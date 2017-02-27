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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 жов, 2021 00:21
Ірина_ написав:Шановні Мужчини!
Попереду в нас довгі вихідні та дуже важлива дата для всіх українців 14 жовтня!
Всім чоловікам хочу подякувати за те, що Ви є) Ви всі захисники!
Для батьків - Ти син-захисник і все життя. Задля коханих - люблячий чоловік та неймовірний татусь.
Здоров’я Вам козацького)
Мирного нам життя!
З великою повагою до Вас всіх!
для всіх українців - (тире) 14 жовтня
Мужчини = мужчини, Ви = ви, Ти = ти, задля - для
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