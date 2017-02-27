Faceless написав:По обоим пунктам, выходит, вам нечего возразить, я правду написал, а вы за уши притягиваете замшелый Укргаз, потому что аргументов нет. Полным полно вариантов бесплатного или почти бесплатного перевода средств, в том же УкрСибе фиксированная комиссиия за сеп, если не самый дешёвый пакет
Пусть будет по вашему, вы же модератор. Зачем мне что-то доказывать, если удаляете мои сообщения и в итоге последнее слово за вами?
Хорошая иллюстрации вашего вранья по всем пунктам. Ведь никто ничего не удалял, вы просто этим прикрываете свое невежество
Постоянно удаляете мои сообщения пользуясь привилегией модератора, так как часто оказываетесь неправы.
BIGor написав:Я лучше знаю какие комиссии у моего банка за Вас, так что не надо тут калякать о своем невежестве. Комиссия на перевод с Укрсибовской карты на карту Укргаза - 1%. Вы можете все что хочете придумывать о всяких 0% или 1 грн. (мир фейслесса все-таки) но реальность - она другая.
Не знаю, что у Вас за карта, но я всегда отправлял СЭП с Укрсиба бесплатно.
С Укргазбанка тоже СЭП бесплатный, с Альфы бесплатный СЭП (и р2р, если тянуть с Альфы другим банком), с ПУМБа р2р бесплатный, с Моно и Форварда СЭП и р2р бесплатные. Это я написал навскидку, есть ещё куча банков и разных дорожек для бесплатного перевода денег.