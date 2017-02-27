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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 83888389839083918392>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 105
Менше 26,00
10%
10
26,00-26,50
16%
17
26,50-27,00
36%
38
27,00-27,50
21%
22
27,50-28,00
9%
9
28,00-28,50
3%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
6%
6
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 13:55

  change_pm написав:
  flyman написав:акційну, і навіть, не акційну ковбаску, бажано піддавати тепловій обробці, а не їсти сирою.

ти це чьо :roll: будеш кабаноси смажити чи як :?:

акційні 146% піддам тепловій обробці
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 14:00

  Вкладчик1234 написав:Риторический вопрос "свидетелям перемоги" и "рекордных урожаев":
почему в каждом годовом бюджете практически половина расходов - на выплаты по долгам?
Почему практически половина "поступлений" - от новых займов?

занять - путь наименьшего сопротивления, деньги нужны здесь и сейчас, а не через 30 лет, в течение которых власть смениться 6 раз. И при чем тут урожай? у нас же не правительство его выращивает.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 14:07

  flyman написав:
  change_pm написав:
  flyman написав:акційну, і навіть, не акційну ковбаску, бажано піддавати тепловій обробці, а не їсти сирою.

ти це чьо :roll: будеш кабаноси смажити чи як :?:

акційні 146% піддам тепловій обробці

Ааааааа, жити хочеш! :lol: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 14:08

  Shaman написав:
мы к тому же бедная страна, поэтому у нас баланс смещен в сторону работать, создадим богатую страну - тогда будет больше возможности жить :D
главное богатство страны её население. Кто то должен работать. Деньги, бюджеты, звр, экспорт, ВВП - всё это создают люди, а не олигархи или политики. Заберите у Рината его персонал, кем он будет? Мы не бедная страна, мы богатая страна с нищим населением. Если быть точным.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 15 жов, 2021 14:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 14:10

  vitaliian написав:дело не в выезде, нет мотивации работать и не только материальной. Зарегулированная глупостями система душит, поэтому много специалистов относятся к своим обязанностям формально. А кто хочет результата из системы уходит.

Это системные трудности трансформации менталитета, к свободе народ оказалось не готов, в отличие от стран восточной Европы, поэтому и отстаивать её (свободу), тоже не готов. В самом широком смысле, пресекая нарушения законов, коррупцию, халатность, непрофессионализм. Например кумовство куда без него, назначат на ключевую должность чью то любовницу и дело пропало. Как бороться с кумовством? Нет такого закона. Ментальность надо менять, чтобы не тянуть любовниц в профессиональную сферу деятельности. Майданы меняют власть а менталитет остаётся каким был.

Все о чем вы пишите это не свобода. Не стоит путать свободу с тотальной безответственностью идущую от безнаказанности. Без ответственности свобода может оказаться бесполезной. Свобода, — говорили древние, — это власть над жизнью.
Люди не меняются. Ожидать изменений менталитета - несусветная глупость. Видишь все по-другому меняешь страну на подходящую тебе. Кроме исключительного важного семьи и друзей все остальное лишь обстоятельства.
Востаннє редагувалось ruvex в П'ят 15 жов, 2021 14:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 14:11

ruvex все выехать не могут, нас слишком много. Я вижу корень проблемы в том что люди не хотят свободы (ответственность идёт комплектом). Банальный пример, сколько людей работает на минималку, зачем они соглашаются на это унижение? У каждого есть 101 оправдание, но по сути они не хотят быть свободными, просто хотят кушать и готовы работать за еду.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 15 жов, 2021 14:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 14:13

  vitaliian написав:
  Shaman написав:
мы к тому же бедная страна, поэтому у нас баланс смещен в сторону работать, создадим богатую страну - тогда будет больше возможности жить :D
главное богатство страны её население. Кто то должен работать. Деньги, бюджеты, звр, экспорт, ВВП - всё это создают люди, а не олигархи или политики. Заберите у Рината его персонал, кем он будет? Мы не бедная страна, мы богатая страна с нищим населением. Если быть точным.

Скажіть, а є рецепт змінити ситуацію на краще?(рецепт для пересічних)
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 14:13

  vitaliian написав:ruvex все выехать не могут, нас слишком много.

Возможно кто-то найдет в этом успокоение для себя, что в болоте нужно оставаться спокойным и не делать резких движений, тогда можно продержаться немного дольше.
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 14:16

Успіх выше дали рецепт уехать туда где чисто. Другой вариант брать метлу и самому мести всё эту мерзость.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 14:18

  ruvex написав:
  vitaliian написав:дело не в выезде, нет мотивации работать и не только материальной. Зарегулированная глупостями система душит, поэтому много специалистов относятся к своим обязанностям формально. А кто хочет результата из системы уходит.

Это системные трудности трансформации менталитета, к свободе народ оказалось не готов, в отличие от стран восточной Европы, поэтому и отстаивать её (свободу), тоже не готов. В самом широком смысле, пресекая нарушения законов, коррупцию, халатность, непрофессионализм. Например кумовство куда без него, назначат на ключевую должность чью то любовницу и дело пропало. Как бороться с кумовством? Нет такого закона. Ментальность надо менять, чтобы не тянуть любовниц в профессиональную сферу деятельности. Майданы меняют власть а менталитет остаётся каким был.

Все о чем вы пишите это не свобода. Не стоит путать свободу с тотальной безответственностью идущую от безнаказанности. Без ответственности свобода может оказаться бесполезной. Свобода, — говорили древние, — это власть над жизнью.
Люди не меняются. Ожидать изменений менталитета - несусветная глупость. Видишь все по-другому меняешь страну на подходящую тебе. Кроме исключительного важного семьи и друзей все остальное лишь обстоятельства.

Так меняй Украину на РФ, зачем мучаешься ?
pesikot
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