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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8390839183928393

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 112
Менше 26,00
9%
10
26,00-26,50
16%
18
26,50-27,00
38%
43
27,00-27,50
20%
22
27,50-28,00
8%
9
28,00-28,50
3%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
6%
7
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 09:45

Дякую за пояснення, буду пробувати.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 10:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

вот это Петя с Лерой курс бакса вверх загнали так, что даже спустя 6 лет курс бакса вниз идёт.
Когда следующая девальвация гривны будет?
А она будет.
Или всё таки не будет?
Банкиры в укрепление бакса уже не играют?
Народ научен?
Теперь только в укрепление гривны банкиры играют?
Пора бы курсу уже па30 давно быть.
А его нет и нет.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 17 жов, 2021 10:23, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 10:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:В продолжение, опубликованы данные по инфляции в США за сентябрь - плато 5,4% г/г с июня. Отдельно продуктовая - 4,6% против нашей 14,3%, энергетическая - 24,8% против нашей 25,1%. Инфляция без учета еды и энергии - 4%, нашего аналога, увы, нет, но, уверен, вы признаете, что переоценили фактор б/у транспорта, взлет в цене которого не оказывает материального влияния на общий уровень цен.

Очевидно так же, что никакой гиперинфляции доллар не подвержен даже в условиях спекулятивных цен на сырье, которое сегодня на биржах пампят, а завтра будут дампить. Люди, избавляющиеся от дешевой валюты в порыве эмоций без нужды и цели, будут наказаны, пополняя в будущем сбережения дорогой валютой

https://www.svoboda.org/a/rozhdestvo-be ... 10962.html
Расплачивается, как всегда, конечный потребитель. Цены подскочили абсолютно на все. За год бензин подорожал на 42 процента, подержанные автомобили – на 24,4, телевизоры – на 12,7, мебель – на 11,2, мясо, рыба, птица и яйца – на 10,5 процента. Американцы могут остаться на Рождество без подарков и елочных украшений: они заказали и оплатили товар, но нет никакой гарантии, что получат его вовремя.

За посиланням прикольні фото/відео порожніх полиць в Волмарті. Нагадаю, що при капіталізмі дефіциту не буває. Ціни просто зростуть значно...

Ще додам, що в Україні значна частина продуктової інфляції викликана неврожаєм минулого року, а в США монетарні чинники (роздача Байденом готівки) матимуть ефект восени, власне те, що ми лише зараз почали спостерігати, але це ще не потрапило в статистику...
Про енергетичину інфляцію - ціна нафти зросла однаково (в доларі, але в гривні ціна палива зросла менше), тільки в США нафта - це 1/3 первинного споживання енергії, а в Україні лише 15%. Натомість на 1/3 первинної генерації в Україні (АЕС + ГЕС + ВДЕ) ціна не змінилася.

Висновок простий - на інфляцію будемо дивитися навесні.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 10:28

  Denik написав:Ще додам, що в Україні значна частина продуктової інфляції викликана неврожаєм минулого року


Думаю уровень урожая тут ни при чём. На мой взгляд высокий уровень инфляции обусловлен ростом минималки, налогов и цены газа.

  Denik написав:Висновок простий - на інфляцію будемо дивитися навесні.


да, похоже уже готовят новое повышение зарплат...
Востаннє редагувалось Цитрин в Нед 17 жов, 2021 10:31, всього редагувалось 2 разів.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 10:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Запрошую всіх взяти участь в щоквартальному конкурсі прогнозів курсу на ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
(правила на першій сторінці теми)
Взяти участь у конкурсі можна з будь-якого етапу

Прогнози на 31.10 приймаються до кінця дня 17.10
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 10:59

  Denik написав:
Расплачивается, как всегда, конечный потребитель. Цены подскочили абсолютно на все. За год бензин подорожал на 42 процента, подержанные автомобили – на 24,4, телевизоры – на 12,7, мебель – на 11,2, мясо, рыба, птица и яйца – на 10,5 процента. Американцы могут остаться на Рождество без подарков и елочных украшений: они заказали и оплатили товар, но нет никакой гарантии, что получат его вовремя.

За посиланням прикольні фото/відео порожніх полиць в Волмарті. Нагадаю, що при капіталізмі дефіциту не буває. Ціни просто зростуть значно...


Журналисты любят все "жареное" - другое значительно хуже продается. Поэтому по нескольким фотографиям пустых полок я бы не рискнул делать общие выводы. При товарном дефиците снижаются объемы продаж, но в статистике этого нет, соответственно, явление несистемное

  Denik написав:Ще додам, що в Україні значна частина продуктової інфляції викликана неврожаєм минулого року


Это легко опровергается - рекордный урожай зерновых маркетингового 2021-2022 гг года уже собран, но цены на него внутри страны не снижаются, а растут, причем с более высокой скоростью с сентября.

Нет, основная причина нашей инфляции - это дорожающее сырье на мировом рынке, частью которого мы являемся. А уже причиной его инфляции является американский печатный станок

  Denik написав: а в США монетарні чинники (роздача Байденом готівки) матимуть ефект восени, власне те, що ми лише зараз почали спостерігати, але це ще не потрапило в статистику...


Нелогично, если вспомнить, что последняя раздача налички американцам была еще зимой

  Denik написав:Про енергетичину інфляцію - ціна нафти зросла однаково (в доларі, але в гривні ціна палива зросла менше), тільки в США нафта - це 1/3 первинного споживання енергії, а в Україні лише 15%. Натомість на 1/3 первинної генерації в Україні (АЕС + ГЕС + ВДЕ) ціна не змінилася.


Какая проблема посмотреть цифры? Инфляция электроэнергии у нас - 37% потребительская и 59% промышленная
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 11:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Denik написав:За посиланням прикольні фото/відео порожніх полиць в Волмарті. Нагадаю, що при капіталізмі дефіциту не буває. Ціни просто зростуть значно...

Прочитал подзаголовок по ссылке и дальше не стал.
Очень похоже на фейк.
Фотки, скорее всего, времен начала пандемии, когда на панике выгребли все, а склады не успевали отгружать новый товар. Проблема тогда была не в недостатке транспорта.

По моим сведениям, рынок автоперевозок хоть и слегка перегрет, но цены держатся примерно на одном уровне уже несколько месяцев - от 2 до 4 долларов за милю. Это не похоже на острый дефицит транспорта. Ну и свежие видео из Уолмарта в сети появляются регулярно.
Ощущается только некоторый дефицит товаров, завязанных на электронику, в основном, вне бытовой сферы и вне крупных сетей.

ЗЫ Нет у их армии возможности обеспечить грузоперевозки. Армия для перевозки собственных грузов заказывает гражданские траки с рынка.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 12:03

  Сибарит написав:Прочитал подзаголовок по ссылке и дальше не стал.
Очень похоже на фейк.
Фотки, скорее всего, времен начала пандемии, когда на панике выгребли все, а склады не успевали отгружать новый товар. Проблема тогда была не в недостатке транспорта.

По моим сведениям, рынок автоперевозок хоть и слегка перегрет, но цены держатся примерно на одном уровне уже несколько месяцев - от 2 до 4 долларов за милю. Это не похоже на острый дефицит транспорта. Ну и свежие видео из Уолмарта в сети появляются регулярно.
Ощущается только некоторый дефицит товаров, завязанных на электронику, в основном, вне бытовой сферы и вне крупных сетей.


Там даже профицит - объемы перевозок до сих пор не вышли на докризисный уровень.

От реальности сейчас оторван лишь спекулятивный рынок. Временно оторван, не устану повторять. В потреблении же никакого ажиотажа нет и близко. Именно поэтому CPI значительно отстает от PPI - конечные производители не могут поднять цены адекватно росту себестоимости, поскольку обвалят продажи

Зображення
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 17:50

  BIGor написав:1) Для покупки в ИБ надо сначала открыть валютный и гривневый счета, потом оформить соответсвующие карты (2 недели времени).

Открывается за час, максимум 1,5 (если попасть на тупого экономиста)

  BIGor написав:2) При перекидывании с одного банка (где доход) в другой где ИБ - получаются очень большие комисии. Намного выгоднее снять с банкомата (да в 8 заходов). Все таки кешлесс экономика у нас очень тупая.

Перевод с помощью СЭП - без комиссий (в большинстве случаев) и за час деньги в нужном банке. Бывают исключения.
"Вы просто не умеете их готовить". Поверьте, это легче, чем кажется на первый взгляд.
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 18:01

  BIGor написав:1) Ваша неправда. 2 недели занимает вся процедура открытия счета и оформления карты в Укргазе.

Ваша неправда :)
5 минут - установить приложение Эко-банк (Укргаза) на смартфоне.
Еще 5 минут - открыть виртуальные карты сначала в гривне, затем в долларе или евро.
Через 10 минут счета готовы.

  BIGor написав:2) Ваша неправда. Комиссия на перевод средств с Укрсиба на Укргаз - 1% - очень большая сумма как для перевода значительной суммы - потеря в абсолютном выражении очень большая.

И опять Ваша неправда :) Не скажу за все пакеты Укрсиба, но с New Card платеж по реквизитам (СЭП) уходит довольно быстро, в тот же Укргаз дойдет за час, максимум полтора. И без комиссии. Т.е. даром.
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