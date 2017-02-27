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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8389839083918392>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 105
Менше 26,00
10%
10
26,00-26,50
16%
17
26,50-27,00
36%
38
27,00-27,50
21%
22
27,50-28,00
9%
9
28,00-28,50
3%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
6%
6
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 14:21

  vitaliian написав:Успіх выше дали рецепт уехать туда где чисто. Другой вариант брать метлу и самому мести всё эту мерзость.

Сплошное противоречие - всерьез говорите о системе и о нескольких теоретических дворниках готовых посвятить свою жизнь уборке, оставшихся в конечном итоге за бортом настоящей жизни.
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 14:22

  vitaliian написав:Успіх выше дали рецепт уехать туда где чисто. Другой вариант брать метлу и самому мести всё эту мерзость.

Перший варіант - не для всіх/не всім підходить/не всі можуть все/всіх залишити тут...
Другий варіант - немає єдності в народу(перевірив особисто вже декілька разів)

Тож, варіантів - нема?
Тільки змиритись з усім і пристосовуватись до всього... :roll:
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 14:22

  Успіх написав:
  Shaman написав:хорошо учиться в школе, в институте

Вибачте, та є 100500 історій успіху успішних людей, які погано вчились/прогулювали уроки-заняття... але добились таки крутого успіху!

***
Хочу навести список дуже знаменитих і успішних людей, які не мали академічної освіти, однак, завдяки наполегливості та самоосвіті, стали одними з найбагатших у світі. Ось цей список: Стів Джобс, Білл Гейтс, ЛарріЕллісон, Пікассо, Хемінгуей, Леонардо, Мікеланджело, Говард Г'юз, Стівен Гокінг, Річард Бренсон, Генрі Форд, Томас Едісон, Джон Девідсон Рокфеллер, Пол Аллен, Стів Возняк, ІнгварКампрад, Франсуа Піно, Майкл Делл, РутХендлер, ЛіліанВернон, КіркКеркоріан, РальфЛорен, ШелдонАделсон та ін ...

Ці люди - мільярдери, які вплинули на розвиток людства, і які навіть не займалися такими дрібницями як ВИЩА ОСВІТА!
https://tut-cikavo.com/suspilstvo/biohr ... bez-osviti

а теперь разделим на общее кол-во людей...
один из миллионов смог достичь своих целей, потому что наполегливо работал вместо учебы. но именно работал, а не бездельничал

но большинство, кто это говорит, видит процесс так - ну его эту учебу, это же напрягаться надо - и так как-нибудь получится

чувствуете разницу в подходах. подавляющему кол-ву людей высшее образование не помешало. я вот жалею, что в свое время какой-нибудь MBA не прошел. но то таке :)
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 14:24

  ruvex написав:
  vitaliian написав:Успіх выше дали рецепт уехать туда где чисто. Другой вариант брать метлу и самому мести всё эту мерзость.

Сплошное противоречие - всерьез говорите о системе и о нескольких теоретических дворниках готовых посвятить свою жизнь уборке, оставшихся в конечном итоге за бортом настоящей жизни.

Не знаю в чём вы увидели противоречие. :arrow:
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 15 жов, 2021 14:28, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 14:27

  pesikot написав:Так меняй Украину на РФ, зачем мучаешься ?

Купи себе глобус или на крайний случай карту - откроешь для себя много нового, в мире даже больше двух континентов, про страны и говорить нечего.
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 14:32

  Успіх написав:
  vitaliian написав:Успіх выше дали рецепт уехать туда где чисто. Другой вариант брать метлу и самому мести всё эту мерзость.

Перший варіант - не для всіх/не всім підходить/не всі можуть все/всіх залишити тут...
Другий варіант - немає єдності в народу(перевірив особисто вже декілька разів)

Тож, варіантів - нема?
Тільки змиритись з усім і пристосовуватись до всього... :roll:
а единство кто то должен принести извне? В нашем осбб из-за того что несколько групп лиц под управлением особо буйных индивидуумов не смогли договориться, переходим под внешнее управление (ЖЭК) с увеличением тарифа в 1,5 раза. При том что прошлый тариф покрывал абсолютно все. Ничего не напоминает? Те кто не могут договориться закономерно попадают под внешнее управление, иначе хаос неминуемый.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 15 жов, 2021 14:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 14:34

  vitaliian написав:
  ruvex написав:
  vitaliian написав:Успіх выше дали рецепт уехать туда где чисто. Другой вариант брать метлу и самому мести всё эту мерзость.

Сплошное противоречие - всерьез говорите о системе и о нескольких теоретических дворниках готовых посвятить свою жизнь уборке, оставшихся в конечном итоге за бортом настоящей жизни.

Не знаю в чём вы увидели противоречие. :arrow:

Давайте остановимся на малом, на том, насколько обеднел форум, и сколько достаточно неглупых людей за последнее время здесь больше не появляются.
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 14:34

  ruvex написав:
  pesikot написав:Так меняй Украину на РФ, зачем мучаешься ?

Купи себе глобус или на крайний случай карту - откроешь для себя много нового, в мире даже больше двух континентов, про страны и говорить нечего.

О как!, РФ - это континент

Может это ты школьную программу географии выучишь ?
А то, до фига невежества
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 14:35

  Успіх написав:
  vitaliian написав:
  Shaman написав:
мы к тому же бедная страна, поэтому у нас баланс смещен в сторону работать, создадим богатую страну - тогда будет больше возможности жить :D
главное богатство страны её население. Кто то должен работать. Деньги, бюджеты, звр, экспорт, ВВП - всё это создают люди, а не олигархи или политики. Заберите у Рината его персонал, кем он будет? Мы не бедная страна, мы богатая страна с нищим населением. Если быть точным.

Скажіть, а є рецепт змінити ситуацію на краще?(рецепт для пересічних)

как уже писали в
Джеймс Робінсон, Дарон Аджемоглу "Чому нації занепадають? Походження влади, багатства і бідності"
описываются примеры, как бывает

возможно в
Джеймс Робінсон, Дарон Аджемоглу "Вузький коридор. Держави, суспільства і доля свободи"

дают и рецепты, как достичь. У меня ждет своего времени, еще не прочел
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 14:36

  ruvex написав:Давайте остановимся на малом, на том, насколько обеднел форум, и сколько достаточно неглупых людей за последнее время здесь больше не появляются.

Стакан наполовину полный, здесь все ещё есть очень неглупые люди и даже большинство именно таких.
vitaliian
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