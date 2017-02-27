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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8385838683878388

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 105
Менше 26,00
10%
10
26,00-26,50
16%
17
26,50-27,00
36%
38
27,00-27,50
21%
22
27,50-28,00
9%
9
28,00-28,50
3%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
6%
6
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 23:36

  Starikan написав:А разве после уплаты 5% и амнистии проблема недоказанности не снимается?


Нет, снимается только вопрос по уплате налогов. Если-же деньги получены преступным путём (например украдены, распилены из госбюджета, получены на откатах и т.п.), то амнистия на это не распространяется.
Цитрин
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 06:41

Народ, что у нас подешевело вместе с долларом? Может, инфляция упала? Бензин, подсолнечное масло стало дешевле?
Чему мы радуемся? Что "олени" отдадут больше долларов за тот же суповой набор? Ну так, радость такая себе...


Какой голосистый массовый стон из рядов нахлобученных на совершенно абсурдный курс валюты 5-ым резидентом и его бабой 200, постепенно все таки наступает горькое прозрение. В этом и есть обьяснение бесконечных "девальваций", обвалов, "инфляций" и т.п на этой територии, не имеющей ничего общего с нормальной экономикой. Суть здесь в тотальном колбасном мировоззрении, не дающем возможности делать глобальные выводы из ситуации. Все сводится к абсолютно идиотичным но таким популярным здесь меряниям инфляций по подсолнечному маслу, о котором сказано уже 100 раз, и во вменяемой среде известно минимум полгода назад, что это же масло продаваемое здесь втридорога, за рубежом теми же продавцами продается по ценам в разы дешевле украинских.

У Чехії показали ціну на українську соняшникову олію: майже вдвічі нижча, ніж в Україні
Ціна 35 гривень! Це враховуючи транзит двома країнами + заробіток магазину. А в Україні – 50-65 гривень”, – додав покупець.
Зображення


При этом "экономисты" теряют из повествования массу других примеров , как например арбузы которые в этом году не могли продать по 30-50 коп, а это абсолютный уровень эквивалентный ценам при курсе 8, и естественно это далеко не единственный пример цен которым до сих пор невдомек про курс 20+, а ряд цен не то чтобы не дешевели с укреплением курса за последний год-два, они представьте себе не дорожали принципиально с курса 8, что в очередной раз доказывает исключительно спекулятивную природу обвала гривны аферистами из свиты барыги порошенка - и тут неприменно стоит передать большой привет нахлобученным фанам барыги :

Зображення

А суть здесь одна и та же - методика нахлобучивания тотально оболваненного населения идентична что на валютном рынке что на продовольственном как с подсолнечным маслом. Рассказать сказочки про торговый баланс, сожженные резервы - когда резервы , кардинально обвалившие гривну, как раз сжигал сам барыга порошенко со своей бабой 200, ОВГЗ и т.д. и дурачки хватаются за эту чушь, как за спасительную соломку и будут продолжать друг другу байки рассказывать, оправдывая этот грабеж, невзирая на реалии. Ну еще бы - никому не хочется признавать себя нахлобученным шайкой порошенка и они согласны выдумывать любую чушь, жевать лапшу с ушей, лишь бы не признать правду. Тоже самое с продуктами - любой ценовой беспредел монополистов рынка оправдывать идиотизмом про "инфляцию", и повсеместный рост как например с маслом, придумывать несусветные доводы лишь бы не признать что их попросту нахлобучивают и здесь. Вот поэтому на этой территории поля чудес и продают масло дороже чем то же масло за границей, и курс валютный впаривают втридорога дороже специально для буратин.

Что касается ОВГЗ - здесь очень важно вспомнить как эта сказочка появилась на горизонте в 2019 году, когда ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО вследствии смены вертикали власти абсолютно абсурдно задранный курс гривны начал совершенно закономерно стремительно укрепляться аж до 23, пока новые не опомнились и не вспомнили про бюджет сверстанный по завышенному курсу. И дурачкам бросили сказочку про всесильное ОВГЗ, про то как 5% от денежной массы смогли укрепить ее аж на 20%. Дурачки в это свято поверили , и третий год спустя продолжают нести эту ахинею, ну как же здесь же за это медальки дают - когда уже из всех труб открытым текстом :

НБУ назвав причини зміцнення курсу гривні до долара за останній місяць

Протягом вересня на валютному ринку України переважав ревальваційний тиск. Це відбувалося попри зменшення вкладень нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ, (вересень 2021 року).


Резиденты из ОВГЗ, а курс все равно укрепляется. И кто бы мог подумать ? Стоило попереть барыгу от власти и курс начал возвращаться туда где он и должен быть ? То есть совершенно до одного места этот ОВГЗ в плане сколь - нибудь значимого влияния на курс. О чем кстати я говорил тут еще три года назад, да в карманах только заробитчане за пару месяцев завозят эквивалент вложений нерезов, но нет, "экспертам-астролохам", три года назад натянувшим на уши фольгированные ведра экспертов, надо продолжать эту лапшу с ушей жевать. Вспоминаю цитату одного из адвентистов секты ОВГЗ, который после очередного опуса со статистикой ОВГЗ, вполне резонно заявил сам себе
"И при чем здесь валютный курс ? Непонятно. Будем смотреть дальше"
. Просто обнять и плакать, неподражаемо ! Ежики плакали , кололись но продолжали жевать кактус.
А об абсурдности курса разогнанного сывочелым барыгой я говорил уже почти лет 7. Доходит очень туго, но постепенно доходит и остальным, там же в коментариях :
0mage0 написав:Якого дідька в бюджеті постійно завищений курс? А потім ще розповідають, що треба курс "поправити", щоб відповідав бюджету. Тобто не в бюджет закладати реалістичний курс, а підтягувати курс до записаного в бюджеті.


Три года откупа с рынка валюты больше чем продаж с позитивным сальдо в миллиарды долларов ежегодно. Всеми попытками пытаясь удержать абсолютно нереальный бюджетный курс, потому как нынешним дурачкам при власти ума не хватит привести все в норму.
При этом особо упоротые здесь ванговали кратный девал с 2019 до не далее чем к концу 2020. При чем основывалось это утверждение даже не на самом ОВГЗ, а лишь на %% от ОВГЗ , составляющих 5% от денежной массы, то есть дескать %% от 5% от денежной массы должны кратно обесценить саму денежную массу. Кто то бы сказал

Но здесь же это считается одуренной экспертной аналитикой !

Но ответы на вопросы о курсовой политике на самом деле довольно очевидны. Нужно просто перестать врать самим себе, и слушать всякое жулье которое в оправдание своих провалов и откровенных афер придумывает дурачкам обьяснения на все случаи жазни, а буратины и рады. Альтернатива одна , если не сделать выводов, а продолжать жевать эту лапшу с ушей, девалы продолжатся, не имеющие ничего общего с реальной экономикой каким и был девал от аферистов, дорвавшихся к власти образца 2014-15 годов.
Surfer
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 07:03

раз пошли анализы про завышенный курс, значит пора доллар покупать :)
Цитрин
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 07:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Surfer написав:если не сделать выводов, а продолжать жевать эту лапшу


много эмоций :lol:

какой план действий вы разработали для себя лично на 2 года (2022/23)?

имею к вам несколько вопросов:

валюту по завышенному курсу вы покупать не будете, понятно

-собираетесь хранить все свои сбережения в гривне (или почти все)?
-как планируете компенсировать инфляцию (и не только на продукты, на бензин, на тепло, на газ, на стройматериалы и пр.)?
-вкладываете гривну в депозиты/ОВГЗ или развиваете собственный бизнес с доходностью выше ОВГЗ?

-какие рекомендации можете дать (кроме перестать жевать лапшу) украинцам, работающим за зарплату (в том числе бюджетникам, типа учителям/врачам)
-брать взятки?(а если не дают?)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 08:33

  Цитрин написав:раз пошли анализы про завышенный курс, значит пора доллар покупать :)

Та до ср@ки той курс!
Он бачите☝️ що ціни на харчі - НЕАДЕКВАТНІ :!:
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 08:49

  Surfer написав:Какой голосистый массовый стон из рядов нахлобученных на совершенно абсурдный курс валюты 5-ым резидентом и его бабой 200, постепенно все таки наступает горькое прозрение. В этом и есть обьяснение бесконечных "девальваций", обвалов, "инфляций" и т.п на этой територии, не имеющей ничего общего с нормальной экономикой. Суть здесь в тотальном колбасном мировоззрении, не дающем возможности делать глобальные выводы из ситуации. Все сводится к абсолютно идиотичным но таким популярным здесь меряниям

Вот это дал стране угля ( красава )...
Бедные и несчасстные люди покупающие бакс ...

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sani_2012
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 08:58

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  Surfer написав:и третий год спустя продолжают нести эту ахинею, ну как же здесь же за это медальки дают

А мені оце☝️ сподобалось! :D
  prodigy написав:какой план действий вы разработали для себя лично на 2 года (2022/23)?

Плюсую!
А можна ще я відповім на Ваші запитання? :D
  prodigy написав:-собираетесь хранить все свои сбережения в гривне (или почти все)?
На моменті(так вийшло) :) - 80% в бетоні, 18% вкинув у свій бізнес, по 1% в грн/юсд))
  prodigy написав: - как планируете компенсировать инфляцию (и не только на продукты, на бензин, на тепло, на газ, на стройматериалы и пр.)?
Шукати акції/червоні цінники в атб :D
  prodigy написав:- вкладываете гривну в депозиты/ОВГЗ или развиваете собственный бизнес с доходностью выше ОВГЗ?
Розвиваю..... еммм.... швидше, не даю здохнути своєму бізнесу)))
  prodigy написав: - какие рекомендации можете дать (кроме перестать жевать лапшу) украинцам, работающим за зарплату (в том числе бюджетникам, типа учителям/врачам)
-брать взятки?(а если не дают?)
Ну тут я сам чекаю відповіді від того, кому були адресовані всі ці питання))
Від себе лише додам - читайте/слухайте розумні книжки, дивіться розумні/повчальні відосики на ютубі)) і...
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!© :D
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 09:23

  Mamka_Admина написав:Весь 12-й,13-й год всем твердил с полной ответственностью что курс скоро будет 15грн за доллар, но все упорно спорили злились, и упорно скупали всё го*но за дорогую гривну (т.е. платили очень много дешёвых долларов за всякую дичь, как оказалось в 3 раза больше реальной стоимости, но это потом). Так вот когда я на курилке утверждал что 15грн точно будет , без вариантов, все "пинали" меня , прям все даже люди которые реально с лёгкой степенью дебильности на лице , даже не знакомые, просто с других

Ну если уже мамка админа говорит по 15 ( то нас явно ждёт успех )...

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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 10:07

  Surfer написав:Какой голосистый массовый стон из рядов нахлобученных на совершенно абсурдный курс валюты 5-ым резидентом и его бабой 200, постепенно все таки наступает горькое прозрение.

Маю тільки одне питання - ви ідейний зебіл, чи звичайний "слуга наріду" на зарплаті?
sergey_sryvkin
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