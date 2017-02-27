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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 16 жов, 2021 16:26
somilitark написав:
...
Катаються на авто, щоб попасти кудись і втрачають купу часу, бо корки
там теж тільки посилюються
...
машинный перевод???
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Додано: Суб 16 жов, 2021 16:49
BIGor написав:
Не понял вопроса. Можно подробнее описать как такое провернуть с такой маленькой суммой?
Понадобилось мне как то в одном из банков (название если нужно дам в лс) купить валюту, интернет оБменки у них нет, с карты на карту можно только виртуально через кассу, операционалист (или кто там хз) меня спрашивает вы хотите по курсу кассы или по межбанку купить? узнаю в чем разница, за межбанк комиссия 0,5% и операция не мгновенная. Посчитал в принципе то же самое что и по курсу кассы. Можно оказывается. Вспомнил время когда межбанк был на 1 грн дешевле нала, сколько можно было срубить капусты, имея к нему доступ?
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