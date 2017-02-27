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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8390839183928393

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 111
Менше 26,00
9%
10
26,00-26,50
16%
18
26,50-27,00
38%
42
27,00-27,50
20%
22
27,50-28,00
8%
9
28,00-28,50
3%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
6%
7
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 18:52

  sergikkc007 написав:В этом году долларовый ВВП Украины превысит 180 млрд. дол., такое происходило три раза за последние 30 лет, после двух предыдущих раз был девал :)

А моно годы и цифры?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 19:09

  Investor_K написав:
  sergikkc007 написав:В этом году долларовый ВВП Украины превысит 180 млрд. дол., такое происходило три раза за последние 30 лет, после двух предыдущих раз был девал :)

А моно годы и цифры?


2008 - 183 млрд. дол.
2013 - 183 млрд. дол.
2021 - 183 млрд. дол. :)
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 19:15

  ruvex написав:Одно важное уточнение к этой слезной, душетрепещущей драме (шитой белыми нитками).
Почему человечище аккурат через 10 лет или того глядишь раньше не вернулся, когда еще не успел влезть в ипотечное ярмо бундеса?
Он нее тупой??? (риторика)


Та что там один пересичный - 8 миллионов турок, миллион поляков и миллион румын, прочтя такое, в одночасье умоются слезами. Они, дураки, то и не знали, куда правильно ехать на заработки, поэтому выбрали "немецкий концлагерь".

Да уж, давненько такого сюра не было. А я по наивности считал, что риторика о загнивающем Западе с его ипотечным ярмом навсегда в прошлом...

Ладно, шутки в сторону, для сравнения доходов в странах с разным уровнем цен Всемирный банк использует специальный показатель - паритет покупательной способности (ППС). На финансовом форуме, вроде как, это не секрет Полишинеля, но писатели художественных простыней, очевидно, не в курсе. Ниже сравнение Украины и Германии по среднедушевому ВВП по ППС. Комментарии, как говорится, излишни

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zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 19:44

  sergikkc007 написав:
  Investor_K написав:
  sergikkc007 написав:В этом году долларовый ВВП Украины превысит 180 млрд. дол., такое происходило три раза за последние 30 лет, после двух предыдущих раз был девал :)

А моно годы и цифры?


2008 - 183 млрд. дол.
2013 - 183 млрд. дол.
2021 - 183 млрд. дол. :)

"Не треба скігліти, треба браті лопату і годувати свою сім’ю" (Азіров) 8)
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ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 20:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

BIGor написав:
  Faceless написав:
BIGor написав:1) Для покупки в ИБ надо сначала открыть валютный и гривневый счета, потом оформить соответсвующие карты (2 недели времени).
В случае ЕВРО я не стал этого делать для покупки 1-2 раза в год Евро.
2) При перекидывании с одного банка (где доход) в другой где ИБ - получаются очень большие комисии. Намного выгоднее снять с банкомата (да в 8 заходов). Все таки кешлесс экономика у нас очень тупая.


Пункт 1) решается в ряде банков за пару минут не вставая с дивана. Относительно долго разве что открыть первый счёт в банке, иногда даже придётся потратить часик, сходить в отделение, или ждать курьера.
По п. 2) неправда, цена вопроса - от бесплатно и фактически мгновенно (р2р) до порядка часа за СЭП, который тоже или бесплатно или символические пару грн в нормальных банках.
Кешлесс хоть и не полноценный, но уже несколько лет неплохо работает
Впрочем, если ну очень хочется штурмовать банкоматы по полчаса, то такая возможность действительно есть, каждому свое

1) Ваша неправда. 2 недели занимает вся процедура открытия счета и оформления карты в Укргазе.
2) Ваша неправда. Комиссия на перевод средств с Укрсиба на Укргаз - 1% - очень большая сумма как для перевода значительной суммы - потеря в абсолютном выражении очень большая.

По обоим пунктам, выходит, вам нечего возразить, я правду написал, а вы за уши притягиваете замшелый Укргаз, потому что аргументов нет.
Полным полно вариантов бесплатного или почти бесплатного перевода средств, в том же УкрСибе фиксированная комиссиия за сеп, если не самый дешёвый пакет
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 20:46

  Faceless написав:По обоим пунктам, выходит, вам нечего возразить, я правду написал, а вы за уши притягиваете замшелый Укргаз, потому что аргументов нет.
Полным полно вариантов бесплатного или почти бесплатного перевода средств, в том же УкрСибе фиксированная комиссиия за сеп, если не самый дешёвый пакет

Пусть будет по вашему, вы же модератор. Зачем мне что-то доказывать, если удаляете мои сообщения и в итоге последнее слово за вами?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 20:59

  artlife написав:Рынок всё расставит по своим местам. Вам никто ничего не должен. К счастью, социализм с его патернализмом в прошлом. Если у кого-то не получается, значит, он лентяй, неудачник или, просто, занимаетесь чем-то не тем и не вписался в рынок. Благополучие каждого в его собственных руках. Начни с себя и стань успешным.

Цікаві "підручники" читаєте (може, слухаєте в аудіоверсії). Американські, звісно.
В умовному, скажімо, Афганістані з ринком все гаразд. Але щось пішло не так...
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