Додано: Нед 17 жов, 2021 11:22

Denik написав: За посиланням прикольні фото/відео порожніх полиць в Волмарті. Нагадаю, що при капіталізмі дефіциту не буває. Ціни просто зростуть значно... За посиланням прикольні фото/відео порожніх полиць в Волмарті. Нагадаю, що при капіталізмі дефіциту не буває. Ціни просто зростуть значно...

Прочитал подзаголовок по ссылке и дальше не стал.Очень похоже на фейк.Фотки, скорее всего, времен начала пандемии, когда на панике выгребли все, а склады не успевали отгружать новый товар. Проблема тогда была не в недостатке транспорта.По моим сведениям, рынок автоперевозок хоть и слегка перегрет, но цены держатся примерно на одном уровне уже несколько месяцев - от 2 до 4 долларов за милю. Это не похоже на острый дефицит транспорта. Ну и свежие видео из Уолмарта в сети появляются регулярно.Ощущается только некоторый дефицит товаров, завязанных на электронику, в основном, вне бытовой сферы и вне крупных сетей.ЗЫ Нет у их армии возможности обеспечить грузоперевозки. Армия для перевозки собственных грузов заказывает гражданские траки с рынка.