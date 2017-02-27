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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8385838683878388

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 103
Менше 26,00
10%
10
26,00-26,50
17%
17
26,50-27,00
36%
37
27,00-27,50
21%
22
27,50-28,00
9%
9
28,00-28,50
2%
2
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
6%
6
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 23:36

  Starikan написав:А разве после уплаты 5% и амнистии проблема недоказанности не снимается?


Нет, снимается только вопрос по уплате налогов. Если-же деньги получены преступным путём (например украдены, распилены из госбюджета, получены на откатах и т.п.), то амнистия на это не распространяется.
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