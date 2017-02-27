RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8389839083918392

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 105
Менше 26,00
10%
10
26,00-26,50
16%
17
26,50-27,00
36%
38
27,00-27,50
21%
22
27,50-28,00
9%
9
28,00-28,50
3%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
6%
6
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 14:40

  vitaliian написав:
  ruvex написав:Давайте остановимся на малом, на том, насколько обеднел форум, и сколько достаточно неглупых людей за последнее время здесь больше не появляются.

Стакан наполовину полный, здесь есть очень неглупые люди.

Вне всякого сомнения. Но это только оставшиеся пол стакана.
Искренне благодарю за общение.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10916
З нами з: 03.11.08
Подякував: 840 раз.
Подякували: 2509 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 14:41

  Успіх написав:
  vitaliian написав:
  Shaman написав:
мы к тому же бедная страна, поэтому у нас баланс смещен в сторону работать, создадим богатую страну - тогда будет больше возможности жить :D
главное богатство страны её население. Кто то должен работать. Деньги, бюджеты, звр, экспорт, ВВП - всё это создают люди, а не олигархи или политики. Заберите у Рината его персонал, кем он будет? Мы не бедная страна, мы богатая страна с нищим населением. Если быть точным.

Скажіть, а є рецепт змінити ситуацію на краще?(рецепт для пересічних)

учитись, учитись і ще раз учитись, як заповідав В.І.Л.

от ти приводив список так званих "неучів",
але вони займалися багато "самоосвітою", а не протирали штани у вузі заради диплома/корочки.

Долярчик, ти от крім відосіків про успішний успіх і багатого папу, що вивчив нового за останні 2 роки. Наскільки це підвищило твій погодинний дохід?

Чи може ти після того, як досяг глибин акуртових знань став менше працювати і більше заробляти?
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 15 жов, 2021 14:43, всього редагувалось 2 разів.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26216
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1282 раз.
Подякували: 2033 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 14:42

  ruvex написав:Давайте остановимся на малом, на том, насколько обеднел форум, и сколько достаточно неглупых людей за последнее время здесь больше не появляются.

Для тебя неглупые люди на форуме - это все кто, согласен с тобой
Кто не согласен с тобой - все глупые
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6139
З нами з: 31.08.09
Подякував: 437 раз.
Подякували: 1172 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 14:53

За крок до РЕАЛЬНОГО перевороту думок!©

  Shaman написав:
  Успіх написав:
  Shaman написав:хорошо учиться в школе, в институте

Вибачте, та є 100500 історій успіху успішних людей, які погано вчились/прогулювали уроки-заняття... але добились таки крутого успіху!

***
Хочу навести список дуже знаменитих і успішних людей, які не мали академічної освіти, однак, завдяки наполегливості та самоосвіті, стали одними з найбагатших у світі. Ось цей список: Стів Джобс, Білл Гейтс, ЛарріЕллісон, Пікассо, Хемінгуей, Леонардо, Мікеланджело, Говард Г'юз, Стівен Гокінг, Річард Бренсон, Генрі Форд, Томас Едісон, Джон Девідсон Рокфеллер, Пол Аллен, Стів Возняк, ІнгварКампрад, Франсуа Піно, Майкл Делл, РутХендлер, ЛіліанВернон, КіркКеркоріан, РальфЛорен, ШелдонАделсон та ін ...

Ці люди - мільярдери, які вплинули на розвиток людства, і які навіть не займалися такими дрібницями як ВИЩА ОСВІТА!
https://tut-cikavo.com/suspilstvo/biohr ... bez-osviti

а теперь разделим на общее кол-во людей...
один из миллионов смог достичь своих целей, потому что наполегливо работал вместо учебы. но именно работал, а не бездельничал

но большинство, кто это говорит, видит процесс так - ну его эту учебу, это же напрягаться надо - и так как-нибудь получится

чувствуете разницу в подходах. подавляющему кол-ву людей высшее образование не помешало. я вот жалею, что в свое время какой-нибудь MBA не прошел. но то таке :)

Розумієте, в школі, як і в інституті - вчать багато "зайвого", зайвих предметів.
Чи просто, сам предмет тільки "трошки" потрібний, але щоб його вивчати масштабно, то не потрібно, - по житті він 99,9% НЕ стане у пригоді!
Тобто, треба один предмет (з яким Ви хочете здобувати певну професію) вивчати масштабно, арешта предметів - лише дууууууууже поверхнево!
От, багато з людей, які вже пенсійного віку, можуть сміливо сказати, що їм в житті/життєвих ситуаціях і для тих професій/робіт, з якими вони протягом життя стикались - В ЖОДНОМУ ВИПАДКУ НЕ ЗНАДОБИЛИСЬ ЗНАННЯ:
- знання дати битви під Берестечком))
- знання про косинус/синус/тангенс/котангенс))
- знання таблиці Менделєєва))
- і т.д.і т.п.
- і цей список можна продовжувати до безкінечності! :D

п.с.
...а знання формули води - напевно, кожного другого врятувало в цьому житті від смертельних хворіб!
:mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1701
З нами з: 18.03.21
Подякував: 49 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8389839083918392
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot], pesikot і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2790, 2791, 2792
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
27913 11394463
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 жов, 2021 13:39
proftpd66
Валютный рынок в мире 1 ... 777, 778, 779
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7788 10267784
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 жов, 2021 09:53
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 119, 120, 121
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1206 2691753
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 жов, 2021 09:46
Успіх

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (99326)
15.10.2021 15:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.