Додано: Чет 14 жов, 2021 15:30

по сказанному. все переживают, вот не будет дохода от транспортировки, все пропало. когда-то в 2010 украина выплавляла 35 млн тонн стали, сейчас около 20 млн тонн - жизнь продолжается.а проблему лично я вижу, что если будут резкое снижение поставки газа от РФ (а они все делают для этого) - технологически есть возможность доставки газа по Украине? - или пока об этом никто не думает? а если вообще прекратят? - вот в чем риск. доходы вторично.по земле прикольнуло - а что, кто-то ждал эффект от приватизации земли при запрете продажи иностранцам??? ха-ха. для эффекта надо полностью снимать все ограничения - но пока жив популизм, этого не будет.амнистия вообще непонятно - деньги из наличной формы перейдут в безналичную - на что это повлияет?