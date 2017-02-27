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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8384838583868387

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 103
Менше 26,00
10%
10
26,00-26,50
17%
17
26,50-27,00
36%
37
27,00-27,50
21%
22
27,50-28,00
9%
9
28,00-28,50
2%
2
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
6%
6
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 12:34

  Мизантрóп написав:
  Цитрин написав:В день Покрова Пресвятой Богородицы

Сегодня День освобождения города Запорожье от нацистских захватчиков.
:D

А также:
- День защитников и защитниц Отечества
- День образования УПА
- День украинского казачества
:)
Востаннє редагувалось all27 в Чет 14 жов, 2021 14:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 13:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://ua.news/ua/nalogovaya-amnystyya ... u-rekordu/
Слабенько народ амністується.
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 13:25

  all27 написав:
  Мизантрóп написав:
  Цитрин написав:В день Покрова Пресвятой Богородицы

Сегодня День освобождения города Запорожье от нацистских захватчиков.
:D

А также:
- День защитника Отечества
:)

Защитниц тоже,но Запорожье важнее
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 13:25

  remark написав:https://ua.news/ua/nalogovaya-amnystyya-chyslo-deklaryrovanyj-pryblyzhaetsya-k-novomu-rekordu/
Слабенько народ амністується.

а як дишав, як дищав ))))
станом на 12 жовтня задекларовано 90,5 мільйона гривень, платежі у бюджет становили 4,5 мільйона гривень.

«Кількість декларацій з кожним днем зростає, як би кому не хотілося зворотного», – додав він.


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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 14:04

Мизантрóп
так казачество-то Запорожское :)
all27
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 14:55

  remark написав:https://ua.news/ua/nalogovaya-amnystyya-chyslo-deklaryrovanyj-pryblyzhaetsya-k-novomu-rekordu/
Слабенько народ амністується.

Нэма дурных :roll:
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 15:30


по сказанному. все переживают, вот не будет дохода от транспортировки, все пропало. когда-то в 2010 украина выплавляла 35 млн тонн стали, сейчас около 20 млн тонн - жизнь продолжается.
а проблему лично я вижу, что если будут резкое снижение поставки газа от РФ (а они все делают для этого) - технологически есть возможность доставки газа по Украине? - или пока об этом никто не думает? а если вообще прекратят? - вот в чем риск. доходы вторично.

по земле прикольнуло - а что, кто-то ждал эффект от приватизации земли при запрете продажи иностранцам??? ха-ха. для эффекта надо полностью снимать все ограничения - но пока жив популизм, этого не будет.

амнистия вообще непонятно - деньги из наличной формы перейдут в безналичную - на что это повлияет?
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 16:52

  Shaman написав:
амнистия вообще непонятно - деньги из наличной формы перейдут в безналичную - на что это повлияет?


Большая вероятность не получить их обратно в наличной форме, по причине недоказанности происхождения, что оборачивается у выкуп добровольного декларанта своих кровных у государства, только уже не пообещанных 5%, а по тарифу 18%(за недоказуемость).
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 22:10

  remark написав:
  Shaman написав: амнистия вообще непонятно - деньги из наличной формы перейдут в безналичную - на что это повлияет?
Большая вероятность не получить их обратно в наличной форме, по причине недоказанности происхождения, что оборачивается у выкуп добровольного декларанта своих кровных у государства, только уже не пообещанных 5%, а по тарифу 18%(за недоказуемость).

А разве после уплаты 5% и амнистии проблема недоказанности не снимается?
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 22:28

  Starikan написав:
  remark написав:
  Shaman написав: амнистия вообще непонятно - деньги из наличной формы перейдут в безналичную - на что это повлияет?
Большая вероятность не получить их обратно в наличной форме, по причине недоказанности происхождения, что оборачивается у выкуп добровольного декларанта своих кровных у государства, только уже не пообещанных 5%, а по тарифу 18%(за недоказуемость).

А разве после уплаты 5% и амнистии проблема недоказанности не снимается?

Нет, там отдельная процедура :-))))
По сути, если вы не ФОП или не работал долгое время за границей - вы ее не пройдете.
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