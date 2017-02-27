вот это Петя с Лерой курс бакса вверх загнали так, что даже спустя 6 лет курс бакса вниз идёт. Когда следующая девальвация гривны будет? А она будет. Или всё таки не будет? Банкиры в укрепление бакса уже не играют? Народ научен? Теперь только в укрепление гривны банкиры играют? Пора бы курсу уже па30 давно быть. А его нет и нет.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 17 жов, 2021 10:23, всього редагувалось 3 разів.
zРадио написав:В продолжение, опубликованы данные по инфляции в США за сентябрь - плато 5,4% г/г с июня. Отдельно продуктовая - 4,6% против нашей 14,3%, энергетическая - 24,8% против нашей 25,1%. Инфляция без учета еды и энергии - 4%, нашего аналога, увы, нет, но, уверен, вы признаете, что переоценили фактор б/у транспорта, взлет в цене которого не оказывает материального влияния на общий уровень цен.
Очевидно так же, что никакой гиперинфляции доллар не подвержен даже в условиях спекулятивных цен на сырье, которое сегодня на биржах пампят, а завтра будут дампить. Люди, избавляющиеся от дешевой валюты в порыве эмоций без нужды и цели, будут наказаны, пополняя в будущем сбережения дорогой валютой
Расплачивается, как всегда, конечный потребитель. Цены подскочили абсолютно на все. За год бензин подорожал на 42 процента, подержанные автомобили – на 24,4, телевизоры – на 12,7, мебель – на 11,2, мясо, рыба, птица и яйца – на 10,5 процента. Американцы могут остаться на Рождество без подарков и елочных украшений: они заказали и оплатили товар, но нет никакой гарантии, что получат его вовремя.
За посиланням прикольні фото/відео порожніх полиць в Волмарті. Нагадаю, що при капіталізмі дефіциту не буває. Ціни просто зростуть значно...
Ще додам, що в Україні значна частина продуктової інфляції викликана неврожаєм минулого року, а в США монетарні чинники (роздача Байденом готівки) матимуть ефект восени, власне те, що ми лише зараз почали спостерігати, але це ще не потрапило в статистику... Про енергетичину інфляцію - ціна нафти зросла однаково (в доларі, але в гривні ціна палива зросла менше), тільки в США нафта - це 1/3 первинного споживання енергії, а в Україні лише 15%. Натомість на 1/3 первинної генерації в Україні (АЕС + ГЕС + ВДЕ) ціна не змінилася.
Висновок простий - на інфляцію будемо дивитися навесні.
Расплачивается, как всегда, конечный потребитель. Цены подскочили абсолютно на все. За год бензин подорожал на 42 процента, подержанные автомобили – на 24,4, телевизоры – на 12,7, мебель – на 11,2, мясо, рыба, птица и яйца – на 10,5 процента. Американцы могут остаться на Рождество без подарков и елочных украшений: они заказали и оплатили товар, но нет никакой гарантии, что получат его вовремя.
За посиланням прикольні фото/відео порожніх полиць в Волмарті. Нагадаю, що при капіталізмі дефіциту не буває. Ціни просто зростуть значно...
Журналисты любят все "жареное" - другое значительно хуже продается. Поэтому по нескольким фотографиям пустых полок я бы не рискнул делать общие выводы. При товарном дефиците снижаются объемы продаж, но в статистике этого нет, соответственно, явление несистемное
Denik написав:Ще додам, що в Україні значна частина продуктової інфляції викликана неврожаєм минулого року
Это легко опровергается - рекордный урожай зерновых маркетингового 2021-2022 гг года уже собран, но цены на него внутри страны не снижаются, а растут, причем с более высокой скоростью с сентября.
Нет, основная причина нашей инфляции - это дорожающее сырье на мировом рынке, частью которого мы являемся. А уже причиной его инфляции является американский печатный станок
Denik написав: а в США монетарні чинники (роздача Байденом готівки) матимуть ефект восени, власне те, що ми лише зараз почали спостерігати, але це ще не потрапило в статистику...
Нелогично, если вспомнить, что последняя раздача налички американцам была еще зимой
Denik написав:Про енергетичину інфляцію - ціна нафти зросла однаково (в доларі, але в гривні ціна палива зросла менше), тільки в США нафта - це 1/3 первинного споживання енергії, а в Україні лише 15%. Натомість на 1/3 первинної генерації в Україні (АЕС + ГЕС + ВДЕ) ціна не змінилася.
Какая проблема посмотреть цифры? Инфляция электроэнергии у нас - 37% потребительская и 59% промышленная
Denik написав:За посиланням прикольні фото/відео порожніх полиць в Волмарті. Нагадаю, що при капіталізмі дефіциту не буває. Ціни просто зростуть значно...
Прочитал подзаголовок по ссылке и дальше не стал. Очень похоже на фейк. Фотки, скорее всего, времен начала пандемии, когда на панике выгребли все, а склады не успевали отгружать новый товар. Проблема тогда была не в недостатке транспорта.
По моим сведениям, рынок автоперевозок хоть и слегка перегрет, но цены держатся примерно на одном уровне уже несколько месяцев - от 2 до 4 долларов за милю. Это не похоже на острый дефицит транспорта. Ну и свежие видео из Уолмарта в сети появляются регулярно. Ощущается только некоторый дефицит товаров, завязанных на электронику, в основном, вне бытовой сферы и вне крупных сетей.
ЗЫ Нет у их армии возможности обеспечить грузоперевозки. Армия для перевозки собственных грузов заказывает гражданские траки с рынка.
Сибарит написав:Прочитал подзаголовок по ссылке и дальше не стал. Очень похоже на фейк. Фотки, скорее всего, времен начала пандемии, когда на панике выгребли все, а склады не успевали отгружать новый товар. Проблема тогда была не в недостатке транспорта.
По моим сведениям, рынок автоперевозок хоть и слегка перегрет, но цены держатся примерно на одном уровне уже несколько месяцев - от 2 до 4 долларов за милю. Это не похоже на острый дефицит транспорта. Ну и свежие видео из Уолмарта в сети появляются регулярно. Ощущается только некоторый дефицит товаров, завязанных на электронику, в основном, вне бытовой сферы и вне крупных сетей.
Там даже профицит - объемы перевозок до сих пор не вышли на докризисный уровень.
От реальности сейчас оторван лишь спекулятивный рынок. Временно оторван, не устану повторять. В потреблении же никакого ажиотажа нет и близко. Именно поэтому CPI значительно отстает от PPI - конечные производители не могут поднять цены адекватно росту себестоимости, поскольку обвалят продажи
BIGor написав:1) Для покупки в ИБ надо сначала открыть валютный и гривневый счета, потом оформить соответсвующие карты (2 недели времени).
Открывается за час, максимум 1,5 (если попасть на тупого экономиста)
BIGor написав:2) При перекидывании с одного банка (где доход) в другой где ИБ - получаются очень большие комисии. Намного выгоднее снять с банкомата (да в 8 заходов). Все таки кешлесс экономика у нас очень тупая.
Перевод с помощью СЭП - без комиссий (в большинстве случаев) и за час деньги в нужном банке. Бывают исключения. "Вы просто не умеете их готовить". Поверьте, это легче, чем кажется на первый взгляд.