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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8383838483858386

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 101
Менше 26,00
10%
10
26,00-26,50
16%
16
26,50-27,00
36%
36
27,00-27,50
22%
22
27,50-28,00
9%
9
28,00-28,50
2%
2
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
6%
6
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 00:21

  Ірина_ написав:Шановні Мужчини!

Попереду в нас довгі вихідні та дуже важлива дата для всіх українців 14 жовтня!
Всім чоловікам хочу подякувати за те, що Ви є) Ви всі захисники!
Для батьків - Ти син-захисник і все життя. Задля коханих - люблячий чоловік та неймовірний татусь.
Здоров’я Вам козацького)
Мирного нам життя!
З великою повагою до Вас всіх!

для всіх українців - (тире) 14 жовтня
Мужчини = мужчини, Ви = ви, Ти = ти, задля - для
maxprofit
 
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