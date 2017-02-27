BIGor написав:Я лучше знаю какие комиссии у моего банка за Вас, так что не надо тут калякать о своем невежестве. Комиссия на перевод с Укрсибовской карты на карту Укргаза - 1%. Вы можете все что хочете придумывать о всяких 0% или 1 грн. (мир фейслесса все-таки) но реальность - она другая.
Faceless, таки, правий. Ви просто не хочете уважно прочитати його повідомлення. Ви абсолютно праві, щодо комісії в 1% при переказі з картки на картку, але ж це не єдиний спосіб перерахування між банками, про що він Вам і пише.
Faceless написав:Полным полно вариантов бесплатного или почти бесплатного перевода средств, в том же УкрСибе фиксированная комиссиия за сеп, если не самый дешёвый пакет
BIGor
Зайдіть в UKRSIB Online, в меню "Всі послуги" (зверху зліва) оберіть "Платежі та перекази", далі вкладку "На рахунок", далі "На рахунок в інший банк", там потрібно ввести реквізити Вашого рахунку в Укргазбанку (IBAN, свої ПІБ, ІПН, в призначенні платежу вкажіть "Переказ на власний рахунок в іншому банку"). Варість платежу - колись була 3-4-5-7 гривень, залежно від рівня пакету. Зараз, здається, в усіх пакетах СЕП взагалі безкоштовний.
Якщо ви говорите про значні суми, то є нюанс, з яким я стикнувся минулого тижня - ліміт на СЕП перекази в моєму пакеті - 500 тис грн. на день і 1 млн. грн. на місяць. Якщо потрібно переказати більше, то потрібно йти в касу, і робити переказ платіжкою (від 0.7% до 0.2% від суми переказу).
Також потрібно розуміти різницю між P2P і СЕП: (1) платіж не миттєвий - хоча в більшості випадків займає до 2 годин, (2) платежі не проводяться в позаробочий час та у вихідні. Це може стати обмеженням, якщо метою є валютні спекуляції, коли кожна хвилина важлива. Але з Вашої історії про купівлю Євро 1-2 рази на рік, так не виглядає. Тому, думаю, загалом робочий варіант для Вас.
вот это Петя с Лерой курс бакса вверх загнали так, что даже спустя 6 лет курс бакса вниз идёт. Когда следующая девальвация гривны будет? А она будет. Или всё таки не будет? Банкиры в укрепление бакса уже не играют? Народ научен? Теперь только в укрепление гривны банкиры играют? Пора бы курсу уже па30 давно быть. А его нет и нет.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 17 жов, 2021 10:23, всього редагувалось 3 разів.
zРадио написав:В продолжение, опубликованы данные по инфляции в США за сентябрь - плато 5,4% г/г с июня. Отдельно продуктовая - 4,6% против нашей 14,3%, энергетическая - 24,8% против нашей 25,1%. Инфляция без учета еды и энергии - 4%, нашего аналога, увы, нет, но, уверен, вы признаете, что переоценили фактор б/у транспорта, взлет в цене которого не оказывает материального влияния на общий уровень цен.
Очевидно так же, что никакой гиперинфляции доллар не подвержен даже в условиях спекулятивных цен на сырье, которое сегодня на биржах пампят, а завтра будут дампить. Люди, избавляющиеся от дешевой валюты в порыве эмоций без нужды и цели, будут наказаны, пополняя в будущем сбережения дорогой валютой
Расплачивается, как всегда, конечный потребитель. Цены подскочили абсолютно на все. За год бензин подорожал на 42 процента, подержанные автомобили – на 24,4, телевизоры – на 12,7, мебель – на 11,2, мясо, рыба, птица и яйца – на 10,5 процента. Американцы могут остаться на Рождество без подарков и елочных украшений: они заказали и оплатили товар, но нет никакой гарантии, что получат его вовремя.
За посиланням прикольні фото/відео порожніх полиць в Волмарті. Нагадаю, що при капіталізмі дефіциту не буває. Ціни просто зростуть значно...
Ще додам, що в Україні значна частина продуктової інфляції викликана неврожаєм минулого року, а в США монетарні чинники (роздача Байденом готівки) матимуть ефект восени, власне те, що ми лише зараз почали спостерігати, але це ще не потрапило в статистику... Про енергетичину інфляцію - ціна нафти зросла однаково (в доларі, але в гривні ціна палива зросла менше), тільки в США нафта - це 1/3 первинного споживання енергії, а в Україні лише 15%. Натомість на 1/3 первинної генерації в Україні (АЕС + ГЕС + ВДЕ) ціна не змінилася.
Висновок простий - на інфляцію будемо дивитися навесні.
Расплачивается, как всегда, конечный потребитель. Цены подскочили абсолютно на все. За год бензин подорожал на 42 процента, подержанные автомобили – на 24,4, телевизоры – на 12,7, мебель – на 11,2, мясо, рыба, птица и яйца – на 10,5 процента. Американцы могут остаться на Рождество без подарков и елочных украшений: они заказали и оплатили товар, но нет никакой гарантии, что получат его вовремя.
За посиланням прикольні фото/відео порожніх полиць в Волмарті. Нагадаю, що при капіталізмі дефіциту не буває. Ціни просто зростуть значно...
Журналисты любят все "жареное" - другое значительно хуже продается. Поэтому по нескольким фотографиям пустых полок я бы не рискнул делать общие выводы. При товарном дефиците снижаются объемы продаж, но в статистике этого нет, соответственно, явление несистемное
Denik написав:Ще додам, що в Україні значна частина продуктової інфляції викликана неврожаєм минулого року
Это легко опровергается - рекордный урожай зерновых маркетингового 2021-2022 гг года уже собран, но цены на него внутри страны не снижаются, а растут, причем с более высокой скоростью с сентября.
Нет, основная причина нашей инфляции - это дорожающее сырье на мировом рынке, частью которого мы являемся. А уже причиной его инфляции является американский печатный станок
Denik написав: а в США монетарні чинники (роздача Байденом готівки) матимуть ефект восени, власне те, що ми лише зараз почали спостерігати, але це ще не потрапило в статистику...
Нелогично, если вспомнить, что последняя раздача налички американцам была еще зимой
Denik написав:Про енергетичину інфляцію - ціна нафти зросла однаково (в доларі, але в гривні ціна палива зросла менше), тільки в США нафта - це 1/3 первинного споживання енергії, а в Україні лише 15%. Натомість на 1/3 первинної генерації в Україні (АЕС + ГЕС + ВДЕ) ціна не змінилася.
Какая проблема посмотреть цифры? Инфляция электроэнергии у нас - 37% потребительская и 59% промышленная
Denik написав:За посиланням прикольні фото/відео порожніх полиць в Волмарті. Нагадаю, що при капіталізмі дефіциту не буває. Ціни просто зростуть значно...
Прочитал подзаголовок по ссылке и дальше не стал. Очень похоже на фейк. Фотки, скорее всего, времен начала пандемии, когда на панике выгребли все, а склады не успевали отгружать новый товар. Проблема тогда была не в недостатке транспорта.
По моим сведениям, рынок автоперевозок хоть и слегка перегрет, но цены держатся примерно на одном уровне уже несколько месяцев - от 2 до 4 долларов за милю. Это не похоже на острый дефицит транспорта. Ну и свежие видео из Уолмарта в сети появляются регулярно. Ощущается только некоторый дефицит товаров, завязанных на электронику, в основном, вне бытовой сферы и вне крупных сетей.
ЗЫ Нет у их армии возможности обеспечить грузоперевозки. Армия для перевозки собственных грузов заказывает гражданские траки с рынка.
Ще б хотів від Вас почитати коментар стосовно нижче написаного, так як саме Ви згадали цю стару задачку про шапки і натякнули, що мовляв, торгаш буде і так в плюсі, навіть, якщо наступний товар(шапку) він купить дорожче, ніж продав....
Успіх написав:На цій гілці була дана стара задача про шапки - мовляв, купив шапку за 5, продав - за 6, купив наступну шапку по 7(бо вже подорожчала, і то подорожчала на більшу суму, ніж попередню продав), але продав її за 8(і так далі) - і мовляв, все одно ти залишаєшся в плюсах!
А я кажу, що в реальності - все набагато складніше/не все так просто!!!
А реальність - така: Для повноти картини, беремо звичайного/пересічного торгаша з якимось непродовольчим товаром(куртками він торгує, чи посудом, чи ще чимось не шалено ходовим/привіт продуктам/ - не важливо) і оцінемо його загальний товар в 100 шапок! Тепер(в реальності/на практиці) буде так: - купив 100 шапок по 5 (почав свій бізнес) - в місяць, в середньому, нехай наш умовний торгаш продає 50 шапок по 6 (коли трошки менше, коли трошки більше - але в середньому - 50) - решта - постійний залишок. - тобто, при стабільності, кожен місяць продається 50 шапок по 6, а закупляються по 5. - тепер, згадуємо нашу "стару" задачу і уявляємо, що тепер в Україні і в нашого умовного торгаша, пішла нестабільність/зростання цін, як в тій "старій" задачі - тепер, купив наш торгаш 50 шапок вже не по 5, а аж по 7( дорожче, ніж продавав) - і тут нам "стара" задача каже - не біда!- продасть 50 шапок по 8 і все буде в шоколаді/в плюсах! - а в РЕАЛЬНОСТІ - хрін то правда!)) - в РЕАЛЬНОСТІ - продасть максимум 30 шапок/міс. по 8 (так як народ не поспішає купляти здорожчаний товар, який ще вчора/тиждень тому був дешевший), а 20 шапок - зависне(ще більший залишок товару буде в торгаша) - далі - цікавіше)) - наш торгаш закупляє 30 шапок по 9, а продає лише 20 шапок по 10 ( знову ж таки - це в кращому випадку, а в реальності - ще менше) - ну і далі йде "бовтанка"/стагнація)) - продає наш торгаш +/- тих же 20 шапок/місяць...(навіть, якщо ще ціни трохи зростають, то наш торгаш вже ставить +2, а не +1, як раніше) АЛЕ!!! У всі ці місяці від початку "тупої" торгівлі, наш торгаш має сплачувати податки, оренду (швидше - теж здорожчану), продукти/комуналь - теж подорожчанні! То як тут, в сучасній задачі/реаліях - наш торгаш в плюсах, чи таки в мінусах???!
Сибарит написав:Прочитал подзаголовок по ссылке и дальше не стал. Очень похоже на фейк. Фотки, скорее всего, времен начала пандемии, когда на панике выгребли все, а склады не успевали отгружать новый товар. Проблема тогда была не в недостатке транспорта.
По моим сведениям, рынок автоперевозок хоть и слегка перегрет, но цены держатся примерно на одном уровне уже несколько месяцев - от 2 до 4 долларов за милю. Это не похоже на острый дефицит транспорта. Ну и свежие видео из Уолмарта в сети появляются регулярно. Ощущается только некоторый дефицит товаров, завязанных на электронику, в основном, вне бытовой сферы и вне крупных сетей.
Там даже профицит - объемы перевозок до сих пор не вышли на докризисный уровень.
От реальности сейчас оторван лишь спекулятивный рынок. Временно оторван, не устану повторять. В потреблении же никакого ажиотажа нет и близко. Именно поэтому CPI значительно отстает от PPI - конечные производители не могут поднять цены адекватно росту себестоимости, поскольку обвалят продажи
Когда очередная девальвация гривны (до 30)? Имхо гривна переоцена и намного. Средняя ЗП в Украине перевалила 500$ Я удивляюсь, как мы раньше жили (в период с 1990 по 2004 год) на 40$ в месяц? Помню в тот период одни брюки на шесть лет. Да и в продаже приличных вещей не было. 14 лет слито из жизни. "Спасибо" нашим тогдашним правителям за нашу "роскошную" жизнь. А вы знаете, что так называемая "пенсионная реформа" уменьшает размер пенсии намного, так как берётся для расчёта пенсии средняя ЗП по Украине за последние 3 года. А это намного уменьшает размер пенсии. А раньше, до этой реформы, бралась к расчёту зарплата за последний год. "Спасибо" за это особое депутатам Рады прошлого созыва. Последнюю информацию гарантирую вы не знали и не осознавали. Не оформляйте пенсию как это только возможно! Индиксации пенсий не поправит вам ситуацию. При равных прочих условиях (страховой стаж и зарплатный коэффициент) человек вышедший на пенсию на один год позже получит пенсию гораздо большую, чем человек вышедший на пенсию на год раньше. Вы этого не знали. Плюсуйте мне за мой лайфхак. Я вам открыл глаза на несправедливость, о которой все умалчивают, не до конца понимают и осознают. Вы намного будете больше получать пенсию (на 20 - 30% !!Ё!!!), если на год позже выйдете на пенсию. Так что плюсуйте. Ценность моего сообщения вы даже не сможете сейчас осознать.