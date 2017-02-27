Додано: Суб 16 жов, 2021 17:21

Surfer написав: Народ, что у нас подешевело вместе с долларом? Может, инфляция упала? Бензин, подсолнечное масло стало дешевле?

Чему мы радуемся? Что "олени" отдадут больше долларов за тот же суповой набор? Ну так, радость такая себе...



Какой голосистый массовый стон из рядов нахлобученных на совершенно абсурдный курс валюты 5-ым резидентом и его бабой 200, постепенно все таки наступает горькое прозрение. В этом и есть обьяснение бесконечных "девальваций", обвалов, "инфляций" и т.п на этой територии, не имеющей ничего общего с нормальной экономикой. Суть здесь в тотальном колбасном мировоззрении, не дающем возможности делать глобальные выводы из ситуации. Все сводится к абсолютно идиотичным но таким популярным здесь меряниям инфляций по подсолнечному маслу, о котором сказано уже 100 раз, и во вменяемой среде известно минимум полгода назад, что это же масло продаваемое здесь втридорога, за рубежом теми же продавцами продается по ценам в разы дешевле украинских.



У Чехії показали ціну на українську соняшникову олію: майже вдвічі нижча, ніж в Україні

“Ціна 35 гривень! Це враховуючи транзит двома країнами + заробіток магазину. А в Україні – 50-65 гривень”, – додав покупець.



А в Україні – 50-65 гривень”, – додав покупець.



При этом "экономисты" теряют из повествования массу других примеров , как например арбузы которые в этом году не могли продать по 30-50 коп, а это абсолютный уровень эквивалентный ценам при курсе 8, и естественно это далеко не единственный пример цен которым до сих пор невдомек про курс 20+, а ряд цен не то чтобы не дешевели с укреплением курса за последний год-два, они представьте себе не дорожали принципиально с курса 8, что в очередной раз доказывает исключительно спекулятивную природу обвала гривны аферистами из свиты барыги порошенка - и тут неприменно стоит передать большой привет нахлобученным фанам барыги :







А суть здесь одна и та же - методика нахлобучивания тотально оболваненного населения идентична что на валютном рынке что на продовольственном как с подсолнечным маслом. Рассказать сказочки про торговый баланс, сожженные резервы - когда резервы , кардинально обвалившие гривну, как раз сжигал сам барыга порошенко со своей бабой 200, ОВГЗ и т.д. и дурачки хватаются за эту чушь, как за спасительную соломку и будут продолжать друг другу байки рассказывать, оправдывая этот грабеж, невзирая на реалии. Ну еще бы - никому не хочется признавать себя нахлобученным шайкой порошенка и они согласны выдумывать любую чушь, жевать лапшу с ушей, лишь бы не признать правду. Тоже самое с продуктами - любой ценовой беспредел монополистов рынка оправдывать идиотизмом про "инфляцию", и повсеместный рост как например с маслом, придумывать несусветные доводы лишь бы не признать что их попросту нахлобучивают и здесь. Вот поэтому на этой территории поля чудес и продают масло дороже чем то же масло за границей, и курс валютный впаривают втридорога дороже специально для буратин.



Что касается ОВГЗ - здесь очень важно вспомнить как эта сказочка появилась на горизонте в 2019 году, когда ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО вследствии смены вертикали власти абсолютно абсурдно задранный курс гривны начал совершенно закономерно стремительно укрепляться аж до 23, пока новые не опомнились и не вспомнили про бюджет сверстанный по завышенному курсу. И дурачкам бросили сказочку про всесильное ОВГЗ, про то как 5% от денежной массы смогли укрепить ее аж на 20%. Дурачки в это свято поверили , и третий год спустя продолжают нести эту ахинею, ну как же здесь же за это медальки дают - когда уже из всех труб открытым текстом :



НБУ назвав причини зміцнення курсу гривні до долара за останній місяць



Протягом вересня на валютному ринку України переважав ревальваційний тиск. Це відбувалося попри зменшення вкладень нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).



Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ, (вересень 2021 року).



Резиденты из ОВГЗ, а курс все равно укрепляется. И кто бы мог подумать ? Стоило попереть барыгу от власти и курс начал возвращаться туда где он и должен быть ? То есть совершенно до одного места этот ОВГЗ в плане сколь - нибудь значимого влияния на курс. О чем кстати я говорил тут еще три года назад, да в карманах только заробитчане за пару месяцев завозят эквивалент вложений нерезов, но нет, "экспертам-астролохам", три года назад натянувшим на уши фольгированные ведра экспертов, надо продолжать эту лапшу с ушей жевать. Вспоминаю цитату одного из адвентистов секты ОВГЗ, который после очередного опуса со статистикой ОВГЗ, вполне резонно заявил сам себе "И при чем здесь валютный курс ? Непонятно. Будем смотреть дальше" . Просто обнять и плакать, неподражаемо ! Ежики плакали , кололись но продолжали жевать кактус.

А об абсурдности курса разогнанного сывочелым барыгой я говорил уже почти лет 7. Доходит очень туго, но постепенно

0mage0 написав: Якого дідька в бюджеті постійно завищений курс? А потім ще розповідають, що треба курс "поправити", щоб відповідав бюджету. Тобто не в бюджет закладати реалістичний курс, а підтягувати курс до записаного в бюджеті.



Три года откупа с рынка валюты больше чем продаж с позитивным сальдо в миллиарды долларов ежегодно. Всеми попытками пытаясь удержать абсолютно нереальный бюджетный курс, потому как нынешним дурачкам при власти ума не хватит привести все в норму.

При этом особо упоротые здесь ванговали кратный девал с 2019 до не далее чем к концу 2020. При чем основывалось это утверждение даже не на самом ОВГЗ, а лишь на %% от ОВГЗ , составляющих 5% от денежной массы, то есть дескать %% от 5% от денежной массы должны кратно обесценить саму денежную массу. Кто то бы сказал



Но здесь же это считается одуренной экспертной аналитикой !



Но ответы на вопросы о курсовой политике на самом деле довольно очевидны. Нужно просто перестать врать самим себе, и слушать всякое жулье которое в оправдание своих провалов и откровенных афер придумывает дурачкам обьяснения на все случаи жазни, а буратины и рады. Альтернатива одна , если не сделать выводов, а продолжать жевать эту лапшу с ушей, девалы продолжатся, не имеющие ничего общего с реальной экономикой каким и был девал от аферистов, дорвавшихся к власти образца 2014-15 годов. Какой голосистый массовый стон из рядов нахлобученных на совершенно абсурдный курс валюты 5-ым резидентом и его бабой 200, постепенно все таки наступает горькое прозрение. В этом и есть обьяснение бесконечных "девальваций", обвалов, "инфляций" и т.п на этой територии, не имеющей ничего общего с нормальной экономикой. Суть здесь в тотальном колбасном мировоззрении, не дающем возможности делать глобальные выводы из ситуации. Все сводится к абсолютно идиотичным но таким популярным здесь меряниям инфляций по подсолнечному маслу, о котором сказано уже 100 раз, и во вменяемой среде известно минимум полгода назад, что это же масло продаваемое здесь втридорога, за рубежом теми же продавцами продается по ценам в разы дешевле украинских.При этом "экономисты" теряют из повествования массу других примеров , как например арбузы которые в этом году не могли продать по 30-50 коп, а это абсолютный уровень эквивалентный ценам при курсе 8, и естественно это далеко не единственный пример цен которым до сих пор невдомек про курс 20+, а ряд цен не то чтобы не дешевели с укреплением курса за последний год-два, они представьте себе не дорожали принципиально с курса 8, что в очередной раз доказывает исключительно спекулятивную природу обвала гривны аферистами из свиты барыги порошенка - и тут неприменно стоит передать большой привет нахлобученным фанам барыги :А суть здесь одна и та же - методика нахлобучивания тотально оболваненного населения идентична что на валютном рынке что на продовольственном как с подсолнечным маслом. Рассказать сказочки про торговый баланс, сожженные резервы - когда резервы , кардинально обвалившие гривну, как раз сжигал сам барыга порошенко со своей бабой 200, ОВГЗ и т.д. и дурачки хватаются за эту чушь, как за спасительную соломку и будут продолжать друг другу байки рассказывать, оправдывая этот грабеж, невзирая на реалии. Ну еще бы - никому не хочется признавать себя нахлобученным шайкой порошенка и они согласны выдумывать любую чушь, жевать лапшу с ушей, лишь бы не признать правду. Тоже самое с продуктами - любой ценовой беспредел монополистов рынка оправдывать идиотизмом про "инфляцию", и повсеместный рост как например с маслом, придумывать несусветные доводы лишь бы не признать что их попросту нахлобучивают и здесь. Вот поэтому на этой территории поля чудес и продают масло дороже чем то же масло за границей, и курс валютный впаривают втридорога дороже специально для буратин.Что касается ОВГЗ - здесь очень важно вспомнить как эта сказочка появилась на горизонте в 2019 году, когда ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО вследствии смены вертикали власти абсолютно абсурдно задранный курс гривны начал совершенно закономерно стремительно укрепляться аж до 23, пока новые не опомнились и не вспомнили про бюджет сверстанный по завышенному курсу. И дурачкам бросили сказочку про всесильное ОВГЗ, про то как 5% от денежной массы смогли укрепить ее аж на 20%. Дурачки в это свято поверили , и третий год спустя продолжают нести эту ахинею, ну как же здесь же за это медальки дают - когда уже из всех труб открытым текстом :Резиденты из ОВГЗ, а курс все равно укрепляется. И кто бы мог подумать ? Стоило попереть барыгу от власти и курс начал возвращаться туда где он и должен быть ? То есть совершенно до одного места этот ОВГЗ в плане сколь - нибудь значимого влияния на курс. О чем кстати я говорил тут еще три года назад, да в карманах только заробитчане за пару месяцев завозят эквивалент вложений нерезов, но нет, "экспертам-астролохам", три года назад натянувшим на уши фольгированные ведра экспертов, надо продолжать эту лапшу с ушей жевать. Вспоминаю цитату одного из адвентистов секты ОВГЗ, который после очередного опуса со статистикой ОВГЗ, вполне резонно заявил сам себе. Просто обнять и плакать, неподражаемо ! Ежики плакали , кололись но продолжали жевать кактус.А об абсурдности курса разогнанного сывочелым барыгой я говорил уже почти лет 7. Доходит очень туго, но постепенно доходит и остальным, там же в коментариях :Три года откупа с рынка валюты больше чем продаж с позитивным сальдо в миллиарды долларов ежегодно. Всеми попытками пытаясь удержать абсолютно нереальный бюджетный курс, потому как нынешним дурачкам при власти ума не хватит привести все в норму.При этом особо упоротые здесь ванговали кратный девал с 2019 до не далее чем к концу 2020. При чем основывалось это утверждение даже не на самом ОВГЗ, а лишь на %% от ОВГЗ , составляющих 5% от денежной массы, то есть дескать %% от 5% от денежной массы должны кратно обесценить саму денежную массу. Кто то бы сказалНо здесь же это считается одуренной экспертной аналитикой !Но ответы на вопросы о курсовой политике на самом деле довольно очевидны. Нужно просто перестать врать самим себе, и слушать всякое жулье которое в оправдание своих провалов и откровенных афер придумывает дурачкам обьяснения на все случаи жазни, а буратины и рады. Альтернатива одна , если не сделать выводов, а продолжать жевать эту лапшу с ушей, девалы продолжатся, не имеющие ничего общего с реальной экономикой каким и был девал от аферистов, дорвавшихся к власти образца 2014-15 годов.

А у нас типа экономика есть, да еще нормальная?Девальвация, которая была в 3 раза и более это мы еще легко отделались с учетом коллапса в разных сферах, войны, развала страны и неадекватной политики власти. Он, курс, как и экономика с 2015 года поддерживается на искусственном дыхании и вентиляции легких, говоря медицинскими терминами. Изображают якобы стабильность и даже прогресс искусственный. Но при этом зажимая тарифами, поборами, ограничениями и антинародными новшествами.Рыночный, адекватный курс гривны уже давно и уверенно за 50 с учетом цен и прочих маркеров, а если настоящий мировой кризис грянет, то эта цифра уже будет на 75-80, то есть с учетом искуственности в ближайшие года легко произойдет сразу трехкратный или более девал по примеру 14-15 годов.