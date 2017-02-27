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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8387838883898390

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 109
Менше 26,00
9%
10
26,00-26,50
17%
18
26,50-27,00
37%
40
27,00-27,50
20%
22
27,50-28,00
8%
9
28,00-28,50
3%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
6%
7
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 23:31

  Цитрин написав:
  sani_2012 написав:Люди не покупайте доллары , гривна будет укрепляться ( это как 2+2 )...


Прежде чем делать выводы, не мешало бы до 3 декабря подождать...

что 3 декабря намечается?
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 00:04

Proofy
https://www.dw.com/ru/senat-ssha-odobri ... a-59444823

https://www.dw.com/ru/v-kongresse-ssha- ... a-59487422

Согласно оценкам Минфина, расходы теперь можно покрывать до декабря. Затем необходимо новое повышение потолка госдолга.
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