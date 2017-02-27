Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 жов, 2021 23:31
Цитрин написав: sani_2012 написав:
Люди не покупайте доллары , гривна будет укрепляться ( это как 2+2 )...
Прежде чем делать выводы, не мешало бы до 3 декабря подождать...
что 3 декабря намечается?
Proofy
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Додано: Суб 16 жов, 2021 00:04
Proofy https://www.dw.com/ru/senat-ssha-odobri ... a-59444823 https://www.dw.com/ru/v-kongresse-ssha- ... a-59487422
Согласно оценкам Минфина, расходы теперь можно покрывать до декабря. Затем необходимо новое повышение потолка госдолга.
Цитрин
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Додано: Суб 16 жов, 2021 06:51
Все кто накупился долларов будет ждать огромный сюрпрайз...
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sani_2012
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Додано: Суб 16 жов, 2021 09:17
Людям нужно научиться жить правильно ( а не нахлобучивать фатал ; рано или поздно все выйдет боком ; вопрос времени )...
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sani_2012
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Додано: Суб 16 жов, 2021 09:56
sani_2012 написав:
Люди не покупайте доллары , гривна будет укрепляться ( это как 2+2 )...
*Відправлено з Чату
Недавно покупал Евро, так гривны снимал в банкомате в 8 заходов, вышла такая здоровая пачка 200 грн. купюр, за нее получил в банке всего 16 купюр. по 100 евро.
BIGor
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Додано: Суб 16 жов, 2021 11:14
BIGor написав: sani_2012 написав:
Люди не покупайте доллары , гривна будет укрепляться ( это как 2+2 )...
*Відправлено з Чату
Недавно покупал Евро, так гривны снимал в банкомате в 8 заходов, вышла такая здоровая пачка 200 грн. купюр, за нее получил в банке всего 16 купюр. по 100 евро.
А через интернетбанкинг на межбанке почему не?
Investor_K
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Додано: Суб 16 жов, 2021 11:36
Investor_K написав: BIGor написав: sani_2012 написав:
Люди не покупайте доллары , гривна будет укрепляться ( это как 2+2 )...
*Відправлено з Чату
Недавно покупал Евро, так гривны снимал в банкомате в 8 заходов, вышла такая здоровая пачка 200 грн. купюр, за нее получил в банке всего 16 купюр. по 100 евро.
А через интернетбанкинг на межбанке почему не?
Не понял вопроса. Можно подробнее описать как такое провернуть с такой маленькой суммой?
BIGor
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Додано: Суб 16 жов, 2021 11:46
К вопросу об инфляции
Сильнее всего подорожали в сентябре свежие овощи. Цена на них поднялась в среднем на 9,5 процента по сравнению с августом 2021 года. Причем дорожали базовые продукты, которые есть на столе почти у каждой семьи.
Капуста выросла в цене на 35,5%, Помидоры– на 19%, Свекла – на 17,1%, Перец – на 15,8%, Морковь - на 11,2%, Баклажаны – на 9,7%, Лук – на 8,2%, Кабачки – на 7,8%, Огурцы – на 7,5%. Это Израиль, а вы что подумали ?
Все из-за монополистов и алегархов
https://detaly.co.il/v-izraile-rekordna ... nee-vsego/
Starikan
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