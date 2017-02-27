Весь 12-й,13-й год всем твердил с полной ответственностью что курс скоро будет 15грн за доллар, но все упорно спорили злились, и упорно скупали всё го*но за дорогую гривну (т.е. платили очень много дешёвых долларов за всякую дичь, как оказалось в 3 раза больше реальной стоимости, но это потом). Так вот когда я на курилке утверждал что 15грн точно будет , без вариантов, все "пинали" меня , прям все даже люди которые реально с лёгкой степенью дебильности на лице , даже не знакомые, просто с других