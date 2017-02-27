zРадио написав:Там даже профицит - объемы перевозок до сих пор не вышли на докризисный уровень.
Небольшой дефицит все же есть. Иначе цены упали бы. Основная причина дефицита все в том же дефиците полупроводников - выпуск новых машин несколько ограничен, что не позволяет насытить рынок. Ситуация, однако, далека до катастрофичной.
Когда ситуация обостряется, у властей есть механизмы для увеличения перевозок. Например, в разгар коронокризисной паники, водителям, перевозящим критические грузы, было разрешено нарушать режим труда и отдыха. В критической ситуации можно сделать послабления для всех. Это увеличит перевозки на 10-15% (именно такой дефицит возник года 4 тому назад, когда соблюдение этого режима стали относительно жестко контролировать электроникой). Для этого не нужно договариваться о переработках с профсоюзами - водители хотят ездить больше. Этот рынок достаточно гибкий. В Европе он зарегулирован значительно больше, что и создает проблемы.
zРадио написав:Там даже профицит - объемы перевозок до сих пор не вышли на докризисный уровень.
Небольшой дефицит все же есть. Иначе цены упали бы. Основная причина дефицита все в том же дефиците полупроводников - выпуск новых машин несколько ограничен, что не позволяет насытить рынок. Ситуация, однако, далека до катастрофичной.
Согласен, я имел в виду только профицит ресурсов автотранспортных грузоперевозок.
Что касается цен, которые должны падать с уменьшением спроса, но не падают - для стагфляции это "нормально". А до нее экономике, судя по всему, недолго - не выполняется только условие о снижении занятости (высокая инфляция уже есть, падение ВВП с середины лета тоже есть). При этом, если вспомнить, что весной-летом 2020-го в условиях низкого спроса наблюдалась дефляция, есть высокая вероятность, что с началом тейперинга ценовая динамика снова уйдет в минус. Что хуже - стагфляция, или дефляция плюс рецессия, сказать сложно, но выбор у ФРС (а заодно и других центральных банк), действительно, непростой
zРадио написав:Там даже профицит - объемы перевозок до сих пор не вышли на докризисный уровень.
Небольшой дефицит все же есть. Иначе цены упали бы. Основная причина дефицита все в том же дефиците полупроводников - выпуск новых машин несколько ограничен, что не позволяет насытить рынок. Ситуация, однако, далека до катастрофичной.
Согласен, я имел в виду только профицит ресурсов автотранспортных грузоперевозок.
Что касается цен, которые должны падать с уменьшением спроса, но не падают - для стагфляции это "нормально". А до нее экономике, судя по всему, недолго - не выполняется только условие о снижении занятости (высокая инфляция уже есть, падение ВВП с середины лета тоже есть). При этом, если вспомнить, что весной-летом 2020-го в условиях низкого спроса наблюдалась дефляция, есть высокая вероятность, что с началом тейперинга ценовая динамика снова уйдет в минус. Что хуже - стагфляция, или дефляция плюс рецессия, сказать сложно, но выбор у ФРС (а заодно и других центральных банк), действительно, непростой
як на мене стагфляція гірше, так як є скорочення економіки і плюс здешевіння реальної купівельної сили грошей.