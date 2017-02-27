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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 жов, 2021 12:34
Мизантрóп написав: Цитрин написав:
В день Покрова Пресвятой Богородицы
Сегодня День освобождения города Запорожье от нацистских захватчиков.
А также:
- День защитников и защитниц Отечества
- День образования УПА
- День украинского казачества
Востаннє редагувалось all27
в Чет 14 жов, 2021 14:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 14 жов, 2021 13:15
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Додано: Чет 14 жов, 2021 13:25
all27 написав: Мизантрóп написав: Цитрин написав:
В день Покрова Пресвятой Богородицы
Сегодня День освобождения города Запорожье от нацистских захватчиков.
А также:
- День защитника Отечества
Защитниц тоже,но Запорожье важнее
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Мизантрóп
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Додано: Чет 14 жов, 2021 13:25
remark написав:
https://ua.news/ua/nalogovaya-amnystyya-chyslo-deklaryrovanyj-pryblyzhaetsya-k-novomu-rekordu/
Слабенько народ амністується.
а як дишав, як дищав ))))
станом на 12 жовтня задекларовано 90,5 мільйона гривень, платежі у бюджет становили 4,5 мільйона гривень.
«Кількість декларацій з кожним днем зростає, як би кому не хотілося зворотного», – додав він.
зі. велике зелене упс --- пук у повітря
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Додано: Чет 14 жов, 2021 14:55
remark написав:
https://ua.news/ua/nalogovaya-amnystyya-chyslo-deklaryrovanyj-pryblyzhaetsya-k-novomu-rekordu/
Слабенько народ амністується.
Нэма дурных
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Додано: Чет 14 жов, 2021 15:30
по сказанному. все переживают, вот не будет дохода от транспортировки, все пропало. когда-то в 2010 украина выплавляла 35 млн тонн стали, сейчас около 20 млн тонн - жизнь продолжается.
а проблему лично я вижу, что если будут резкое снижение поставки газа от РФ (а они все делают для этого) - технологически есть возможность доставки газа по Украине? - или пока об этом никто не думает? а если вообще прекратят? - вот в чем риск. доходы вторично.
по земле прикольнуло - а что, кто-то ждал эффект от приватизации земли при запрете продажи иностранцам??? ха-ха. для эффекта надо полностью снимать все ограничения - но пока жив популизм, этого не будет.
амнистия вообще непонятно - деньги из наличной формы перейдут в безналичную - на что это повлияет?
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Shaman
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Додано: Чет 14 жов, 2021 16:52
Shaman написав:
амнистия вообще непонятно - деньги из наличной формы перейдут в безналичную - на что это повлияет?
Большая вероятность не получить их обратно в наличной форме, по причине недоказанности происхождения, что оборачивается у выкуп добровольного декларанта своих кровных у государства, только уже не пообещанных 5%, а по тарифу 18%(за недоказуемость).
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Додано: Чет 14 жов, 2021 22:10
remark написав: Shaman написав:
амнистия вообще непонятно - деньги из наличной формы перейдут в безналичную - на что это повлияет?
Большая вероятность не получить их обратно в наличной форме, по причине недоказанности происхождения, что оборачивается у выкуп добровольного декларанта своих кровных у государства, только уже не пообещанных 5%, а по тарифу 18%(за недоказуемость).
А разве после уплаты 5% и амнистии проблема недоказанности не снимается?
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Starikan
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Додано: Чет 14 жов, 2021 22:28
Starikan написав: remark написав: Shaman написав:
амнистия вообще непонятно - деньги из наличной формы перейдут в безналичную - на что это повлияет?
Большая вероятность не получить их обратно в наличной форме, по причине недоказанности происхождения, что оборачивается у выкуп добровольного декларанта своих кровных у государства, только уже не пообещанных 5%, а по тарифу 18%(за недоказуемость).
А разве после уплаты 5% и амнистии проблема недоказанности не снимается?
Нет, там отдельная процедура
)))
По сути, если вы не ФОП или не работал долгое время за границей - вы ее не пройдете.
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juristkostya
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