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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 838783888389839083918392>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 105
Менше 26,00
10%
10
26,00-26,50
16%
17
26,50-27,00
36%
38
27,00-27,50
21%
22
27,50-28,00
9%
9
28,00-28,50
3%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
6%
6
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 12:54

  artlife написав:
  Успіх написав:
  Цитрин написав:раз пошли анализы про завышенный курс, значит пора доллар покупать :)
Та до ср@ки той курс! Он бачите☝️ що ціни на харчі - НЕАДЕКВАТНІ :!:
Рынок всё расставит по своим местам. Вам никто ничего не должен. К счастью, социализм с его патернализмом в прошлом. Если у кого-то не получается, значит, он лентяй, неудачник или, просто, занимаетесь чем-то не тем и не вписался в рынок. Благополучие каждого в его собственных руках. Начни с себя и стань успешным.

По-моему, никто не удосужился открыть ссылку и увидеть, что чешская цена на олию 29 крон - акционная при обычной цене 47 крон. Поэтому все эти разговоры о дешевых бедронках и т.п. я пропускаю, вспоминая, как моя коллега траванулась просроченной (акционной) колбаской не где-нибудь, а в Швеции.
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 12:59

  Starikan написав:
  artlife написав:
  Успіх написав:Та до ср@ки той курс! Он бачите☝️ що ціни на харчі - НЕАДЕКВАТНІ :!:
Рынок всё расставит по своим местам. Вам никто ничего не должен. К счастью, социализм с его патернализмом в прошлом. Если у кого-то не получается, значит, он лентяй, неудачник или, просто, занимаетесь чем-то не тем и не вписался в рынок. Благополучие каждого в его собственных руках. Начни с себя и стань успешным.

По-моему, никто не удосужился открыть ссылку и увидеть, что чешская цена на олию 29 крон - акционная при обычной цене 47 крон. Поэтому все эти разговоры о дешевых бедронках и т.п. я пропускаю, вспоминая, как моя коллега траванулась просроченной (акционной) колбаской не где-нибудь, а в Швеции.

акційну, і навіть, не акційну ковбаску, бажано піддавати тепловій обробці, а не їсти сирою.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 13:13

  flyman написав:акційну, і навіть, не акційну ковбаску, бажано піддавати тепловій обробці, а не їсти сирою.

ти це чьо :roll: будеш кабаноси смажити чи як :?:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 13:25

Люди не покупайте доллары , гривна будет укрепляться ( это как 2+2 )...

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 13:28

  sani_2012 написав:Люди не покупайте доллары , гривна будет укрепляться ( это как 2+2 )...


Прежде чем делать выводы, не мешало бы до 3 декабря подождать...
Цитрин
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 13:31

За крок до перевороту думок©

  Shaman написав:хорошо учиться в школе, в институте

Вибачте, та є 100500 історій успіху успішних людей, які погано вчились/прогулювали уроки-заняття... але добились таки крутого успіху!

***
Хочу навести список дуже знаменитих і успішних людей, які не мали академічної освіти, однак, завдяки наполегливості та самоосвіті, стали одними з найбагатших у світі. Ось цей список: Стів Джобс, Білл Гейтс, ЛарріЕллісон, Пікассо, Хемінгуей, Леонардо, Мікеланджело, Говард Г'юз, Стівен Гокінг, Річард Бренсон, Генрі Форд, Томас Едісон, Джон Девідсон Рокфеллер, Пол Аллен, Стів Возняк, ІнгварКампрад, Франсуа Піно, Майкл Делл, РутХендлер, ЛіліанВернон, КіркКеркоріан, РальфЛорен, ШелдонАделсон та ін ...

Ці люди - мільярдери, які вплинули на розвиток людства, і які навіть не займалися такими дрібницями як ВИЩА ОСВІТА!
https://tut-cikavo.com/suspilstvo/biohr ... bez-osviti
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 13:36

Риторический вопрос "свидетелям перемоги" и "рекордных урожаев":
почему в каждом годовом бюджете практически половина расходов - на выплаты по долгам?
Почему практически половина "поступлений" - от новых займов?
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 13:40

  Shaman написав:мы к тому же бедная страна, поэтому у нас баланс смещен в сторону работать, создадим богатую страну - тогда будет больше возможности жить :D

Борги тільки зростають, освіта, медиціна виезжає. Тобто не буде кваліфікованих кадрів, які також не пасуть задніх. Залишаться заїжджі спостерігачі в радах і прікоритні, сюди ж можна додати промисловість і всі супутні галузі, які підуть в минуле. У підсумку можна розповідати далі казки, про світле майбутнє, а обговорювати ціни на цукор, олію та молочку в дуже аграрній країні.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 13:47

  remark написав:https://ua.news/ua/nalogovaya-amnystyya-chyslo-deklaryrovanyj-pryblyzhaetsya-k-novomu-rekordu/
Слабенько народ амністується.


По сравнению с опытом большинства стран, проводивших амнистию капиталов - это скорее успех. Разглагольствовать о миллиардах уже с самой затеи могли лишь неисправные оптимисты (или талантливые популисты :) ).

И снова о газе, уж простите, а точнее его рисках для всей экономики. ФРУ провела опрос 100 крупных компаний-потребителей газа из 20 отраслей промышленности:

Зображення

В результатах, вероятно, присутствуют эмоции, но ожидать ухудшение экономики производителей точно стоит. Во 2-м квартале 79% этих же респондентов заявили, что были прибыльными и только 21% - убыточными. При этом останавливать производство в связи с убытками большинство не собирается

https://metallurgprom.org/uk/novini/ukr ... a-gaz.html

PS: ветка сегодня - атас. Пятничная, праздничная... :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 13:50

  Прораб написав:
  Shaman написав:мы к тому же бедная страна, поэтому у нас баланс смещен в сторону работать, создадим богатую страну - тогда будет больше возможности жить :D

Борги тільки зростають, освіта, медиціна виезжає. Тобто не буде кваліфікованих кадрів, які також не пасуть задніх. Залишаться заїжджі спостерігачі в радах і прікоритні, сюди ж можна додати промисловість і всі супутні галузі, які підуть в минуле. У підсумку можна розповідати далі казки, про світле майбутнє, а обговорювати ціни на цукор, олію та молочку в дуже аграрній країні.
дело не в выезде, нет мотивации работать и не только материальной. Зарегулированная глупостями система душит, поэтому много специалистов относятся к своим обязанностям формально. А кто хочет результата из системы уходит.

Это системные трудности трансформации менталитета, к свободе народ оказалось не готов, в отличие от стран восточной Европы, поэтому и отстаивать её (свободу), тоже не готов. В самом широком смысле, пресекая нарушения законов, коррупцию, халатность, непрофессионализм. Например кумовство куда без него, назначат на ключевую должность чью то любовницу и дело пропало. Как бороться с кумовством? Нет такого закона. Ментальность надо менять, чтобы не тянуть любовниц в профессиональную сферу деятельности. Майданы меняют власть а менталитет остаётся каким был.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 15 жов, 2021 13:58, всього редагувалось 1 раз.
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