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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 жов, 2021 13:55
change_pm написав: flyman написав:
акційну, і навіть, не акційну ковбаску, бажано піддавати тепловій обробці
, а не їсти сирою.
ти це чьо
будеш кабаноси смажити чи як
акційні 146% піддам тепловій обробці
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 14:00
Вкладчик1234 написав:
Риторический вопрос "свидетелям перемоги" и "рекордных урожаев":
почему в каждом годовом бюджете практически половина расходов - на выплаты по долгам?
Почему практически половина "поступлений" - от новых займов?
занять - путь наименьшего сопротивления, деньги нужны здесь и сейчас, а не через 30 лет, в течение которых власть смениться 6 раз. И при чем тут урожай? у нас же не правительство его выращивает.
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vitaliian
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 14:08
Shaman написав:
мы к тому же бедная страна, поэтому у нас баланс смещен в сторону работать, создадим богатую страну - тогда будет больше возможности жить
главное богатство страны её население. Кто то должен работать. Деньги, бюджеты, звр, экспорт, ВВП - всё это создают люди, а не олигархи или политики. Заберите у Рината его персонал, кем он будет? Мы не бедная страна, мы богатая страна с нищим населением. Если быть точным.
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 15 жов, 2021 14:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 14:10
vitaliian написав:
дело не в выезде, нет мотивации работать и не только материальной. Зарегулированная глупостями система душит, поэтому много специалистов относятся к своим обязанностям формально. А кто хочет результата из системы уходит.
Это системные трудности трансформации менталитета, к свободе народ оказалось не готов, в отличие от стран восточной Европы, поэтому и отстаивать её (свободу), тоже не готов. В самом широком смысле, пресекая нарушения законов, коррупцию, халатность, непрофессионализм. Например кумовство куда без него, назначат на ключевую должность чью то любовницу и дело пропало. Как бороться с кумовством? Нет такого закона. Ментальность надо менять, чтобы не тянуть любовниц в профессиональную сферу деятельности. Майданы меняют власть а менталитет остаётся каким был.
Все о чем вы пишите это не свобода. Не стоит путать свободу с тотальной безответственностью идущую от безнаказанности. Без ответственности свобода может оказаться бесполезной. Свобода, — говорили древние, — это власть над жизнью.
Люди не меняются. Ожидать изменений менталитета - несусветная глупость. Видишь все по-другому меняешь страну на подходящую тебе. Кроме исключительного важного семьи и друзей все остальное лишь обстоятельства.
Востаннє редагувалось ruvex
в П'ят 15 жов, 2021 14:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 14:11
ruvex все выехать не могут, нас слишком много. Я вижу корень проблемы в том что люди не хотят свободы (ответственность идёт комплектом). Банальный пример, сколько людей работает на минималку, зачем они соглашаются на это унижение? У каждого есть 101 оправдание, но по сути они не хотят быть свободными, просто хотят кушать и готовы работать за еду.
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 15 жов, 2021 14:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 14:13
vitaliian написав: Shaman написав:
мы к тому же бедная страна, поэтому у нас баланс смещен в сторону работать, создадим богатую страну - тогда будет больше возможности жить
главное богатство страны её население. Кто то должен работать. Деньги, бюджеты, звр, экспорт, ВВП - всё это создают люди, а не олигархи или политики. Заберите у Рината его персонал, кем он будет? Мы не бедная страна, мы богатая страна с нищим населением. Если быть точным.
Скажіть, а є рецепт змінити ситуацію на краще?(рецепт для пересічних)
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Успіх
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 14:13
vitaliian написав:ruvex
все выехать не могут, нас слишком много.
Возможно кто-то найдет в этом успокоение для себя, что в болоте нужно оставаться спокойным и не делать резких движений, тогда можно продержаться немного дольше.
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 14:16
Успіх выше дали рецепт уехать туда где чисто. Другой вариант брать метлу и самому мести всё эту мерзость.
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 14:18
ruvex написав: vitaliian написав:
дело не в выезде, нет мотивации работать и не только материальной. Зарегулированная глупостями система душит, поэтому много специалистов относятся к своим обязанностям формально. А кто хочет результата из системы уходит.
Это системные трудности трансформации менталитета, к свободе народ оказалось не готов, в отличие от стран восточной Европы, поэтому и отстаивать её (свободу), тоже не готов. В самом широком смысле, пресекая нарушения законов, коррупцию, халатность, непрофессионализм. Например кумовство куда без него, назначат на ключевую должность чью то любовницу и дело пропало. Как бороться с кумовством? Нет такого закона. Ментальность надо менять, чтобы не тянуть любовниц в профессиональную сферу деятельности. Майданы меняют власть а менталитет остаётся каким был.
Все о чем вы пишите это не свобода. Не стоит путать свободу с тотальной безответственностью идущую от безнаказанности. Без ответственности свобода может оказаться бесполезной. Свобода, — говорили древние, — это власть над жизнью.
Люди не меняются. Ожидать изменений менталитета - несусветная глупость. Видишь все по-другому меняешь страну на подходящую тебе. Кроме исключительного важного семьи и друзей все остальное лишь обстоятельства
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Так меняй Украину на РФ, зачем мучаешься ?
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pesikot
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