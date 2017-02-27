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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8383838483858386

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 101
Менше 26,00
10%
10
26,00-26,50
16%
16
26,50-27,00
36%
36
27,00-27,50
22%
22
27,50-28,00
9%
9
28,00-28,50
2%
2
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
6%
6
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 04:19

Експерти Moody's Analytics очікують, що ціна нафти підніметься з 79 доларів до 80 – 90 доларів за барель до 2022 року.
https://financy.24tv.ua/dramatichniy-st ... i_n1767002
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 06:58

  Mirax написав:
  akido написав:
Бюджет будуть морозити і недовиконувати (ц) somilitark
- мені здається в цьому річ.

У першому півріччі через велике крадівництво та офшори-95 було виведена максимальна можлива кількість грошей. Навіть ті, які мали піти на армію, на закупівлю газу, вугілля та інше.

Незважаючи на "перевиконання доходної частини бюджету" на видатки вже грошей немає. Навіть на крадівництво.

Тому подальший стабілізєц може утримуватися лише за рахунок стагнації та згортання економіки.

Бюджет ще не вся економіка. Не дурно ж долар з початку року укріпився на 5%. Але там чомусь не істерять про стабілізєц, стагнацію і згортання економіки. Навіть срубль укріпився на 11% і для них це норм. А як гривня на 8%, при набагато більшій інфляції, то це просто гвалт.

  flyman написав:думаю, що при поточних цінах на енергоносії, скоро табло буде під ПА30
крім того, якщо холодильник пустий, то мало буде хвилювати цифра на таблі

ПА30, щоб енергоносії (критичний імпорт) були ще дорожчими? А наш експорт сировинний, з низькою доданою вартістю, значну частину ціни якого складають ці енергоносії стане ще менше конкурентноздатним. Це щоб не згадувати неплатежі за комуналку і ще купу чинників проти долара ПА30.

є два варіанта - контрольований девал, плавно на ПА30:
26.5 -> 27 -> 27.5 -> 28 -> 29 -> 30

або не контрольований
26.3 -> 25.9 -> ... -> 50 -> 42

в нас люблять другий варіант

щодо інфляції, думаю, що пан сильно не відчує різниці буде річна інфляція 15% 2021 і курс у 2022 ПА30, та інфляція у 2020 10%

або річна інфляція у 2021 12% і курс у 2022 ПА42 та інфляція у 2022 25%.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 07:07

  sergikkc007 написав:Експерти Moody's Analytics очікують, що ціна нафти підніметься з 79 доларів до 80 – 90 доларів за барель до 2022 року.
https://financy.24tv.ua/dramatichniy-st ... i_n1767002

сьогодні вже 81
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 08:42

  flyman написав:є два варіанта - контрольований девал, плавно на ПА30:
26.5 -> 27 -> 27.5 -> 28 -> 29 -> 30

або не контрольований
26.3 -> 25.9 -> ... -> 50 -> 42

в нас люблять другий варіант

щодо інфляції, думаю, що пан сильно не відчує різниці буде річна інфляція 15% 2021 і курс у 2022 ПА30, та інфляція у 2020 10%

або річна інфляція у 2021 12% і курс у 2022 ПА42 та інфляція у 2022 25%.

Є ще третій, секретний варіант - без девалу, просто плаваючий курс, як у Польщі, чи Чехії. Який сенс ще курсом розганяти інфляцію?
Mirax
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 09:12

  Mirax написав:
  flyman написав:є два варіанта - контрольований девал, плавно на ПА30:
26.5 -> 27 -> 27.5 -> 28 -> 29 -> 30
або не контрольований
26.3 -> 25.9 -> ... -> 50 -> 42
в нас люблять другий варіант
щодо інфляції, думаю, що пан сильно не відчує різниці буде річна інфляція 15% 2021 і курс у 2022 ПА30, та інфляція у 2020 10%
або річна інфляція у 2021 12% і курс у 2022 ПА42 та інфляція у 2022 25%.
Є ще третій, секретний варіант - без девалу, просто плаваючий курс, як у Польщі, чи Чехії. Який сенс ще курсом розганяти інфляцію?

Сейчас в ответ последует набор штампов "сжатая пружина", "2008 и 2014", "сговор НБУ с алегархами", "нужным людям дают откупиться" :wink:
А, вспомнил еще "девал повышает конкурентоспособность экономики".
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 09:25

  Mirax написав:
  flyman написав:є два варіанта - контрольований девал, плавно на ПА30:
26.5 -> 27 -> 27.5 -> 28 -> 29 -> 30

або не контрольований
26.3 -> 25.9 -> ... -> 50 -> 42

в нас люблять другий варіант

щодо інфляції, думаю, що пан сильно не відчує різниці буде річна інфляція 15% 2021 і курс у 2022 ПА30, та інфляція у 2020 10%

або річна інфляція у 2021 12% і курс у 2022 ПА42 та інфляція у 2022 25%.

Є ще третій, секретний варіант - без девалу, просто плаваючий курс, як у Польщі, чи Чехії. Який сенс ще курсом розганяти інфляцію?

там курс плаваючий відносно долара, але в тандемі разом з єврою плаває
а у нас плаває-плаває, а потім пробиває дно і тече так, що не встигаєш відкачувати
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 09:36

  Цитрин написав:В день Покрова Пресвятой Богородицы

Сегодня День освобождения города Запорожье от нацистских захватчиков.
:D
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 09:51

МВФ предоставит Украине транш до конца года, - прогноз J.P. Morgan!
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 11:05

Три главных угрозы экономики Украины. Прогноз курса
Ірина_
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