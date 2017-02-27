Shaman написав: мы к тому же бедная страна, поэтому у нас баланс смещен в сторону работать, создадим богатую страну - тогда будет больше возможности жить
главное богатство страны её население. Кто то должен работать. Деньги, бюджеты, звр, экспорт, ВВП - всё это создают люди, а не олигархи или политики. Заберите у Рината его персонал, кем он будет? Мы не бедная страна, мы богатая страна с нищим населением. Если быть точным.
Скажіть, а є рецепт змінити ситуацію на краще?(рецепт для пересічних)
учитись, учитись і ще раз учитись, як заповідав В.І.Л.
от ти приводив список так званих "неучів", але вони займалися багато "самоосвітою", а не протирали штани у вузі заради диплома/корочки.
Долярчик, ти от крім відосіків про успішний успіх і багатого папу, що вивчив нового за останні 2 роки. Наскільки це підвищило твій погодинний дохід?
Чи може ти після того, як досяг глибин акуртових знань став менше працювати і більше заробляти?
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 15 жов, 2021 14:43, всього редагувалось 2 разів.
Shaman написав:хорошо учиться в школе, в институте
Вибачте, та є 100500 історій успіху успішних людей, які погано вчились/прогулювали уроки-заняття... але добились таки крутого успіху!
*** Хочу навести список дуже знаменитих і успішних людей, які не мали академічної освіти, однак, завдяки наполегливості та самоосвіті, стали одними з найбагатших у світі. Ось цей список: Стів Джобс, Білл Гейтс, ЛарріЕллісон, Пікассо, Хемінгуей, Леонардо, Мікеланджело, Говард Г'юз, Стівен Гокінг, Річард Бренсон, Генрі Форд, Томас Едісон, Джон Девідсон Рокфеллер, Пол Аллен, Стів Возняк, ІнгварКампрад, Франсуа Піно, Майкл Делл, РутХендлер, ЛіліанВернон, КіркКеркоріан, РальфЛорен, ШелдонАделсон та ін ...
а теперь разделим на общее кол-во людей... один из миллионов смог достичь своих целей, потому что наполегливо работал вместо учебы. но именно работал, а не бездельничал
но большинство, кто это говорит, видит процесс так - ну его эту учебу, это же напрягаться надо - и так как-нибудь получится
чувствуете разницу в подходах. подавляющему кол-ву людей высшее образование не помешало. я вот жалею, что в свое время какой-нибудь MBA не прошел. но то таке
Розумієте, в школі, як і в інституті - вчать багато "зайвого", зайвих предметів. Чи просто, сам предмет тільки "трошки" потрібний, але щоб його вивчати масштабно, то не потрібно, - по житті він 99,9% НЕ стане у пригоді! Тобто, треба один предмет (з яким Ви хочете здобувати певну професію) вивчати масштабно, арешта предметів - лише дууууууууже поверхнево! От, багато з людей, які вже пенсійного віку, можуть сміливо сказати, що їм в житті/життєвих ситуаціях і для тих професій/робіт, з якими вони протягом життя стикались - В ЖОДНОМУ ВИПАДКУ НЕ ЗНАДОБИЛИСЬ ЗНАННЯ: - знання дати битви під Берестечком)) - знання про косинус/синус/тангенс/котангенс)) - знання таблиці Менделєєва)) - і т.д.і т.п. - і цей список можна продовжувати до безкінечності!
п.с. ...а знання формули води - напевно, кожного другого врятувало в цьому житті від смертельних хворіб!
flyman написав:ти от крім відосіків про успішний успіх і багатого папу, що вивчив нового за останні 2 роки. Наскільки це підвищило твій погодинний дохід?
Чи може ти після того, як досяг глибин акуртових знань став менше працювати і більше заробляти?
1.Вивчив, що треба використовувати час і гроші чужих людей!(на своє благо) 2.Більше заробляти не став(покищо), так як вклався в стратегічний проект "успішний дохідний смарт" а це трохи "гра в довгу". А от працювати став менше)) - точніше став собі дозволяти 1 вихідний щотижня! А не так, як раніше - 3-4 вихідних на рік! - не рахуючи великих свят/Різдво/Великдень і тиждень/два відпустки влітку)
А які знання ти почерпнув за останніх 2р.? Став менше працювати, а більше заробляти?
Успіх написав:В ЖОДНОМУ ВИПАДКУ НЕ ЗНАДОБИЛИСЬ ЗНАННЯ: - знання дати битви під Берестечком)) - знання про косинус/синус/тангенс/котангенс)) - знання таблиці Менделєєва)) - і т.д.і т.п. - і цей список можна продовжувати до безкінечності!
flyman написав:ти от крім відосіків про успішний успіх і багатого папу, що вивчив нового за останні 2 роки. Наскільки це підвищило твій погодинний дохід?
Чи може ти після того, як досяг глибин акуртових знань став менше працювати і більше заробляти?
1.Вивчив, що треба використовувати час і гроші чужих людей!(на своє благо) 2.Більше заробляти не став(покищо), так як вклався в стратегічний проект "успішний дохідний смарт" а це трохи "гра в довгу". А от працювати став менше)) - точніше став собі дозволяти 1 вихідний щотижня! А не так, як раніше - 3-4 вихідних на рік! - не рахуючи великих свят/Різдво/Великдень і тиждень/два відпустки влітку)
А які знання ти почерпнув за останніх 2р.? Став менше працювати, а більше заробляти?
відповім коротко: так
якщо читав тему інвестицій в закордонну нерухомість, то міг би знати деталі
flyman написав:ти от крім відосіків про успішний успіх і багатого папу, що вивчив нового за останні 2 роки. Наскільки це підвищило твій погодинний дохід?
Чи може ти після того, як досяг глибин акуртових знань став менше працювати і більше заробляти?
1.Вивчив, що треба використовувати час і гроші чужих людей!(на своє благо) 2.Більше заробляти не став(покищо), так як вклався в стратегічний проект "успішний дохідний смарт" а це трохи "гра в довгу". А от працювати став менше)) - точніше став собі дозволяти 1 вихідний щотижня! А не так, як раніше - 3-4 вихідних на рік! - не рахуючи великих свят/Різдво/Великдень і тиждень/два відпустки влітку)
А які знання ти почерпнув за останніх 2р.? Став менше працювати, а більше заробляти?
відповім коротко: так
якщо читав тему інвестицій в закордонну нерухомість, то міг би знати деталі
Не встигаю за всіма гілками)) - то може в двох словах напишеш ці деталі?
Успіх написав:- знання дати битви під Берестечком)) - знання про косинус/синус/тангенс/котангенс)) - знання таблиці Менделєєва))
Я до сьогодні не знаю дати битви під Берестечком...але до історії звертаюсь повсякчас..це цікаво і корисно А от косинус/синус - використовую постійно Таблицю Менєлєєва згадую як мінімум раз в рік..під впливом різних обставин...
Тому Не головне вчити якийсь певний набір предметів..... Головне вміти працювати над собою по 10 годин в день..а саме цього вчать в школі /інституті...паралельно даючи ще й інші знання,які можуть згодитись , а можуть і не згодитись в житті...
Тому ще раз Головне вміти працювати (над собою чи над книжкою чи з лопатою) -і яким способом це вміння привито(школою чи голодом чи амбіціями чи ще якимось) - не важливо.