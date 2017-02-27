Народ, что у нас подешевело вместе с долларом? Может, инфляция упала? Бензин, подсолнечное масло стало дешевле? Чему мы радуемся? Что "олени" отдадут больше долларов за тот же суповой набор? Ну так, радость такая себе...
Какой голосистый массовый стон из рядов нахлобученных на совершенно абсурдный курс валюты 5-ым резидентом и его бабой 200, постепенно все таки наступает горькое прозрение. В этом и есть обьяснение бесконечных "девальваций", обвалов, "инфляций" и т.п на этой територии, не имеющей ничего общего с нормальной экономикой. Суть здесь в тотальном колбасном мировоззрении, не дающем возможности делать глобальные выводы из ситуации. Все сводится к абсолютно идиотичным но таким популярным здесь меряниям инфляций по подсолнечному маслу, о котором сказано уже 100 раз, и во вменяемой среде известно минимум полгода назад, что это же масло продаваемое здесь втридорога, за рубежом теми же продавцами продается по ценам в разы дешевле украинских.
При этом "экономисты" теряют из повествования массу других примеров , как например арбузы которые в этом году не могли продать по 30-50 коп, а это абсолютный уровень эквивалентный ценам при курсе 8, и естественно это далеко не единственный пример цен которым до сих пор невдомек про курс 20+, а ряд цен не то чтобы не дешевели с укреплением курса за последний год-два, они представьте себе не дорожали принципиально с курса 8, что в очередной раз доказывает исключительно спекулятивную природу обвала гривны аферистами из свиты барыги порошенка - и тут неприменно стоит передать большой привет нахлобученным фанам барыги :
А суть здесь одна и та же - методика нахлобучивания тотально оболваненного населения идентична что на валютном рынке что на продовольственном как с подсолнечным маслом. Рассказать сказочки про торговый баланс, сожженные резервы - когда резервы , кардинально обвалившие гривну, как раз сжигал сам барыга порошенко со своей бабой 200, ОВГЗ и т.д. и дурачки хватаются за эту чушь, как за спасительную соломку и будут продолжать друг другу байки рассказывать, оправдывая этот грабеж, невзирая на реалии. Ну еще бы - никому не хочется признавать себя нахлобученным шайкой порошенка и они согласны выдумывать любую чушь, жевать лапшу с ушей, лишь бы не признать правду. Тоже самое с продуктами - любой ценовой беспредел монополистов рынка оправдывать идиотизмом про "инфляцию", и повсеместный рост как например с маслом, придумывать несусветные доводы лишь бы не признать что их попросту нахлобучивают и здесь. Вот поэтому на этой территории поля чудес и продают масло дороже чем то же масло за границей, и курс валютный впаривают втридорога дороже специально для буратин.
Что касается ОВГЗ - здесь очень важно вспомнить как эта сказочка появилась на горизонте в 2019 году, когда ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО вследствии смены вертикали власти абсолютно абсурдно задранный курс гривны начал совершенно закономерно стремительно укрепляться аж до 23, пока новые не опомнились и не вспомнили про бюджет сверстанный по завышенному курсу. И дурачкам бросили сказочку про всесильное ОВГЗ, про то как 5% от денежной массы смогли укрепить ее аж на 20%. Дурачки в это свято поверили , и третий год спустя продолжают нести эту ахинею, ну как же здесь же за это медальки дают - когда уже из всех труб открытым текстом :
НБУ назвав причини зміцнення курсу гривні до долара за останній місяць
Протягом вересня на валютному ринку України переважав ревальваційний тиск. Це відбувалося попри зменшення вкладень нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ, (вересень 2021 року).
Резиденты из ОВГЗ, а курс все равно укрепляется. И кто бы мог подумать ? Стоило попереть барыгу от власти и курс начал возвращаться туда где он и должен быть ? То есть совершенно до одного места этот ОВГЗ в плане сколь - нибудь значимого влияния на курс. О чем кстати я говорил тут еще три года назад, да в карманах только заробитчане за пару месяцев завозят эквивалент вложений нерезов, но нет, "экспертам-астролохам", три года назад натянувшим на уши фольгированные ведра экспертов, надо продолжать эту лапшу с ушей жевать. Вспоминаю цитату одного из адвентистов секты ОВГЗ, который после очередного опуса со статистикой ОВГЗ, вполне резонно заявил сам себе
"И при чем здесь валютный курс ? Непонятно. Будем смотреть дальше"
. Просто обнять и плакать, неподражаемо ! Ежики плакали , кололись но продолжали жевать кактус. А об абсурдности курса разогнанного сывочелым барыгой я говорил уже почти лет 7. Доходит очень туго, но постепенно доходит и остальным, там же в коментариях :
0mage0 написав:Якого дідька в бюджеті постійно завищений курс? А потім ще розповідають, що треба курс "поправити", щоб відповідав бюджету. Тобто не в бюджет закладати реалістичний курс, а підтягувати курс до записаного в бюджеті.
Три года откупа с рынка валюты больше чем продаж с позитивным сальдо в миллиарды долларов ежегодно. Всеми попытками пытаясь удержать абсолютно нереальный бюджетный курс, потому как нынешним дурачкам при власти ума не хватит привести все в норму. При этом особо упоротые здесь ванговали кратный девал с 2019 до не далее чем к концу 2020. При чем основывалось это утверждение даже не на самом ОВГЗ, а лишь на %% от ОВГЗ , составляющих 5% от денежной массы, то есть дескать %% от 5% от денежной массы должны кратно обесценить саму денежную массу. Кто то бы сказал
Но здесь же это считается одуренной экспертной аналитикой !
Но ответы на вопросы о курсовой политике на самом деле довольно очевидны. Нужно просто перестать врать самим себе, и слушать всякое жулье которое в оправдание своих провалов и откровенных афер придумывает дурачкам обьяснения на все случаи жазни, а буратины и рады. Альтернатива одна , если не сделать выводов, а продолжать жевать эту лапшу с ушей, девалы продолжатся, не имеющие ничего общего с реальной экономикой каким и был девал от аферистов, дорвавшихся к власти образца 2014-15 годов.
Surfer написав:если не сделать выводов, а продолжать жевать эту лапшу
много эмоций
какой план действий вы разработали для себя лично на 2 года (2022/23)?
имею к вам несколько вопросов:
валюту по завышенному курсу вы покупать не будете, понятно
-собираетесь хранить все свои сбережения в гривне (или почти все)? -как планируете компенсировать инфляцию (и не только на продукты, на бензин, на тепло, на газ, на стройматериалы и пр.)? -вкладываете гривну в депозиты/ОВГЗ или развиваете собственный бизнес с доходностью выше ОВГЗ?
-какие рекомендации можете дать (кроме перестать жевать лапшу) украинцам, работающим за зарплату (в том числе бюджетникам, типа учителям/врачам) -брать взятки?(а если не дают?)
Surfer написав:Какой голосистый массовый стон из рядов нахлобученных на совершенно абсурдный курс валюты 5-ым резидентом и его бабой 200, постепенно все таки наступает горькое прозрение. В этом и есть обьяснение бесконечных "девальваций", обвалов, "инфляций" и т.п на этой територии, не имеющей ничего общего с нормальной экономикой. Суть здесь в тотальном колбасном мировоззрении, не дающем возможности делать глобальные выводы из ситуации. Все сводится к абсолютно идиотичным но таким популярным здесь меряниям
Вот это дал стране угля ( красава )... Бедные и несчасстные люди покупающие бакс ...
Весь 12-й,13-й год всем твердил с полной ответственностью что курс скоро будет 15грн за доллар, но все упорно спорили злились, и упорно скупали всё го*но за дорогую гривну (т.е. платили очень много дешёвых долларов за всякую дичь, как оказалось в 3 раза больше реальной стоимости, но это потом). Так вот когда я на курилке утверждал что 15грн точно будет , без вариантов, все "пинали" меня , прям все даже люди которые реально с лёгкой степенью дебильности на лице , даже не знакомые, просто с других фирм почему то ЖЕТОКО вливались в разговор и начинали насмешки свои и уже все вместе дружно "пинали" меня. Чем всё закончилось? А закончилось всё когда пробило 35грн за доллар, мне пришлось извиняться за свой прогноз так как я не смог предвидеть всю дичь что творилась, я то делал прогноз что будет обычная такая классическая дичь и будет 15грн, но . Включите мозг ! И не слушайте умников которые потеряв миллион какой то не расстроятся, так как там есть квартиры, машины, золотишко, ОВГЗ, депозиты а просто заработают меньше. А вот вы кто всю жизнь копил этот сраный миллион или два потеряете половину или же две трети накопленного. Так что если вы обычный человек (точнее выше среднего, так как обычный среднестатистический украинец не имеет никаких миллионов а только долги и болезни) то только доллар, без вариантов только ДОЛЛАР ! Да он по чуть чуть обесценивается , да это бумажки , да возможно его полное обесценивание как купонокарбованця какого ни-будь, но пока вы на что-то копите то строго ДОЛЛАР. Доллар будет по 40-50-70грн, готов поставить на этот прогноз всё, других вариантов нет, валюту Сомали и Гондураса (читай Украины) ждёт только один исход. И наконец-то включите уже мозг!
Mamka_Admина написав:Весь 12-й,13-й год всем твердил с полной ответственностью что курс скоро будет 15грн за доллар, но все упорно спорили злились, и упорно скупали всё го*но за дорогую гривну (т.е. платили очень много дешёвых долларов за всякую дичь, как оказалось в 3 раза больше реальной стоимости, но это потом). Так вот когда я на курилке утверждал что 15грн точно будет , без вариантов, все "пинали" меня , прям все даже люди которые реально с лёгкой степенью дебильности на лице , даже не знакомые, просто с других
Ну если уже мамка админа говорит по 15 ( то нас явно ждёт успех )...
Та до ср@ки той курс! Он бачите☝️ що ціни на харчі - НЕАДЕКВАТНІ
Рынок всё расставит по своим местам. Вам никто ничего не должен. К счастью, социализм с его патернализмом в прошлом. Если у кого-то не получается, значит, он лентяй, неудачник или, просто, занимаетесь чем-то не тем и не вписался в рынок. Благополучие каждого в его собственных руках. Начни с себя и стань успешным.
artlife написав:Можете не работать. Но вам за это никто не заплатит.
А как насчет баланса между не работать и работать, чтобы еще оставалось время на жить?
а для этого надо обладать очень высокой квалификацией. которая формируется даже не годами, а десятилетиями. хорошо учиться в школе, в институте, и потом тоже постоянно учиться в рамках своей специализации. и скажу банальность, надо правильно организовывать время - у подавляющего большинства просто прорва времени уходят в никуда - это тоже надо учиться
у нас этот баланс выглядит так - не хочу ничего делать, но чтобы машину мог купить и по курортам ездить. утрирую, конечно, но не сильно.
мы к тому же бедная страна, поэтому у нас баланс смещен в сторону работать, создадим богатую страну - тогда будет больше возможности жить