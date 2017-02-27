Та до ср@ки той курс! Он бачите☝️ що ціни на харчі - НЕАДЕКВАТНІ
Рынок всё расставит по своим местам. Вам никто ничего не должен. К счастью, социализм с его патернализмом в прошлом. Если у кого-то не получается, значит, он лентяй, неудачник или, просто, занимаетесь чем-то не тем и не вписался в рынок. Благополучие каждого в его собственных руках. Начни с себя и стань успешным.
Та пляць)) що то у багатьох хвороба така переходити зразу на особистість опонента? В мене - все ок! А от як ПЕРЕСІЧНИМ і пенсам жити з такими цінами на харчі???!
А по виділеному - то якого куя садять на нашій спільній землі, корисні копалини добувають/качають з нашої спільної землі - а ціну за все це луплять, як для чужих???!
*** Згідно зі ст. 13 Конституції України, "Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу!
artlife написав:Рынок всё расставит по своим местам. Вам никто ничего не должен. К счастью, социализм с его патернализмом в прошлом. Если у кого-то не получается, значит, он лентяй, неудачник или, просто, занимаетесь чем-то не тем и не вписался в рынок. Благополучие каждого в его собственных руках. Начни с себя и стань успешным.
Та пляць)) що то у багатьох хвороба така переходити зразу на особистість опонента? В мене - все ок! А от як ПЕРЕСІЧНИМ і пенсам жити з такими цінами на харчі???!
А по виділеному - то якого куя садять на нашій спільній землі, корисні копалини добувають/качають з нашої спільної землі - а ціну за все це луплять, як для чужих???!
*** Згідно зі ст. 13 Конституції України, "Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу!
Пересичным нужно больше работать. Делать, то, что нужно рынку, а не хочется им. Пенсам должны помогать их дети и внуки. Или вы хотите, чтобы ваших родителей кормил кто-то другой, а не вы? О какой общей земле идет речь? Это частная собственность или аренда госземли на коммерческих основаниях. Купите или арендуйте землю, вырастите продукцию и продавайте за сколько хотите. Вам никто не запрещает добывать полезные ископаемые: получите лицензию, купите оборудование и вперед.