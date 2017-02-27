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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8389839083918392

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 111
Менше 26,00
9%
10
26,00-26,50
16%
18
26,50-27,00
38%
42
27,00-27,50
20%
22
27,50-28,00
8%
9
28,00-28,50
3%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
6%
7
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 16:26

  somilitark написав:...
Катаються на авто, щоб попасти кудись і втрачають купу часу, бо корки там теж тільки посилюються
...

машинный перевод??? :D
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 16:49

  BIGor написав:Не понял вопроса. Можно подробнее описать как такое провернуть с такой маленькой суммой?

Понадобилось мне как то в одном из банков (название если нужно дам в лс) купить валюту, интернет оБменки у них нет, с карты на карту можно только виртуально через кассу, операционалист (или кто там хз) меня спрашивает вы хотите по курсу кассы или по межбанку купить? узнаю в чем разница, за межбанк комиссия 0,5% и операция не мгновенная. Посчитал в принципе то же самое что и по курсу кассы. Можно оказывается. Вспомнил время когда межбанк был на 1 грн дешевле нала, сколько можно было срубить капусты, имея к нему доступ?
vitaliian
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