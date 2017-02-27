А также:
- День защитников и защитниц Отечества
- День образования УПА
- День украинского казачества
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 жов, 2021 12:34
А также:
- День защитников и защитниц Отечества
- День образования УПА
- День украинского казачества
Востаннє редагувалось all27 в Чет 14 жов, 2021 14:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 14 жов, 2021 13:15
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Слабенько народ амністується.
Додано: Чет 14 жов, 2021 13:25
Додано: Чет 14 жов, 2021 13:25
а як дишав, як дищав ))))
зі. велике зелене упс --- пук у повітря
Додано: Чет 14 жов, 2021 14:55
Додано: Чет 14 жов, 2021 15:30
по сказанному. все переживают, вот не будет дохода от транспортировки, все пропало. когда-то в 2010 украина выплавляла 35 млн тонн стали, сейчас около 20 млн тонн - жизнь продолжается.
а проблему лично я вижу, что если будут резкое снижение поставки газа от РФ (а они все делают для этого) - технологически есть возможность доставки газа по Украине? - или пока об этом никто не думает? а если вообще прекратят? - вот в чем риск. доходы вторично.
по земле прикольнуло - а что, кто-то ждал эффект от приватизации земли при запрете продажи иностранцам??? ха-ха. для эффекта надо полностью снимать все ограничения - но пока жив популизм, этого не будет.
амнистия вообще непонятно - деньги из наличной формы перейдут в безналичную - на что это повлияет?
|