BIGor написав:1) Для покупки в ИБ надо сначала открыть валютный и гривневый счета, потом оформить соответсвующие карты (2 недели времени). В случае ЕВРО я не стал этого делать для покупки 1-2 раза в год Евро. 2) При перекидывании с одного банка (где доход) в другой где ИБ - получаются очень большие комисии. Намного выгоднее снять с банкомата (да в 8 заходов). Все таки кешлесс экономика у нас очень тупая.
Пункт 1) решается в ряде банков за пару минут не вставая с дивана. Относительно долго разве что открыть первый счёт в банке, иногда даже придётся потратить часик, сходить в отделение, или ждать курьера. По п. 2) неправда, цена вопроса - от бесплатно и фактически мгновенно (р2р) до порядка часа за СЭП, который тоже или бесплатно или символические пару грн в нормальных банках. Кешлесс хоть и не полноценный, но уже несколько лет неплохо работает Впрочем, если ну очень хочется штурмовать банкоматы по полчаса, то такая возможность действительно есть, каждому свое
1) Ваша неправда. 2 недели занимает вся процедура открытия счета и оформления карты в Укргазе. 2) Ваша неправда. Комиссия на перевод средств с Укрсиба на Укргаз - 1% - очень большая сумма как для перевода значительной суммы - потеря в абсолютном выражении очень большая.
По обоим пунктам, выходит, вам нечего возразить, я правду написал, а вы за уши притягиваете замшелый Укргаз, потому что аргументов нет. Полным полно вариантов бесплатного или почти бесплатного перевода средств, в том же УкрСибе фиксированная комиссиия за сеп, если не самый дешёвый пакет
Faceless написав:По обоим пунктам, выходит, вам нечего возразить, я правду написал, а вы за уши притягиваете замшелый Укргаз, потому что аргументов нет. Полным полно вариантов бесплатного или почти бесплатного перевода средств, в том же УкрСибе фиксированная комиссиия за сеп, если не самый дешёвый пакет
Пусть будет по вашему, вы же модератор. Зачем мне что-то доказывать, если удаляете мои сообщения и в итоге последнее слово за вами?
artlife написав:Рынок всё расставит по своим местам. Вам никто ничего не должен. К счастью, социализм с его патернализмом в прошлом. Если у кого-то не получается, значит, он лентяй, неудачник или, просто, занимаетесь чем-то не тем и не вписался в рынок. Благополучие каждого в его собственных руках. Начни с себя и стань успешным.
Цікаві "підручники" читаєте (може, слухаєте в аудіоверсії). Американські, звісно. В умовному, скажімо, Афганістані з ринком все гаразд. Але щось пішло не так...
Faceless написав:По обоим пунктам, выходит, вам нечего возразить, я правду написал, а вы за уши притягиваете замшелый Укргаз, потому что аргументов нет. Полным полно вариантов бесплатного или почти бесплатного перевода средств, в том же УкрСибе фиксированная комиссиия за сеп, если не самый дешёвый пакет
Пусть будет по вашему, вы же модератор. Зачем мне что-то доказывать, если удаляете мои сообщения и в итоге последнее слово за вами?
Хорошая иллюстрации вашего вранья по всем пунктам. Ведь никто ничего не удалял, вы просто этим прикрываете свое невежество
Faceless написав:По обоим пунктам, выходит, вам нечего возразить, я правду написал, а вы за уши притягиваете замшелый Укргаз, потому что аргументов нет. Полным полно вариантов бесплатного или почти бесплатного перевода средств, в том же УкрСибе фиксированная комиссиия за сеп, если не самый дешёвый пакет
Пусть будет по вашему, вы же модератор. Зачем мне что-то доказывать, если удаляете мои сообщения и в итоге последнее слово за вами?
Хорошая иллюстрации вашего вранья по всем пунктам. Ведь никто ничего не удалял, вы просто этим прикрываете свое невежество
Я лучше знаю какие комиссии у моего банка за Вас, так что не надо тут калякать о своем невежестве. Комиссия на перевод с Укрсибовской карты на карту Укргаза - 1%. Вы можете все что хочете придумывать о всяких 0% или 1 грн. (мир фейслесса все-таки) но реальность - она другая.
Faceless написав:По обоим пунктам, выходит, вам нечего возразить, я правду написал, а вы за уши притягиваете замшелый Укргаз, потому что аргументов нет. Полным полно вариантов бесплатного или почти бесплатного перевода средств, в том же УкрСибе фиксированная комиссиия за сеп, если не самый дешёвый пакет
Пусть будет по вашему, вы же модератор. Зачем мне что-то доказывать, если удаляете мои сообщения и в итоге последнее слово за вами?
Хорошая иллюстрации вашего вранья по всем пунктам. Ведь никто ничего не удалял, вы просто этим прикрываете свое невежество
Постоянно удаляете мои сообщения пользуясь привилегией модератора, так как часто оказываетесь неправы.
BIGor написав:Я лучше знаю какие комиссии у моего банка за Вас, так что не надо тут калякать о своем невежестве. Комиссия на перевод с Укрсибовской карты на карту Укргаза - 1%. Вы можете все что хочете придумывать о всяких 0% или 1 грн. (мир фейслесса все-таки) но реальность - она другая.
Не знаю, что у Вас за карта и как Вы нею пользуетесь, но я всегда отправлял СЭП с Укрсиба бесплатно.
Если же Вы отправляете через р2р, то о чём тогда говорить, если Вы не можете изучить тарифы банка, которым пользуетесь.
С Укргазбанка тоже СЭП бесплатный, с Альфы бесплатный СЭП (и р2р, если тянуть с Альфы другим банком), с ПУМБа р2р бесплатный, с Моно и Форварда СЭП и р2р бесплатные. Это я написал навскидку, есть ещё куча банков и разных дорожек для бесплатного перевода денег.
Может к Faceless и есть к чему придраться, но в данном случае в этом вопросе он абсолютно прав и Ваше негодование выглядит немного нелепо.
BIGor написав:Я лучше знаю какие комиссии у моего банка за Вас, так что не надо тут калякать о своем невежестве. Комиссия на перевод с Укрсибовской карты на карту Укргаза - 1%. Вы можете все что хочете придумывать о всяких 0% или 1 грн. (мир фейслесса все-таки) но реальность - она другая.
Faceless, таки, правий. Ви просто не хочете уважно прочитати його повідомлення. Ви абсолютно праві, щодо комісії в 1% при переказі з картки на картку, але ж це не єдиний спосіб перерахування між банками, про що він Вам і пише.
Faceless написав:Полным полно вариантов бесплатного или почти бесплатного перевода средств, в том же УкрСибе фиксированная комиссиия за сеп, если не самый дешёвый пакет
BIGor
Зайдіть в UKRSIB Online, в меню "Всі послуги" (зверху зліва) оберіть "Платежі та перекази", далі вкладку "На рахунок", далі "На рахунок в інший банк", там потрібно ввести реквізити Вашого рахунку в Укргазбанку (IBAN, свої ПІБ, ІПН, в призначенні платежу вкажіть "Переказ на власний рахунок в іншому банку"). Варість платежу - колись була 3-4-5-7 гривень, залежно від рівня пакету. Зараз, здається, в усіх пакетах СЕП взагалі безкоштовний.
Якщо ви говорите про значні суми, то є нюанс, з яким я стикнувся минулого тижня - ліміт на СЕП перекази в моєму пакеті - 500 тис грн. на день і 1 млн. грн. на місяць. Якщо потрібно переказати більше, то потрібно йти в касу, і робити переказ платіжкою (від 0.7% до 0.2% від суми переказу).
Також потрібно розуміти різницю між P2P і СЕП: (1) платіж не миттєвий - хоча в більшості випадків займає до 2 годин, (2) платежі не проводяться в позаробочий час та у вихідні. Це може стати обмеженням, якщо метою є валютні спекуляції, коли кожна хвилина важлива. Але з Вашої історії про купівлю Євро 1-2 рази на рік, так не виглядає. Тому, думаю, загалом робочий варіант для Вас.