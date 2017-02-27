Faceless написав:

BIGor написав: 1) Для покупки в ИБ надо сначала открыть валютный и гривневый счета, потом оформить соответсвующие карты (2 недели времени).

В случае ЕВРО я не стал этого делать для покупки 1-2 раза в год Евро.

2) При перекидывании с одного банка (где доход) в другой где ИБ - получаются очень большие комисии. Намного выгоднее снять с банкомата (да в 8 заходов). Все таки кешлесс экономика у нас очень тупая.

Пункт 1) решается в ряде банков за пару минут не вставая с дивана. Относительно долго разве что открыть первый счёт в банке, иногда даже придётся потратить часик, сходить в отделение, или ждать курьера.По п. 2) неправда, цена вопроса - от бесплатно и фактически мгновенно (р2р) до порядка часа за СЭП, который тоже или бесплатно или символические пару грн в нормальных банках.Кешлесс хоть и не полноценный, но уже несколько лет неплохо работаетВпрочем, если ну очень хочется штурмовать банкоматы по полчаса, то такая возможность действительно есть, каждому свое