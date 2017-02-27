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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8384838583868387

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 101
Менше 26,00
10%
10
26,00-26,50
16%
16
26,50-27,00
36%
36
27,00-27,50
22%
22
27,50-28,00
9%
9
28,00-28,50
2%
2
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
6%
6
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 09:25

  Mirax написав:
  flyman написав:є два варіанта - контрольований девал, плавно на ПА30:
26.5 -> 27 -> 27.5 -> 28 -> 29 -> 30

або не контрольований
26.3 -> 25.9 -> ... -> 50 -> 42

в нас люблять другий варіант

щодо інфляції, думаю, що пан сильно не відчує різниці буде річна інфляція 15% 2021 і курс у 2022 ПА30, та інфляція у 2020 10%

або річна інфляція у 2021 12% і курс у 2022 ПА42 та інфляція у 2022 25%.

Є ще третій, секретний варіант - без девалу, просто плаваючий курс, як у Польщі, чи Чехії. Який сенс ще курсом розганяти інфляцію?

там курс плаваючий відносно долара, але в тандемі разом з єврою плаває
а у нас плаває-плаває, а потім пробиває дно і тече так, що не встигаєш відкачувати
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 09:36

  Цитрин написав:В день Покрова Пресвятой Богородицы

Сегодня День освобождения города Запорожье от нацистских захватчиков.
:D
Мизантрóп
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