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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8384838583868387

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 102
Менше 26,00
10%
10
26,00-26,50
17%
17
26,50-27,00
35%
36
27,00-27,50
22%
22
27,50-28,00
9%
9
28,00-28,50
2%
2
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
6%
6
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 12:34

  Мизантрóп написав:
  Цитрин написав:В день Покрова Пресвятой Богородицы

Сегодня День освобождения города Запорожье от нацистских захватчиков.
:D

А также:
- День защитника Отечества
- День образования УПА
- День украинского казачества
:)
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  #<1 ... 8384838583868387
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