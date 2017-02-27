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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 жов, 2021 23:31
Цитрин написав: sani_2012 написав:
Люди не покупайте доллары , гривна будет укрепляться ( это как 2+2 )...
Прежде чем делать выводы, не мешало бы до 3 декабря подождать...
что 3 декабря намечается?
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Додано: Суб 16 жов, 2021 00:04
Proofyhttps://www.dw.com/ru/senat-ssha-odobri ... a-59444823https://www.dw.com/ru/v-kongresse-ssha- ... a-59487422
Согласно оценкам Минфина, расходы теперь можно покрывать до декабря. Затем необходимо новое повышение потолка госдолга.
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Цитрин
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Додано: Суб 16 жов, 2021 06:51
Все кто накупился долларов будет ждать огромный сюрпрайз...*Відправлено з Чату
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sani_2012
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Додано: Суб 16 жов, 2021 09:17
Людям нужно научиться жить правильно ( а не нахлобучивать фатал ; рано или поздно все выйдет боком ; вопрос времени )...*Відправлено з Чату
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Додано: Суб 16 жов, 2021 09:56
sani_2012 написав:
Люди не покупайте доллары , гривна будет укрепляться ( это как 2+2 )...*Відправлено з Чату
Недавно покупал Евро, так гривны снимал в банкомате в 8 заходов, вышла такая здоровая пачка 200 грн. купюр, за нее получил в банке всего 16 купюр. по 100 евро.
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