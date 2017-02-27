Та до ср@ки той курс! Он бачите☝️ що ціни на харчі - НЕАДЕКВАТНІ
Рынок всё расставит по своим местам. Вам никто ничего не должен. К счастью, социализм с его патернализмом в прошлом. Если у кого-то не получается, значит, он лентяй, неудачник или, просто, занимаетесь чем-то не тем и не вписался в рынок. Благополучие каждого в его собственных руках. Начни с себя и стань успешным.
По-моему, никто не удосужился открыть ссылку и увидеть, что чешская цена на олию 29 крон - акционная при обычной цене 47 крон. Поэтому все эти разговоры о дешевых бедронках и т.п. я пропускаю, вспоминая, как моя коллега траванулась просроченной (акционной) колбаской не где-нибудь, а в Швеции.
remark написав:https://ua.news/ua/nalogovaya-amnystyya-chyslo-deklaryrovanyj-pryblyzhaetsya-k-novomu-rekordu/ Слабенько народ амністується.
По сравнению с опытом большинства стран, проводивших амнистию капиталов - это скорее успех. Разглагольствовать о миллиардах уже с самой затеи могли лишь неисправные оптимисты (или талантливые популисты ).
И снова о газе, уж простите, а точнее его рисках для всей экономики. ФРУ провела опрос 100 крупных компаний-потребителей газа из 20 отраслей промышленности:
В результатах, вероятно, присутствуют эмоции, но ожидать ухудшение экономики производителей точно стоит. Во 2-м квартале 79% этих же респондентов заявили, что были прибыльными и только 21% - убыточными. При этом останавливать производство в связи с убытками большинство не собирается
Shaman написав: мы к тому же бедная страна, поэтому у нас баланс смещен в сторону работать, создадим богатую страну - тогда будет больше возможности жить
главное богатство страны её население. Кто то должен работать. Деньги, бюджеты, звр, экспорт, ВВП - всё это создают люди, а не олигархи или политики. Заберите у Рината его персонал, кем он будет? Мы не бедная страна, мы богатая страна с нищим населением. Если быть точным.
Скажіть, а є рецепт змінити ситуацію на краще?(рецепт для пересічних)
как уже писали в Джеймс Робінсон, Дарон Аджемоглу "Чому нації занепадають? Походження влади, багатства і бідності" описываются примеры, как бывает
возможно в Джеймс Робінсон, Дарон Аджемоглу "Вузький коридор. Держави, суспільства і доля свободи"
дают и рецепты, как достичь. У меня ждет своего времени, еще не прочел