Mirax написав:flyman написав:є два варіанта - контрольований девал, плавно на ПА30:
26.5 -> 27 -> 27.5 -> 28 -> 29 -> 30
або не контрольований
26.3 -> 25.9 -> ... -> 50 -> 42
в нас люблять другий варіант
щодо інфляції, думаю, що пан сильно не відчує різниці буде річна інфляція 15% 2021 і курс у 2022 ПА30, та інфляція у 2020 10%
або річна інфляція у 2021 12% і курс у 2022 ПА42 та інфляція у 2022 25%.
Є ще третій, секретний варіант - без девалу, просто плаваючий курс, як у Польщі, чи Чехії. Який сенс ще курсом розганяти інфляцію?
там курс плаваючий відносно долара, але в тандемі разом з єврою плаває
а у нас плаває-плаває, а потім пробиває дно і тече так, що не встигаєш відкачувати