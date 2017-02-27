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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 жов, 2021 12:34
Мизантрóп написав: Цитрин написав:
В день Покрова Пресвятой Богородицы
Сегодня День освобождения города Запорожье от нацистских захватчиков.
А также:
- День защитников и защитниц Отечества
- День образования УПА
- День украинского казачества
Востаннє редагувалось all27
в Чет 14 жов, 2021 14:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 14 жов, 2021 13:15
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Додано: Чет 14 жов, 2021 13:25
all27 написав: Мизантрóп написав: Цитрин написав:
В день Покрова Пресвятой Богородицы
Сегодня День освобождения города Запорожье от нацистских захватчиков.
А также:
- День защитника Отечества
Защитниц тоже,но Запорожье важнее
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Мизантрóп
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Додано: Чет 14 жов, 2021 13:25
remark написав:
https://ua.news/ua/nalogovaya-amnystyya-chyslo-deklaryrovanyj-pryblyzhaetsya-k-novomu-rekordu/
Слабенько народ амністується.
а як дишав, як дищав ))))
станом на 12 жовтня задекларовано 90,5 мільйона гривень, платежі у бюджет становили 4,5 мільйона гривень.
«Кількість декларацій з кожним днем зростає, як би кому не хотілося зворотного», – додав він.
зі. велике зелене упс --- пук у повітря
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