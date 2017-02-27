Shaman написав:хорошо учиться в школе, в институте
Вибачте, та є 100500 історій успіху успішних людей, які погано вчились/прогулювали уроки-заняття... але добились таки крутого успіху!
*** Хочу навести список дуже знаменитих і успішних людей, які не мали академічної освіти, однак, завдяки наполегливості та самоосвіті, стали одними з найбагатших у світі. Ось цей список: Стів Джобс, Білл Гейтс, ЛарріЕллісон, Пікассо, Хемінгуей, Леонардо, Мікеланджело, Говард Г'юз, Стівен Гокінг, Річард Бренсон, Генрі Форд, Томас Едісон, Джон Девідсон Рокфеллер, Пол Аллен, Стів Возняк, ІнгварКампрад, Франсуа Піно, Майкл Делл, РутХендлер, ЛіліанВернон, КіркКеркоріан, РальфЛорен, ШелдонАделсон та ін ...
vitaliian написав:Успіх выше дали рецепт уехать туда где чисто. Другой вариант брать метлу и самому мести всё эту мерзость.
Перший варіант - не для всіх/не всім підходить/не всі можуть все/всіх залишити тут... Другий варіант - немає єдності в народу(перевірив особисто вже декілька разів)
Тож, варіантів - нема? Тільки змиритись з усім і пристосовуватись до всього...
а единство кто то должен принести извне? В нашем осбб из-за того что несколько групп лиц под управлением особо буйных индивидуумов не смогли договориться, переходим под внешнее управление (ЖЭК) с увеличением тарифа в 1,5 раза. При том что прошлый тариф покрывал абсолютно все. Ничего не напоминает? Те кто не могут договориться закономерно попадают под внешнее управление, иначе хаос неминуемый.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 15 жов, 2021 14:35, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав: мы к тому же бедная страна, поэтому у нас баланс смещен в сторону работать, создадим богатую страну - тогда будет больше возможности жить
главное богатство страны её население. Кто то должен работать. Деньги, бюджеты, звр, экспорт, ВВП - всё это создают люди, а не олигархи или политики. Заберите у Рината его персонал, кем он будет? Мы не бедная страна, мы богатая страна с нищим населением. Если быть точным.
Скажіть, а є рецепт змінити ситуацію на краще?(рецепт для пересічних)
как уже писали в Джеймс Робінсон, Дарон Аджемоглу "Чому нації занепадають? Походження влади, багатства і бідності" описываются примеры, как бывает
возможно в Джеймс Робінсон, Дарон Аджемоглу "Вузький коридор. Держави, суспільства і доля свободи"
дают и рецепты, как достичь. У меня ждет своего времени, еще не прочел