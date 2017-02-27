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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8386838783888389

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 105
Менше 26,00
10%
10
26,00-26,50
16%
17
26,50-27,00
36%
38
27,00-27,50
21%
22
27,50-28,00
9%
9
28,00-28,50
3%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
6%
6
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 11:06

За крок до перевороту думок©

  artlife написав:
  Успіх написав:
  Цитрин написав:раз пошли анализы про завышенный курс, значит пора доллар покупать :)

Та до ср@ки той курс!
Он бачите☝️ що ціни на харчі - НЕАДЕКВАТНІ :!:


Рынок всё расставит по своим местам. Вам никто ничего не должен. К счастью, социализм с его патернализмом в прошлом. Если у кого-то не получается, значит, он лентяй, неудачник или, просто, занимаетесь чем-то не тем и не вписался в рынок. Благополучие каждого в его собственных руках. Начни с себя и стань успешным.

Та пляць)) що то у багатьох хвороба така переходити зразу на особистість опонента? :mrgreen:
В мене - все ок!
А от як ПЕРЕСІЧНИМ і пенсам жити з такими цінами на харчі???!

А по виділеному - то якого куя садять на нашій спільній землі, корисні копалини добувають/качають з нашої спільної землі - а ціну за все це луплять, як для чужих???!

***
Згідно зі ст. 13 Конституції України, "Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу! :!:
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 11:20

  Успіх написав:
  artlife написав:Рынок всё расставит по своим местам. Вам никто ничего не должен. К счастью, социализм с его патернализмом в прошлом. Если у кого-то не получается, значит, он лентяй, неудачник или, просто, занимаетесь чем-то не тем и не вписался в рынок. Благополучие каждого в его собственных руках. Начни с себя и стань успешным.

Та пляць)) що то у багатьох хвороба така переходити зразу на особистість опонента? :mrgreen:
В мене - все ок!
А от як ПЕРЕСІЧНИМ і пенсам жити з такими цінами на харчі???!

А по виділеному - то якого куя садять на нашій спільній землі, корисні копалини добувають/качають з нашої спільної землі - а ціну за все це луплять, як для чужих???!

***
Згідно зі ст. 13 Конституції України, "Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу! :!:


Пересичным нужно больше работать. Делать, то, что нужно рынку, а не хочется им.
Пенсам должны помогать их дети и внуки. Или вы хотите, чтобы ваших родителей кормил кто-то другой, а не вы?
О какой общей земле идет речь? Это частная собственность или аренда госземли на коммерческих основаниях. Купите или арендуйте землю, вырастите продукцию и продавайте за сколько хотите.
Вам никто не запрещает добывать полезные ископаемые: получите лицензию, купите оборудование и вперед.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 11:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  artlife написав:Пересичным нужно больше работать

Аааа, все зрозуміло)))
"Лапаті в рукі і капаті!"© :mrgreen:

Питань більше нема :mrgreen:

п.с.
Тільки ще дві ремарочки:
"Від роботи дохнуть коні!"©
і
"Хто багато працює(особливо лопатою) - той немає часу заробляти гроші!"© ;)
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 15 жов, 2021 11:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 11:40

  Успіх написав:
  artlife написав:Пересичным нужно больше работать

Аааа, все зрозуміло)))
"Лапаті в рукі і капаті!"© :mrgreen:

Питань більше нема :mrgreen:


та ні, звісно ж. :wink: купити смарт і здавати його майже за дохуліард. і чекати при цьому,що коштувати він стане декілька дохуліардів. і нічого при цьому не робити. :D
рецепт успіху простий.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 11:46

  Успіх написав:
  artlife написав:Пересичным нужно больше работать

Аааа, все зрозуміло)))
"Лапаті в рукі і капаті!"© :mrgreen:
Питань більше нема :mrgreen:

Если вам не нравится наша родная капиталистическая Украина, то вас никто тут не держит.
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