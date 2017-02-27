Та до ср@ки той курс! Он бачите☝️ що ціни на харчі - НЕАДЕКВАТНІ
Рынок всё расставит по своим местам. Вам никто ничего не должен. К счастью, социализм с его патернализмом в прошлом. Если у кого-то не получается, значит, он лентяй, неудачник или, просто, занимаетесь чем-то не тем и не вписался в рынок. Благополучие каждого в его собственных руках. Начни с себя и стань успешным.
По-моему, никто не удосужился открыть ссылку и увидеть, что чешская цена на олию 29 крон - акционная при обычной цене 47 крон. Поэтому все эти разговоры о дешевых бедронках и т.п. я пропускаю, вспоминая, как моя коллега траванулась просроченной (акционной) колбаской не где-нибудь, а в Швеции.
Успіх написав:Та до ср@ки той курс! Он бачите☝️ що ціни на харчі - НЕАДЕКВАТНІ
Рынок всё расставит по своим местам. Вам никто ничего не должен. К счастью, социализм с его патернализмом в прошлом. Если у кого-то не получается, значит, он лентяй, неудачник или, просто, занимаетесь чем-то не тем и не вписался в рынок. Благополучие каждого в его собственных руках. Начни с себя и стань успешным.
По-моему, никто не удосужился открыть ссылку и увидеть, что чешская цена на олию 29 крон - акционная при обычной цене 47 крон. Поэтому все эти разговоры о дешевых бедронках и т.п. я пропускаю, вспоминая, как моя коллега траванулась просроченной (акционной) колбаской не где-нибудь, а в Швеции.
акційну, і навіть, не акційну ковбаску, бажано піддавати тепловій обробці, а не їсти сирою.