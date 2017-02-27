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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8391839283938394

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 112
Менше 26,00
9%
10
26,00-26,50
16%
18
26,50-27,00
38%
43
27,00-27,50
20%
22
27,50-28,00
8%
9
28,00-28,50
3%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
6%
7
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 08:29

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Faceless написав:По обоим пунктам, выходит, вам нечего возразить, я правду написал, а вы за уши притягиваете замшелый Укргаз, потому что аргументов нет.
Полным полно вариантов бесплатного или почти бесплатного перевода средств, в том же УкрСибе фиксированная комиссиия за сеп, если не самый дешёвый пакет

Пусть будет по вашему, вы же модератор. Зачем мне что-то доказывать, если удаляете мои сообщения и в итоге последнее слово за вами?
Хорошая иллюстрации вашего вранья по всем пунктам. Ведь никто ничего не удалял, вы просто этим прикрываете свое невежество

Постоянно удаляете мои сообщения пользуясь привилегией модератора, так как часто оказываетесь неправы.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 08:30

  juristkostya написав:
  BIGor написав: Все таки кешлесс экономика у нас очень тупая.

У нас очень низкие комиссии и огромные возможности интернет-банкинга для физиков.

1% - это низкая комиссия? А если на больших суммах?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 08:55

  BIGor написав:1% - это низкая комиссия? А если на больших суммах?


А Вы думаете дёшево пару байт в базе обновить? :)
Цитрин
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 09:08

  BIGor написав:Я лучше знаю какие комиссии у моего банка за Вас, так что не надо тут калякать о своем невежестве. Комиссия на перевод с Укрсибовской карты на карту Укргаза - 1%. Вы можете все что хочете придумывать о всяких 0% или 1 грн. (мир фейслесса все-таки) но реальность - она другая.

Не знаю, что у Вас за карта, но я всегда отправлял СЭП с Укрсиба бесплатно.

7.4.3 На рахунки, відкриті в інших банках:
Зображення

https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... ariffs.pdf

С Укргазбанка тоже СЭП бесплатный, с Альфы бесплатный СЭП (и р2р, если тянуть с Альфы другим банком), с ПУМБа р2р бесплатный, с Моно и Форварда СЭП и р2р бесплатные. Это я написал навскидку, есть ещё куча банков и разных дорожек для бесплатного перевода денег.
Striker
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