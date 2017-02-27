Додано: П'ят 15 жов, 2021 09:03

Весь 12-й,13-й год всем твердил с полной ответственностью что курс скоро будет 15грн за доллар, но все упорно спорили злились, и упорно скупали всё го*но за дорогую гривну (т.е. платили очень много дешёвых долларов за всякую дичь, как оказалось в 3 раза больше реальной стоимости, но это потом). Так вот когда я на курилке утверждал что 15грн точно будет , без вариантов, все "пинали" меня , прям все даже люди которые реально с лёгкой степенью дебильности на лице , даже не знакомые, просто с других фирм почему то ЖЕТОКО вливались в разговор и начинали насмешки свои и уже все вместе дружно "пинали" меня.Чем всё закончилось? А закончилось всё когда пробило 35грн за доллар, мне пришлось извиняться за свой прогноз так как я не смог предвидеть всю дичь что творилась, я то делал прогноз что будет обычная такая классическая дичь и будет 15грн, ноВключите мозг ! И не слушайте умников которые потеряв миллион какой то не расстроятся,так как там есть квартиры, машины, золотишко, ОВГЗ, депозиты а просто заработают меньше. А вот вы кто всю жизнь копил этот сраный миллион или два потеряете половину или же две трети накопленного.Так что если вы обычный человек (точнее выше среднего, так как обычный среднестатистический украинец не имеет никаких миллионов а только долги и болезни)то только доллар, без вариантов только ДОЛЛАР !Да он по чуть чуть обесценивается , да это бумажки , да возможно его полное обесценивание как купонокарбованця какого ни-будь, но пока вы на что-то копите то строго ДОЛЛАР.Доллар будет по 40-50-70грн, готов поставить на этот прогноз всё, других вариантов нет, валюту Сомали и Гондураса (читай Украины) ждёт только один исход.И наконец-то включите уже мозг!