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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8386838783888389

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 105
Менше 26,00
10%
10
26,00-26,50
16%
17
26,50-27,00
36%
38
27,00-27,50
21%
22
27,50-28,00
9%
9
28,00-28,50
3%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
6%
6
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 12:54

  artlife написав:
  Успіх написав:
  Цитрин написав:раз пошли анализы про завышенный курс, значит пора доллар покупать :)
Та до ср@ки той курс! Он бачите☝️ що ціни на харчі - НЕАДЕКВАТНІ :!:
Рынок всё расставит по своим местам. Вам никто ничего не должен. К счастью, социализм с его патернализмом в прошлом. Если у кого-то не получается, значит, он лентяй, неудачник или, просто, занимаетесь чем-то не тем и не вписался в рынок. Благополучие каждого в его собственных руках. Начни с себя и стань успешным.

По-моему, никто не удосужился открыть ссылку и увидеть, что чешская цена на олию 29 крон - акционная при обычной цене 47 крон. Поэтому все эти разговоры о дешевых бедронках и т.п. я пропускаю, вспоминая, как моя коллега траванулась просроченной (акционной) колбаской не где-нибудь, а в Швеции.
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 12:59

  Starikan написав:
  artlife написав:
  Успіх написав:Та до ср@ки той курс! Он бачите☝️ що ціни на харчі - НЕАДЕКВАТНІ :!:
Рынок всё расставит по своим местам. Вам никто ничего не должен. К счастью, социализм с его патернализмом в прошлом. Если у кого-то не получается, значит, он лентяй, неудачник или, просто, занимаетесь чем-то не тем и не вписался в рынок. Благополучие каждого в его собственных руках. Начни с себя и стань успешным.

По-моему, никто не удосужился открыть ссылку и увидеть, что чешская цена на олию 29 крон - акционная при обычной цене 47 крон. Поэтому все эти разговоры о дешевых бедронках и т.п. я пропускаю, вспоминая, как моя коллега траванулась просроченной (акционной) колбаской не где-нибудь, а в Швеции.

акційну, і навіть, не акційну ковбаску, бажано піддавати тепловій обробці, а не їсти сирою.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 13:13

  flyman написав:акційну, і навіть, не акційну ковбаску, бажано піддавати тепловій обробці, а не їсти сирою.

ти це чьо :roll: будеш кабаноси смажити чи як :?:
change_pm
 
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