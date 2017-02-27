ruvex написав:Одно важное уточнение к этой слезной, душетрепещущей драме (шитой белыми нитками). Почему человечище аккурат через 10 лет или того глядишь раньше не вернулся, когда еще не успел влезть в ипотечное ярмо бундеса? Он нее тупой??? (риторика)
Та что там один пересичный - 8 миллионов турок, миллион поляков и миллион румын, прочтя такое, в одночасье умоются слезами. Они, дураки, то и не знали, куда правильно ехать на заработки, поэтому выбрали "немецкий концлагерь".
Да уж, давненько такого сюра не было. А я по наивности считал, что риторика о загнивающем Западе с его ипотечным ярмом навсегда в прошлом...
Ладно, шутки в сторону, для сравнения доходов в странах с разным уровнем цен Всемирный банк использует специальный показатель - паритет покупательной способности (ППС). На финансовом форуме, вроде как, это не секрет Полишинеля, но писатели художественных простыней, очевидно, не в курсе. Ниже сравнение Украины и Германии по среднедушевому ВВП по ППС. Комментарии, как говорится, излишни
BIGor написав:1) Для покупки в ИБ надо сначала открыть валютный и гривневый счета, потом оформить соответсвующие карты (2 недели времени). В случае ЕВРО я не стал этого делать для покупки 1-2 раза в год Евро. 2) При перекидывании с одного банка (где доход) в другой где ИБ - получаются очень большие комисии. Намного выгоднее снять с банкомата (да в 8 заходов). Все таки кешлесс экономика у нас очень тупая.
Пункт 1) решается в ряде банков за пару минут не вставая с дивана. Относительно долго разве что открыть первый счёт в банке, иногда даже придётся потратить часик, сходить в отделение, или ждать курьера. По п. 2) неправда, цена вопроса - от бесплатно и фактически мгновенно (р2р) до порядка часа за СЭП, который тоже или бесплатно или символические пару грн в нормальных банках. Кешлесс хоть и не полноценный, но уже несколько лет неплохо работает Впрочем, если ну очень хочется штурмовать банкоматы по полчаса, то такая возможность действительно есть, каждому свое
1) Ваша неправда. 2 недели занимает вся процедура открытия счета и оформления карты в Укргазе. 2) Ваша неправда. Комиссия на перевод средств с Укрсиба на Укргаз - 1% - очень большая сумма как для перевода значительной суммы - потеря в абсолютном выражении очень большая.
По обоим пунктам, выходит, вам нечего возразить, я правду написал, а вы за уши притягиваете замшелый Укргаз, потому что аргументов нет. Полным полно вариантов бесплатного или почти бесплатного перевода средств, в том же УкрСибе фиксированная комиссиия за сеп, если не самый дешёвый пакет
Faceless написав:По обоим пунктам, выходит, вам нечего возразить, я правду написал, а вы за уши притягиваете замшелый Укргаз, потому что аргументов нет. Полным полно вариантов бесплатного или почти бесплатного перевода средств, в том же УкрСибе фиксированная комиссиия за сеп, если не самый дешёвый пакет
Пусть будет по вашему, вы же модератор. Зачем мне что-то доказывать, если удаляете мои сообщения и в итоге последнее слово за вами?
artlife написав:Рынок всё расставит по своим местам. Вам никто ничего не должен. К счастью, социализм с его патернализмом в прошлом. Если у кого-то не получается, значит, он лентяй, неудачник или, просто, занимаетесь чем-то не тем и не вписался в рынок. Благополучие каждого в его собственных руках. Начни с себя и стань успешным.
Цікаві "підручники" читаєте (може, слухаєте в аудіоверсії). Американські, звісно. В умовному, скажімо, Афганістані з ринком все гаразд. Але щось пішло не так...
Faceless написав:По обоим пунктам, выходит, вам нечего возразить, я правду написал, а вы за уши притягиваете замшелый Укргаз, потому что аргументов нет. Полным полно вариантов бесплатного или почти бесплатного перевода средств, в том же УкрСибе фиксированная комиссиия за сеп, если не самый дешёвый пакет
Пусть будет по вашему, вы же модератор. Зачем мне что-то доказывать, если удаляете мои сообщения и в итоге последнее слово за вами?
Хорошая иллюстрации вашего вранья по всем пунктам. Ведь никто ничего не удалял, вы просто этим прикрываете свое невежество