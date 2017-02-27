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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8383838483858386

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 101
Менше 26,00
10%
10
26,00-26,50
16%
16
26,50-27,00
36%
36
27,00-27,50
22%
22
27,50-28,00
9%
9
28,00-28,50
2%
2
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
6%
6
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 00:21

  Ірина_ написав:Шановні Мужчини!

Попереду в нас довгі вихідні та дуже важлива дата для всіх українців 14 жовтня!
Всім чоловікам хочу подякувати за те, що Ви є) Ви всі захисники!
Для батьків - Ти син-захисник і все життя. Задля коханих - люблячий чоловік та неймовірний татусь.
Здоров’я Вам козацького)
Мирного нам життя!
З великою повагою до Вас всіх!

для всіх українців - (тире) 14 жовтня
Мужчини = мужчини, Ви = ви, Ти = ти, задля - для
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 00:39

В день Покрова Пресвятой Богородицы от чистого сердца хочу пожелать всех благ жизни и радости души, неугасаемой веры и доброй надежды, искренней любви и верного счастья, крепкого здравия и любимых близких рядом!

Зображення

Покрова Пресвятой Богородицы: традиции праздника

В этот день надо идти на богослужение в ночь с 13 на 14 октября и поставить свечку Богородицы. На праздничном столе обязательно должны быть булочки, пирожки, а также можно употреблять мясо и молочные продукты.

Что нельзя делать в этот день
- Как и на большинство церковных праздников, запрещается работать.
- Нельзя шить, вышивать.
- Нельзя делать домашних дел.

Какая погода на Покрову – такая и будет зима.

Востаннє редагувалось Цитрин в Чет 14 жов, 2021 03:12, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 02:36

  akido написав:
Бюджет будуть морозити і недовиконувати (ц) somilitark
- мені здається в цьому річ.

У першому півріччі через велике крадівництво та офшори-95 було виведена максимальна можлива кількість грошей. Навіть ті, які мали піти на армію, на закупівлю газу, вугілля та інше.

Незважаючи на "перевиконання доходної частини бюджету" на видатки вже грошей немає. Навіть на крадівництво.

Тому подальший стабілізєц може утримуватися лише за рахунок стагнації та згортання економіки.

Бюджет ще не вся економіка. Не дурно ж долар з початку року укріпився на 5%. Але там чомусь не істерять про стабілізєц, стагнацію і згортання економіки. Навіть срубль укріпився на 11% і для них це норм. А як гривня на 8%, при набагато більшій інфляції, то це просто гвалт.

  flyman написав:думаю, що при поточних цінах на енергоносії, скоро табло буде під ПА30
крім того, якщо холодильник пустий, то мало буде хвилювати цифра на таблі

ПА30, щоб енергоносії (критичний імпорт) були ще дорожчими? А наш експорт сировинний, з низькою доданою вартістю, значну частину ціни якого складають ці енергоносії стане ще менше конкурентноздатним. Це щоб не згадувати неплатежі за комуналку і ще купу чинників проти долара ПА30.
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