чи 15%? А це вже скоріше дуже важливий психологічний рівень, 11 по коротким і 12.5 по більш довгим ОВДП це трошки за 10% в моєму розумінні. А ось 15% це привід прогомоніти журналюгам про МММ, піраміду, катастрофу і дефолтні відсотки. Десь щось правдиве буде в цих промовах. Так ось, моє резюме. Ставки поки підвищувати НЕ БУДУТЬ. Бюджет будуть морозити і недовиконувати, Уряд розраховує на квартальні надходження, вони я думаю будуть непогані. Так ось поки що ніяких рішучих рухів ніхто не буде робити. Квартальні податки підтягнуть бюджет за вуха до самоокупності, тимпаче в уряда 42 ярда гривень на рахунках. Поле для маневру є. Критичної необхідності в запозиченнях немає. Ну, а в грудні уряд побачить що там з бюджетом, проведе відкритий чи не дуже секвестр, те що секвестр буде, то для мене це 100%, головне тільки в якому розмірі, так що досить відчутне вкидання гривні по недофінансованим видаткам буде, але воно буде не дуже сильне і вирішальне, такє, щоб переломало валютний ринок в бік девальвації надовго, вкидання гривневої масибуде не більше ніж завжди наприкінці року і його поглинуть заробітчанські гроші. Тому я впевнений, що курса вище ніж 27 ми в цьому році і скоріш за все в першому півріччі 2022-го ми НЕ ПОБАЧИМ! Далі вже заглядати зарано, дуже багато факторів, врожай, ситуація з газом і вугіллям, ситуація у металургів, політична складова. Вже весною чи блище до літа буде все більш зрозуміло на що розраховувати. Так що я зараз не рекомендую продавати валюту чи купувати її, залишатися в тому чому ви знаходитесь, а якщо у вас є гривня, то раджу пильніше придивитися до депозиту чи ОВДП в гривні, які закінчуються десь до середини літа 2022-го. Дякую за увагу, усім гарних вихідних!
Басня Кукушка и петух «Как, милый Петушок, поешь, ты громко, важно!» — «А ты, Кукушечка, мой свет, Как тянешь плавно и протяжно: Во всем лесу у нас такой певицы нет!» — «Тебя, мой куманек, век слушать я готова». — «А ты, красавица, божусь, Лишь только замолчишь, то жду я, не дождусь, Чтоб начала ты снова… Отколь такой берется голосок? И чист, и нежен, и высок!.. Да вы уж родом так: собою невелички, А песни, что твой соловей!» — «Спасибо, кум; зато, по совести моей, Поешь ты лучше райской птички, На всех ссылаюсь в этом я». Тут Воробей, случась, примолвил им: «Друзья! Хоть вы охрипните, хваля друг дружку, — Все ваша музыка плоха!..»
За что же, не боясь греха, Кукушка хвалит Петуха? За то, что хвалит он Кукушку.
somilitark написав:При чому тут ОВДП 2013-го? Там толком не було ринку ОВДП, там була чиста емісія, а натомість були єврооблігації під 7%, чи для вас немає ніякого значення суть запозичень, коли вони робляться в гривні всередині країни, чи в валюті за кордоном?
Попереду в нас довгі вихідні та дуже важлива дата для всіх українців 14 жовтня! Всім чоловікам хочу подякувати за те, що Ви є) Ви всі захисники! Для батьків - Ти син-захисник і все життя. Задля коханих - люблячий чоловік та неймовірний татусь. Здоров’я Вам козацького) Мирного нам життя! З великою повагою до Вас всіх!
Попереду в нас довгі вихідні та дуже важлива дата для всіх українців 14 жовтня! Всім чоловікам хочу подякувати за те, що Ви є) Ви всі захисники! Для батьків - Ти син-захисник і все життя. Задля коханих - люблячий чоловік та неймовірний татусь. Здоров’я Вам козацького) Мирного нам життя! З великою повагою до Вас всіх!
Щиро дякую, Ірино! Від всіх чоловік і татусів!
Дякуємо, що Ви(жінки) у нас - є! Ми Вас теж БЕЗМЕЖНО кохаємо, любимо, поважаємо!!! Здоров'я Вам усім і УСПІХУ!