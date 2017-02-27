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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 жов, 2021 23:36
Starikan написав:
А разве после уплаты 5% и амнистии проблема недоказанности не снимается?
Нет, снимается только вопрос по уплате налогов. Если-же деньги получены преступным путём (например украдены, распилены из госбюджета, получены на откатах и т.п.), то амнистия на это не распространяется.
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