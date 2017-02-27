Нет, снимается только вопрос по уплате налогов. Если-же деньги получены преступным путём (например украдены, распилены из госбюджета, получены на откатах и т.п.), то амнистия на это не распространяется.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 жов, 2021 23:36
Додано: П'ят 15 жов, 2021 06:41
Какой голосистый массовый стон из рядов нахлобученных на совершенно абсурдный курс валюты 5-ым резидентом и его бабой 200, постепенно все таки наступает горькое прозрение. В этом и есть обьяснение бесконечных "девальваций", обвалов, "инфляций" и т.п на этой територии, не имеющей ничего общего с нормальной экономикой. Суть здесь в тотальном колбасном мировоззрении, не дающем возможности делать глобальные выводы из ситуации. Все сводится к абсолютно идиотичным но таким популярным здесь меряниям инфляций по подсолнечному маслу, о котором сказано уже 100 раз, и во вменяемой среде известно минимум полгода назад, что это же масло продаваемое здесь втридорога, за рубежом теми же продавцами продается по ценам в разы дешевле украинских.
При этом "экономисты" теряют из повествования массу других примеров , как например арбузы которые в этом году не могли продать по 30-50 коп, а это абсолютный уровень эквивалентный ценам при курсе 8, и естественно это далеко не единственный пример цен которым до сих пор невдомек про курс 20+, а ряд цен не то чтобы не дешевели с укреплением курса за последний год-два, они представьте себе не дорожали принципиально с курса 8, что в очередной раз доказывает исключительно спекулятивную природу обвала гривны аферистами из свиты барыги порошенка - и тут неприменно стоит передать большой привет нахлобученным фанам барыги :
А суть здесь одна и та же - методика нахлобучивания тотально оболваненного населения идентична что на валютном рынке что на продовольственном как с подсолнечным маслом. Рассказать сказочки про торговый баланс, сожженные резервы - когда резервы , кардинально обвалившие гривну, как раз сжигал сам барыга порошенко со своей бабой 200, ОВГЗ и т.д. и дурачки хватаются за эту чушь, как за спасительную соломку и будут продолжать друг другу байки рассказывать, оправдывая этот грабеж, невзирая на реалии. Ну еще бы - никому не хочется признавать себя нахлобученным шайкой порошенка и они согласны выдумывать любую чушь, жевать лапшу с ушей, лишь бы не признать правду. Тоже самое с продуктами - любой ценовой беспредел монополистов рынка оправдывать идиотизмом про "инфляцию", и повсеместный рост как например с маслом, придумывать несусветные доводы лишь бы не признать что их попросту нахлобучивают и здесь. Вот поэтому на этой территории поля чудес и продают масло дороже чем то же масло за границей, и курс валютный впаривают втридорога дороже специально для буратин.
Что касается ОВГЗ - здесь очень важно вспомнить как эта сказочка появилась на горизонте в 2019 году, когда ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО вследствии смены вертикали власти абсолютно абсурдно задранный курс гривны начал совершенно закономерно стремительно укрепляться аж до 23, пока новые не опомнились и не вспомнили про бюджет сверстанный по завышенному курсу. И дурачкам бросили сказочку про всесильное ОВГЗ, про то как 5% от денежной массы смогли укрепить ее аж на 20%. Дурачки в это свято поверили , и третий год спустя продолжают нести эту ахинею, ну как же здесь же за это медальки дают - когда уже из всех труб открытым текстом :
Резиденты из ОВГЗ, а курс все равно укрепляется. И кто бы мог подумать ? Стоило попереть барыгу от власти и курс начал возвращаться туда где он и должен быть ? То есть совершенно до одного места этот ОВГЗ в плане сколь - нибудь значимого влияния на курс. О чем кстати я говорил тут еще три года назад, да в карманах только заробитчане за пару месяцев завозят эквивалент вложений нерезов, но нет, "экспертам-астролохам", три года назад натянувшим на уши фольгированные ведра экспертов, надо продолжать эту лапшу с ушей жевать. Вспоминаю цитату одного из адвентистов секты ОВГЗ, который после очередного опуса со статистикой ОВГЗ, вполне резонно заявил сам себе
. Просто обнять и плакать, неподражаемо ! Ежики плакали , кололись но продолжали жевать кактус.
А об абсурдности курса разогнанного сывочелым барыгой я говорил уже почти лет 7. Доходит очень туго, но постепенно доходит и остальным, там же в коментариях :
Три года откупа с рынка валюты больше чем продаж с позитивным сальдо в миллиарды долларов ежегодно. Всеми попытками пытаясь удержать абсолютно нереальный бюджетный курс, потому как нынешним дурачкам при власти ума не хватит привести все в норму.
При этом особо упоротые здесь ванговали кратный девал с 2019 до не далее чем к концу 2020. При чем основывалось это утверждение даже не на самом ОВГЗ, а лишь на %% от ОВГЗ , составляющих 5% от денежной массы, то есть дескать %% от 5% от денежной массы должны кратно обесценить саму денежную массу. Кто то бы сказал
Но здесь же это считается одуренной экспертной аналитикой !
Но ответы на вопросы о курсовой политике на самом деле довольно очевидны. Нужно просто перестать врать самим себе, и слушать всякое жулье которое в оправдание своих провалов и откровенных афер придумывает дурачкам обьяснения на все случаи жазни, а буратины и рады. Альтернатива одна , если не сделать выводов, а продолжать жевать эту лапшу с ушей, девалы продолжатся, не имеющие ничего общего с реальной экономикой каким и был девал от аферистов, дорвавшихся к власти образца 2014-15 годов.
Додано: П'ят 15 жов, 2021 07:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
много эмоций
какой план действий вы разработали для себя лично на 2 года (2022/23)?
имею к вам несколько вопросов:
валюту по завышенному курсу вы покупать не будете, понятно
-собираетесь хранить все свои сбережения в гривне (или почти все)?
-как планируете компенсировать инфляцию (и не только на продукты, на бензин, на тепло, на газ, на стройматериалы и пр.)?
-вкладываете гривну в депозиты/ОВГЗ или развиваете собственный бизнес с доходностью выше ОВГЗ?
-какие рекомендации можете дать (кроме перестать жевать лапшу) украинцам, работающим за зарплату (в том числе бюджетникам, типа учителям/врачам)
-брать взятки?(а если не дают?)
Додано: П'ят 15 жов, 2021 08:33
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