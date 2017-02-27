|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 жов, 2021 12:34
Мизантрóп написав: Цитрин написав:
В день Покрова Пресвятой Богородицы
Сегодня День освобождения города Запорожье от нацистских захватчиков.
А также:
- День защитника Отечества
- День образования УПА
- День украинского казачества
-
all27
-
-
- Повідомлень: 55
- З нами з: 02.02.17
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: spacemachine
і 6 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|27876
|11270682
|
|
|7786
|10188874
|
|
|1197
|2614278
|
Чет 14 жов, 2021 11:24
Успіх
|