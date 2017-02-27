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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8386838783888389

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 108
Менше 26,00
9%
10
26,00-26,50
17%
18
26,50-27,00
36%
39
27,00-27,50
20%
22
27,50-28,00
8%
9
28,00-28,50
3%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
6%
7
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 12:54

  artlife написав:
  Успіх написав:
  Цитрин написав:раз пошли анализы про завышенный курс, значит пора доллар покупать :)
Та до ср@ки той курс! Он бачите☝️ що ціни на харчі - НЕАДЕКВАТНІ :!:
Рынок всё расставит по своим местам. Вам никто ничего не должен. К счастью, социализм с его патернализмом в прошлом. Если у кого-то не получается, значит, он лентяй, неудачник или, просто, занимаетесь чем-то не тем и не вписался в рынок. Благополучие каждого в его собственных руках. Начни с себя и стань успешным.

По-моему, никто не удосужился открыть ссылку и увидеть, что чешская цена на олию 29 крон - акционная при обычной цене 47 крон. Поэтому все эти разговоры о дешевых бедронках и т.п. я пропускаю, вспоминая, как моя коллега траванулась просроченной (акционной) колбаской не где-нибудь, а в Швеции.
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 13:25

Люди не покупайте доллары , гривна будет укрепляться ( это как 2+2 )...

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 13:28

  sani_2012 написав:Люди не покупайте доллары , гривна будет укрепляться ( это как 2+2 )...


Прежде чем делать выводы, не мешало бы до 3 декабря подождать...
Цитрин
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 13:47

  remark написав:https://ua.news/ua/nalogovaya-amnystyya-chyslo-deklaryrovanyj-pryblyzhaetsya-k-novomu-rekordu/
Слабенько народ амністується.


По сравнению с опытом большинства стран, проводивших амнистию капиталов - это скорее успех. Разглагольствовать о миллиардах уже с самой затеи могли лишь неисправные оптимисты (или талантливые популисты :) ).

И снова о газе, уж простите, а точнее его рисках для всей экономики. ФРУ провела опрос 100 крупных компаний-потребителей газа из 20 отраслей промышленности:

Зображення

В результатах, вероятно, присутствуют эмоции, но ожидать ухудшение экономики производителей точно стоит. Во 2-м квартале 79% этих же респондентов заявили, что были прибыльными и только 21% - убыточными. При этом останавливать производство в связи с убытками большинство не собирается

https://metallurgprom.org/uk/novini/ukr ... a-gaz.html

PS: ветка сегодня - атас. Пятничная, праздничная... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 14:35

  Успіх написав:
  vitaliian написав:
  Shaman написав:
мы к тому же бедная страна, поэтому у нас баланс смещен в сторону работать, создадим богатую страну - тогда будет больше возможности жить :D
главное богатство страны её население. Кто то должен работать. Деньги, бюджеты, звр, экспорт, ВВП - всё это создают люди, а не олигархи или политики. Заберите у Рината его персонал, кем он будет? Мы не бедная страна, мы богатая страна с нищим населением. Если быть точным.

Скажіть, а є рецепт змінити ситуацію на краще?(рецепт для пересічних)

как уже писали в
Джеймс Робінсон, Дарон Аджемоглу "Чому нації занепадають? Походження влади, багатства і бідності"
описываются примеры, как бывает

возможно в
Джеймс Робінсон, Дарон Аджемоглу "Вузький коридор. Держави, суспільства і доля свободи"

дают и рецепты, как достичь. У меня ждет своего времени, еще не прочел
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 14:36

  ruvex написав:Давайте остановимся на малом, на том, насколько обеднел форум, и сколько достаточно неглупых людей за последнее время здесь больше не появляются.

Стакан наполовину полный, здесь все ещё есть очень неглупые люди и даже большинство именно таких.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 14:40

  vitaliian написав:
  ruvex написав:Давайте остановимся на малом, на том, насколько обеднел форум, и сколько достаточно неглупых людей за последнее время здесь больше не появляются.

Стакан наполовину полный, здесь есть очень неглупые люди.

Вне всякого сомнения. Но это только оставшиеся пол стакана.
Искренне благодарю за общение.
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 21:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Запрошую всіх взяти участь в щоквартальному конкурсі прогнозів курсу на ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
(правила на першій сторінці теми)
Взяти участь у конкурсі можна з будь-якого етапу

Прогнози на 31.10 приймаються до кінця дня 17.10
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 21:58

  ruvex написав:
  vitaliian написав:
  ruvex написав:Давайте остановимся на малом, на том, насколько обеднел форум, и сколько достаточно неглупых людей за последнее время здесь больше не появляются.

Стакан наполовину полный, здесь есть очень неглупые люди.

Вне всякого сомнения. Но это только оставшиеся пол стакана.

До того ж думки в тієї пів-склянці ретельно стерилізують нейтралізуючи саму суть полеміки і дискусії. Кінцевим результатом геть вбиваючи час опонентів, на жаль.
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