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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8392839383948395>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 115
Менше 26,00
9%
10
26,00-26,50
17%
20
26,50-27,00
38%
44
27,00-27,50
19%
22
27,50-28,00
8%
9
28,00-28,50
3%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
6%
7
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 20:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Там даже профицит - объемы перевозок до сих пор не вышли на докризисный уровень.

Небольшой дефицит все же есть. Иначе цены упали бы.
Основная причина дефицита все в том же дефиците полупроводников - выпуск новых машин несколько ограничен, что не позволяет насытить рынок.
Ситуация, однако, далека до катастрофичной.

Когда ситуация обостряется, у властей есть механизмы для увеличения перевозок. Например, в разгар коронокризисной паники, водителям, перевозящим критические грузы, было разрешено нарушать режим труда и отдыха. В критической ситуации можно сделать послабления для всех. Это увеличит перевозки на 10-15% (именно такой дефицит возник года 4 тому назад, когда соблюдение этого режима стали относительно жестко контролировать электроникой). Для этого не нужно договариваться о переработках с профсоюзами - водители хотят ездить больше.
Этот рынок достаточно гибкий. В Европе он зарегулирован значительно больше, что и создает проблемы.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 22:50

  Сибарит написав:
  zРадио написав:Там даже профицит - объемы перевозок до сих пор не вышли на докризисный уровень.

Небольшой дефицит все же есть. Иначе цены упали бы.
Основная причина дефицита все в том же дефиците полупроводников - выпуск новых машин несколько ограничен, что не позволяет насытить рынок.
Ситуация, однако, далека до катастрофичной.


Согласен, я имел в виду только профицит ресурсов автотранспортных грузоперевозок.

Что касается цен, которые должны падать с уменьшением спроса, но не падают - для стагфляции это "нормально". А до нее экономике, судя по всему, недолго - не выполняется только условие о снижении занятости (высокая инфляция уже есть, падение ВВП с середины лета тоже есть). При этом, если вспомнить, что весной-летом 2020-го в условиях низкого спроса наблюдалась дефляция, есть высокая вероятность, что с началом тейперинга ценовая динамика снова уйдет в минус. Что хуже - стагфляция, или дефляция плюс рецессия, сказать сложно, но выбор у ФРС (а заодно и других центральных банк), действительно, непростой
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 07:12

  zРадио написав:
  Сибарит написав:
  zРадио написав:Там даже профицит - объемы перевозок до сих пор не вышли на докризисный уровень.

Небольшой дефицит все же есть. Иначе цены упали бы.
Основная причина дефицита все в том же дефиците полупроводников - выпуск новых машин несколько ограничен, что не позволяет насытить рынок.
Ситуация, однако, далека до катастрофичной.


Согласен, я имел в виду только профицит ресурсов автотранспортных грузоперевозок.

Что касается цен, которые должны падать с уменьшением спроса, но не падают - для стагфляции это "нормально". А до нее экономике, судя по всему, недолго - не выполняется только условие о снижении занятости (высокая инфляция уже есть, падение ВВП с середины лета тоже есть). При этом, если вспомнить, что весной-летом 2020-го в условиях низкого спроса наблюдалась дефляция, есть высокая вероятность, что с началом тейперинга ценовая динамика снова уйдет в минус. Что хуже - стагфляция, или дефляция плюс рецессия, сказать сложно, но выбор у ФРС (а заодно и других центральных банк), действительно, непростой

як на мене стагфляція гірше,
так як є скорочення економіки і плюс здешевіння реальної купівельної сили грошей.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 07:41

26.36-26.38/26.42-26.45
odessit2007
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 08:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

каков прогноз на ближайшие 2 недели?
finuser389
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 09:40

finuser389
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD) и в шапке Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021
чик
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 10:18

На Юга ( лето продолжаеться ( жара , жара , жареное солнце ); доллар так и просит продайте меня ))

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 10:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Если до 15 декабря не вернется на 27.04 - я потеряю на курсовой разнице 32 тыс грн. Я уже даже нервничать перестал, просто наблюдаю за этой вакханалией. Как будет так и будет.
sailed
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 10:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

sailed написав:Если до 15 декабря не вернется на 27.04 - я потеряю на курсовой разнице 32 тыс грн. Я уже даже нервничать перестал, просто наблюдаю за этой вакханалией. Как будет так и будет.
Не переживайте, тут пол форума вообще по 27,25 начали таритьтся. Издержки закупок на падающем тренде.
funky77
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 10:55

  sailed написав:Если до 15 декабря не вернется на 27.04 - я потеряю на курсовой разнице 32 тыс грн. Я уже даже нервничать перестал, просто наблюдаю за этой вакханалией. Как будет так и будет.

Ви розділяйте. Мухи окремо, а котлети окремо (с)
Якщо ви втратите 32 тис грн, то ви рахуєте прибуток в гривні. Так, а для чого вам тоді було купляти долар? Гривнева дохідність депозитів чи ОВДП набагато вища за доларову. Тим більше, що ріст долара навіть якщо б і був, то із суттєво меншою амплітудою ніж колись. Про це на форумі постійно говорять. Не ті часи уже для спекулянтів.
Якщо ж ви рахуєте прибуток у доларах, то ви не доотримали вигоду. І частинку ваших заощаджень з'їла доларова інфляція. Але аж ніяк ви не втратили.

Ф. 26,35/26,45
Realist
 
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