ruvex написав:Одно важное уточнение к этой слезной, душетрепещущей драме (шитой белыми нитками). Почему человечище аккурат через 10 лет или того глядишь раньше не вернулся, когда еще не успел влезть в ипотечное ярмо бундеса? Он нее тупой??? (риторика)
Та что там один пересичный - 8 миллионов турок, миллион поляков и миллион румын, прочтя такое, в одночасье умоются слезами. Они, дураки, то и не знали, куда правильно ехать на заработки, поэтому выбрали "немецкий концлагерь".
Да уж, давненько такого сюра не было. А я по наивности считал, что риторика о загнивающем Западе с его ипотечным ярмом навсегда в прошлом...
Ладно, шутки в сторону, для сравнения доходов в странах с разным уровнем цен Всемирный банк использует специальный показатель - паритет покупательной способности (ППС). На финансовом форуме, вроде как, это не секрет Полишинеля, но писатели художественных простыней, очевидно, не в курсе. Ниже сравнение Украины и Германии по среднедушевому ВВП по ППС. Комментарии, как говорится, излишни