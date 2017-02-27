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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8388838983908391

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 111
Менше 26,00
9%
10
26,00-26,50
16%
18
26,50-27,00
38%
42
27,00-27,50
20%
22
27,50-28,00
8%
9
28,00-28,50
3%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
6%
7
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 14:02

  sergikkc007 написав:курс 35?

15

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 14:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

BIGor написав:
  Investor_K написав:
  BIGor написав:Недавно покупал Евро, так гривны снимал в банкомате в 8 заходов, вышла такая здоровая пачка 200 грн. купюр, за нее получил в банке всего 16 купюр. по 100 евро.

А через интернетбанкинг на межбанке почему не?

Не понял вопроса. Можно подробнее описать как такое провернуть с такой маленькой суммой?
Через ИБ можно хоть 10 долларов/евро купить, хоть 10 000. И курс порой выгоднее чем в обменках, в любом случае не хуже
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 14:43

  sani_2012 написав:
  sergikkc007 написав:курс 35?

15

*Відправлено з Чату

А також паралельно енергетика, сфера послуг, продовольство сдорожчає ще на 30-70%. Подібний план не просто розіб'є кубишку, а висмокче резерви, ніякі транші не допоможуть. Єдино якщо таким чином все хочуть забрати за суверенні борги.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 14:50

  BIGor написав:
  sani_2012 написав:Люди не покупайте доллары , гривна будет укрепляться ( это как 2+2 )...

*Відправлено з Чату

Недавно покупал Евро, так гривны снимал в банкомате в 8 заходов, вышла такая здоровая пачка 200 грн. купюр, за нее получил в банке всего 16 купюр. по 100 евро.

Усім добрий день.
11 років на форумі і такі реально відмінні результати.
Дійсно ви провели грунтовний аналіз ситуації, зробили висновки, титанічний труд був затрачений. Ви доклали значних зусиль, показали всю міць свого розумового розвитку.
Я дуже радий за вас і за себе, що знахожусь поруч з такими яскравими економістами.
Тілько ось ви трохи не пояснили, так на що вплаває номінальна вартість банкнот?
Якщо провести деномінацію, поділити гривню на 100.
Зробити курс 27 копійок за доллар то це щось змінить?
Чи безпосередньо ви, вірячи в казки що в Європі всі дуже заможні і все там даром падає на голову, які зробили висновки?
Я думаю 10-12 000 грн є приблизно аналогом 1000 євро там, а 20 000 грн на місяць є аналогом 2000 євро там, зауважу, що дуже близький друг проживає в Ганновері 22 роки, працює в лікарні і доглядає за тяжкохворими літніми людьми, дуже важка праця, кописрасить в людському лайні, отримує 2 - 2.5 тисяч євро.
Жінка працює на 0.25 ставки, прибирає, отримує приблизно 500.
Виплачують іпотеку за дом, якій коштує 300 000 євро, в майже 30 км від міста.
Катаються на авто, щоб попасти кудись і втрачають купу часу, бо корки там теж тільки посилюються.
Зараз під 3.5 річних, брали іпотеку років 10 назад під майже 6%.
Виплатили всього приблизно 100 000, ще 200 залишається, але каже що все важче платити, чекають пока старша дочка вийде заміж і втіче від них, сподіваються буде легше))
Всього двоє діток, каже що грошей не вистачає ні на що.
З жінкою не пам'ятає коли спав, постійни сварки, але розійтись не можуть, нема як.
Терплять один одного.
Коли був в Україні пару років назад, казав що не треба було їхати туди жити, тут точно було б легше, нічого там доброго нема, ні освіти, ні даху над головой, бісить, що є навколо багато людей які мають гроші, а вони відчувають себе жебраками, які нікому не потрібні.
Дім дуже старий, сподіваються що він не розвалиться допоки вони погасять іпотеку.
А людям вже пішов 5-й десяток, вже кульгає здоров'я, нема перспектив, життя вже точно не в радість.
Коли приїджає сюди, то в шоці, що люди вірять в заможне життя у капіталістів, каже пересічний там як раб в концтаборі. Можливо концтабір був більш чесний, бо все називали своїми іменами, а так це називається демократією. Працюєш допоки є сили, впав, аж страшно подумати що буде далі.
Так що я гадаю, що наш народ в більшості гнівить Бога, живемо ми пристойно, думаю пересичний в Неньці точно більше бачить ніж пересічний в Німеччині.
І не має різниці скільки паперу в руках, головне це ціни і здатність купити щось велике.
Отримати медичну допомогу. Вищу освіту.
Там в великих містах майже 70% винаймають житло, так дешевше ніж іпотека.
А тут у 80% власне житло. Зараз багато авто, люди навіть більш доглянуті ніж пересічні там, бо там на ці послуги у більшості точно немає грошей. Навіть більшість авто в нас краща і свіжіша.
Так що скажіть дякую незалежності і добровольцям які її відстояли.
Адекватно дивіться на життя.
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 14:55

  Faceless написав:Через ИБ можно хоть 10 долларов/евро купить, хоть 10 000. И курс порой выгоднее чем в обменках, в любом случае не хуже

1) Для покупки в ИБ надо сначала открыть валютный и гривневый счета, потом оформить соответсвующие карты (2 недели времени).
В случае ЕВРО я не стал этого делать для покупки 1-2 раза в год Евро.
2) При перекидывании с одного банка (где доход) в другой где ИБ - получаются очень большие комисии. Намного выгоднее снять с банкомата (да в 8 заходов). Все таки кешлесс экономика у нас очень тупая.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 14:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:А тут у 80% власне житло. Зараз багато авто, люди навіть більш доглянуті ніж пересічні там, бо там на ці послуги у більшості точно немає грошей. Навіть більшість авто в нас краща і свіжіша.
Так що скажіть дякую незалежності і добровольцям які її відстояли.
Адекватно дивіться на життя.

Нащо тут цей неадекватний монолог?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 15:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

BIGor написав:
  Faceless написав:Через ИБ можно хоть 10 долларов/евро купить, хоть 10 000. И курс порой выгоднее чем в обменках, в любом случае не хуже

1) Для покупки в ИБ надо сначала открыть валютный и гривневый счета, потом оформить соответсвующие карты (2 недели времени).
В случае ЕВРО я не стал этого делать для покупки 1-2 раза в год Евро.
2) При перекидывании с одного банка (где доход) в другой где ИБ - получаются очень большие комисии. Намного выгоднее снять с банкомата (да в 8 заходов). Все таки кешлесс экономика у нас очень тупая.


Пункт 1) решается в ряде банков за пару минут не вставая с дивана. Относительно долго разве что открыть первый счёт в банке, иногда даже придётся потратить часик, сходить в отделение, или ждать курьера.
По п. 2) неправда, цена вопроса - от бесплатно и фактически мгновенно (р2р) до порядка часа за СЭП, который тоже или бесплатно или символические пару грн в нормальных банках.
Кешлесс хоть и не полноценный, но уже несколько лет неплохо работает
Впрочем, если ну очень хочется штурмовать банкоматы по полчаса, то такая возможность действительно есть, каждому свое
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 15:18

  BIGor написав:
  somilitark написав:А тут у 80% власне житло. Зараз багато авто, люди навіть більш доглянуті ніж пересічні там, бо там на ці послуги у більшості точно немає грошей. Навіть більшість авто в нас краща і свіжіша.
Так що скажіть дякую незалежності і добровольцям які її відстояли.
Адекватно дивіться на життя.

Нащо тут цей неадекватний монолог?

Щоб розслабитися, поржати.
Прораб
 
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